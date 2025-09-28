Ειρηνική η πρώτη νύχτα του Sumud στο ανοιχτό πέλαγος

Η πρωτοβουλία χαιρετίζει την παγκόσμια κινητοποίηση του κόσμου της αλληλεγγύης, τις εργατικές απεργίες και το εμπορικό μποϋκοτάζ που, όπως αναφέρει, φέρνουν αποτελέσματα

Το πρώτο κρίσιμο βράδυ του στολίσκου Global Sumud Flotilla μετά την αναχώρησή του από την Κρήτη κύλησε χωρίς σοβαρές επιπλοκές, παρά τους ισχυρές ανέμους και την παρουσία κατασκοπευτικών drones. Ο στόλος πλέει στα διεθνή ύδατα της νοτιοανατολικής Μεσογείου, σε απόσταση μικρότερη των 400 ναυτικών μιλίων από τις ακτές της Γάζας, και προετοιμάζεται για το δεύτερο κρίσιμο βράδυ της αποστολής.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση του March to Gaza Greece, οι πρόσφατες επιθέσεις με drones, οι απειλές και η εκστρατεία συκοφάντησης της ειρηνικής ανθρωπιστικής αποστολής δεν φοβίζουν τα μέλη της και αποδεικνύουν ότι ο μόνος τρομοκράτης είναι το κράτος του Ισραήλ που παραβιάζει συστηματικά κάθε έννοια διεθνούς και ναυτικού δικαίου.

Η πρωτοβουλία χαιρετίζει την παγκόσμια κινητοποίηση του κόσμου της αλληλεγγύης, τις εργατικές απεργίες και το εμπορικό μποϋκοτάζ που, όπως αναφέρει, φέρνουν αποτελέσματα και οδήγησαν στο ότι η Ιταλία, η Ισπανία και η Ελλαδα αναγκάζονται υπό την πίεση της διεθνούς αλληλεγγύης να παρέχουν προστασία στον στόλο.

Η ανακοίνωση του March to Gaza:

«Ο διεθνής στόλος Sumud απέπλευσε από τα ελληνικά χωρικά ύδατα το βράδυ του Σαββάτου 27 Σεπτεμβρίου και εισέρχεται στην τελική φάση της αποστολής του. Τα έξι πλοία του ελληνικού στολίσκου είναι πλέον κομμάτι του μεγαλύτερου στόλου αλληλεγγύης που έχει επιχειρήσει ποτέ να σπάσει τον παράνομο θαλάσσιο αποκλεισμό της Γάζας.

Το πρώτο κρίσιμο βράδυ κύλησε χωρίς σοβαρές επιπλοκές, παρά τους ισχυρές ανέμους και την παρουσία κατασκοπευτικών drones. Ο στόλος πλέει στα διεθνή ύδατα της νοτιοανατολικής Μεσογείου, σε απόσταση μικρότερη των 400 ναυτικών μιλίων από τις ακτές της Γάζας, και προετοιμάζεται για το δεύτερο κρίσιμο βράδυ της αποστολής.

Οι πρόσφατες επιθέσεις με drones, οι απειλές και η εκστρατεία συκοφάντησης της ειρηνικής ανθρωπιστικής αποστολής δεν φοβίζουν τα μέλη μας — αντίθετα, μας δικαιώνουν. Γιατί αποδεικνύουν ότι ο μόνος τρομοκράτης είναι το κράτος του Ισραήλ που παραβιάζει συστηματικά κάθε έννοια διεθνούς και ναυτικού δικαίου.

Την ίδια στιγμή, η παγκόσμια κινητοποίηση του κόσμου της αλληλεγγύης, οι εργατικές απεργίες, το εμπορικό μποϋκοτάζ φέρνουν αποτελέσματα! Η Ιταλία, η Ισπανία και η Ελλαδα αναγκάζονται υπό την πίεση της διεθνούς αλληλεγγύης να παρέχουν προστασία στον στόλο.

Μαζί, στεριά και θάλασσα, πρέπει τώρα να απαιτήσουμε:

τα ίδια κράτη να σταματήσουν να εξοπλίζουν το Ισραήλ,

η ελληνική κυβέρνηση να διακόψει κάθε συνεργασία με το κράτος-τρομοκράτη.

Ούτε βήμα πίσω! Όλα τα μάτια στη Γάζα. Όλα τα μάτια στον στόλο».