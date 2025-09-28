Ο Τραμπ μιλά για «ευκαιρία» λίγο πριν συναντήσει τον Νετανιάχου

Την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος καλλιεργεί ξανά ελπίδες για λήξη του πολέμου, τα ισραηλινά άρματα μάχης σκορπούν τον θάνατο στις κατοικημένες συνοικίες της πόλης της Γάζας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα πως υπάρχει «μια πραγματική ευκαιρία για κάτι σπουδαίο στη Μέση Ανατολή», χωρίς να δώσει συγκεκριμένες λεπτομέρειες ή χρονοδιάγραμμα, λίγες ημέρες αφότου δήλωσε πως είναι κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό του γενοκτονικού πολέμου στη Γάζα.

«Έχουμε μια πραγματική ευκαιρία για κάτι σπουδαίο στη Μέση Ανατολή. Όλοι είναι έτοιμοι για κάτι ξεχωριστό, για πρώτη φορά στα χρονικά. Θα το καταφέρουμε», έγραψε σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Ο Τραμπ θα συναντηθεί με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο, με στόχο την επίτευξη ενός πλαισίου για μια συμφωνία, σύμφωνα με αξιωματούχους της διοίκησης. Λίγους μήνες πριν, οι δύο άνδρες είχαν ανακοινώσει σε κοινή συνέντευξη Τύπου το απάνθρωπο όραμά τους για εκτοπισμό και εθνοκάθαρση των Παλαιστινίων και δημιουργία.... ριβιέρας στη Γάζα.

Την Παρασκευή ο Τραμπ είπε πως οι συνομιλίες για τη Γάζα με κράτη της Μέσης Ανατολής ήταν έντονες και ότι το Ισραήλ και τα μέλη της παλαιστινιακής Χαμάς έχουν γνώση των συζητήσεων, που όπως επισήμανε, θα συνεχιστούν για όσο χρειαστεί.

Η Χαμάς, την παράδοση της οποίας αξιώνει το Ισραήλ, ανέφερε σήμερα πως δεν έχει λάβει καμία νέα πρόταση από τους διαπραγματευτές, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι «μια συμφωνία για τη Γάζα» μοιάζει πιθανή. Επιπλέον, ένας εκπρόσωπος Τύπου της αμερικανικής πρεσβείας στο Ισραήλ έκανε γνωστό πως ο πρέσβης Μάικ Χάκαμπι θα ταξιδέψει στην Αίγυπτο για να συναντηθεί με Αιγύπτιους αξιωματούχους «στο πλαίσιο τακτικών διπλωματικών διαβουλεύσεων μεταξύ πρεσβειών των ΗΠΑ στην περιοχή».

Μια από τις τελευταίες προτάσεις που είναι στο τραπέζι προέρχεται από τον Αμερικανό πρόεδρο, με τον Τραμπ να συζητά το περιβόητο σχέδιο 21 σημείων με ηγέτες αραβικών κρατών στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Οι Times of Israel παρουσιάζουν τα 21 σημεία, τα οποία φέρονται να προβλέπουν παραμονή των Παλαιστινίων στη Γάζα και μια θολή υπόσχεση για ένα μελλοντικό κράτος. Η πρόταση είναι κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του Τραμπ και των... επενδυτών, αλλά θα χρειαστούν περαιτέρω διαπραγματεύσεις με άγνωστη κατάληξη.

Το Ισραήλ επιτίθεται

Την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος καλλιεργεί ξανά ελπίδες για λήξη του πολέμου, τα ισραηλινά άρματα μάχης προωθούνται βαθύτερα στις κατοικημένες συνοικίες της πόλης της Γάζας, ενώ οι υγειονομικές αρχές λένε πως αδυνατούν να ανταποκριθούν στις δεκάδες απεγνωσμένες κλήσεις, εκφράζοντας ανησυχία για την τύχη των πολιτών στις πληγείσες περιοχές.

Αυτόπτες μάρτυρες και υγειονομικοί αναφέρουν πως ισραηλινά άρματα μάχης έχουν εμβαθύνει τις επιδρομές τους στις συνοικίες Σάμπρα, Τελ Αλ-Χάουα, Σέιχ Ραντουάν και Αλ Νάσερ, προσεγγίζοντας το κέντρο και τις δυτικές περιοχές της πόλης της Γάζας, όπου έχουν καταφύγει εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι.

Νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός έκανε γνωστό πως δυνάμεις του επεκτείνουν τις επιχειρήσεις στην πόλη και πως πέντε μαχητές που εκτόξευσαν ένα αντιαρματικό πύραυλο εναντίον Ισραηλινών στρατευμάτων σκοτώθηκαν από την ισραηλινή πολεμική αεροπορία.

Το τελευταίο 24ωρο, η πολεμική αεροπορία έπληξε 140 στόχους κατά μήκος της Γάζας, μεταξύ άλλων μαχητές και στρατιωτικές υποδομές, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό. Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σε μια αεροπορική επιδρομή στην περιοχή Αλ Νάσερ της Γάζας, ανακοίνωσαν τοπικές υγειονομικές αρχές. Γιατροί ανέφεραν άλλους 16 θανάτους σε πλήγματα σε σπίτια στην κεντρική Γάζα, με τον απολογισμό των νεκρών σήμερα να ανέρχεται σε τουλάχιστον 21. Σε μια ανακοίνωση που εξέδωσε αργότερα, το υπουργείο Υγείας της Γάζας είπε πως τουλάχιστον 77 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από ισραηλινά πυρά το τελευταίο 24ωρο.

Χιλιάδες παραμένουν στη πόλη της Γάζας

Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα εκτιμά πως 350.000 έως 400.000 Παλαιστίνιοι έχουν εγκαταλείψει την πόλη της Γάζας από τον περασμένο μήνα, αν και εκατοντάδες χιλιάδες παραμένουν εκεί. Ο ισραηλινός στρατός υπολογίζει πως περίπου ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιοι βρίσκονταν στην πόλη της Γάζας τον Αύγουστο.

Οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν σκοτώσει περισσότερους από 66.000 Παλαιστίνιους στον θύλακα, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές, έχουν εκτοπίσει ολόκληρο τον πληθυσμό και έχουν καταστρέψει το υγειονομικό σύστημα της Γάζας.

Η Χαμάς έχασε επαφή με δύο ομήρους

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς είπε σήμερα πως έχασε επαφή με δύο ομήρους στην πόλη της Γάζας, εξαιτίας ισραηλινών επιδρομών, σύμφωνα με μια ανακοίνωση. «Οι Ταξιαρχίες Αλ Κάσαμ ανακοινώνουν πως έχασαν επαφή με δύο κρατούμενους (…) έπειτα από τις στυγνές στρατιωτικές επιχειρήσεις και τις βίαιες επιθέσεις στις συνοικίες Σάμπρα και Ταλ αλ Χάουα, τις τελευταίες 48 ώρες», αναφέρεται.

«Η ζωή των δύο κρατούμενων βρίσκεται σε πραγματικό κίνδυνο και οι (ισραηλινές) δυνάμεις πρέπει να αποσυρθούν αμέσως από το νότιο τμήμα του δρόμου 8 και να σταματήσουν τις αεροπορικές επιχειρήσεις για 24 ώρες, από τις 18.00 σήμερα, προκειμένου να επιτρέψουν προσπάθειες διάσωσης κρατουμένων», έγραψαν οι Ταξιαρχίες Εζεντίν Αλ Κάσαμ σε μια άλλη ανακοίνωση. Εκ των 251 ανθρώπων που απήχθησαν το 2023, 47 παραμένουν κρατούμενοι στη Γάζα, εκ των οποίων 25 θεωρούνται νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.