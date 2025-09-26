Η Γάζα, πεδίο μάχης: Τραύματα πολέμου φέρουν οι περισσότεροι άμαχοι

Έρευνα στο British Medical Journal διαπιστώνει πως οι άμαχοι Παλαιστίνιοι που φέρουν τραύματα πολέμου είναι πιο πολλοί από τους Αμερικανούς στρατιώτες στον πόλεμο του Ιράκ και του Αφγανιστάν.

Ο παραλογισμός, η ωμότητα και ο εφιάλτης που βιώνει ο παλαιστινιακός λαός από τη γενοκτονική πολιτική του Ισραήλ, καταγράφεται σε έρευνα που δημοσιεύτηκε στο British Medical Journal (BMJ). Την ώρα που η κυβέρνηση Νετανιάχου συνεχίζει να δολοφονεί και να βομβαρδίζει, με νέο λουτρό αίματος το πρωί της Παρασκευής, και οι εκτοπισμένοι αγωνίζονται να βρουν καταφύγιο μέσα στον ρημαγμένο θύλακα, η μελέτη διαπιστώνει πως οι άμαχοι φέρουν σοβαρά τραύματα, που καταγράφονται μόνο σε πολεμικά πεδία.

Δεν συγκρίνονται ούτε με τον πόλεμο σε Ιράκ και Αφγανιστάν

Σύμφωνα με την έρευνα, οι άμαχοι στη Γάζα υφίστανται τραύματα που συνήθως φέρουν στρατιώτες που εμπλέκονται σε έντονες μάχες.

A new study adds hugely to our understanding of the scale and nature of civilian suffering in conditions of war without restraint, writes Derek Summerfield.



It shows the immense surgical and medical rehabilitation that will have to follow for survivorshttps://t.co/Im5awBeUtm — The BMJ (@bmj_latest) September 26, 2025

Ορισμένοι τύποι τραυμάτων - όπως εγκαύματα ή τραυματισμοί στα πόδια - ήταν πιο συνηθισμένοι μεταξύ των αμάχων στη Γάζα παρά μεταξύ των Αμερικανών στρατιωτών στις πρόσφατες συγκρούσεις στο Ιράκ και το Αφγανιστάν, αναφέρεται στο BMJ.

«Οι τραυματισμένοι πολίτες στη Γάζα φέρουν ένα μοτίβο τραυμάτων που θα περίμενε κανείς να δει σε έντονες μάχες με επαγγελματίες του στρατού. Η κατανομή και η φύση [των τραυματισμών] είναι σχεδόν η ίδια ή και χειρότερη», δήλωσε ο Bilal Irfan, ένας από τους συγγραφείς της μελέτης.

Ενδεικτικά κάποια δεδομένα:

Συνολικά, αναφέρθηκαν 23.726 τραυματισμοί που σχετίζονται με τραύματα, εκ των οποίων το 18% ήταν εγκαύματα.

Αναφέρθηκαν επίσης σοβαροί τραυματισμοί στο κεφάλι, το στήθος και τα άκρα.

Το 67% των τραυματισμών ήταν από εκρηκτικά και τα υπόλοιπα από πυροβολισμούς.

Περισσότερα από 1 στα 10 εγκαύματα ήταν τέταρτου βαθμού, που σημαίνει ότι διείσδυσαν σε όλα τα στρώματα των ιστών μέχρι το οστό.

Δεν χωράνε πουθενά

Οι δολοφονίες Παλαιστινίων συνεχίζονται σήμερα το πρωί, με τουλάχιστον 27 νεκρούς από το πρωί, σύμφωνα με νοσοκομειακές πηγές στο Al Jazeera.

Μεταξύ των θυμάτων τουλάχιστον 16 άτομα σκοτώθηκαν ενώ αναζητούσαν βοήθεια σε σημεία διανομής που υποστηρίζονταν από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Ο πόλεμος του Ισραήλ στη Γάζα έχει σκοτώσει τουλάχιστον 65.502 ανθρώπους και έχει τραυματίσει 167.376 από τον Οκτώβριο του 2023. Ο πραγματικός αριθμός ενδέχεται να είναι πολύ μεγαλύτερος, καθώς εκτιμάται ότι υπάρχουν χιλιάδες θαμμένοι κάτω από τα ερείπια.

Παράλληλα με τους βομβαρδισμούς, οι Παλαιστίνιοι ζουν τον εφιάλτη του εκτοπισμού.

Ο ανταποκριτής του Al Jazeera, Ταρέκ Αμπού Αζούμ μεταδίδει πως όλο και περισσότερα είναι τα κύματα εκτοπισμού από την πόλη της Γάζας προς τα νότια και κεντρικά τμήματα της Λωρίδας, καθώς το Ισραήλ εντείνει τη χερσαία και αεροπορική επιχείρηση.

Όπως σημειώνει, ο ισραηλινός στρατός αρχικά έδωσε οδηγίες στις οικογένειες να μετακινηθούν στη λεγόμενη «ανθρωπιστική ζώνη ασφαλείας» του αλ-Μαουάσι στο Νότο. Ωστόσο, αυτή η περιοχή είναι υπερπλήρης και οι ανθρωπιστικές υποδομές εκεί δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του πληθυσμού.

Γι΄αυτό και έχουν λάβει οδηγία πλέον να μετακινηθούν στο κεντρικό κομμάτι της Γάζας, ένα μέρος που δεν έχει καμία ανθρωπιστική υποδομή - ούτε πηγάδια νερού, ούτε κέντρα βοήθειας, ούτε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης.

Οι άνθρωποι ζουν σε ετοιμόρροπες σκηνές μέσα στην καυτή ζέστη. Κάποιοι κοιμούνται έξω με τα προσωπικά τους αντικείμενα σκορπισμένα παντού. Είναι εντελώς ευάλωτοι, τονίζει ο ανταποκριτής του Al Jazeera.