FT: Ο Τόνι Μπλερ σε ρόλο τοποτηρητή στη μεταπολεμική Γάζα

Ο Βρετανός πρώην πρωθυπουργός αναμένεται να ηγηθεί -χωρίς την άμεση εμπλοκή της Παλαιστινιακής Αρχής- ενός οργάνου που θα λειτουργεί ως η «υπέρτατη πολιτική και νομική αρχή» της Γάζας για πέντε χρόνια • Θα υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ.

Ρόλο-κλειδί αναμένεται να αναλάβει ο Βρετανός πρώην πρωθυπουργός, Τόνι Μπλέρ, στη μεταπολεμική διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας, με βάση το «ειρηνευτικό» σχέδιο που οραματίζεται η κυβέρνηση Τραμπ. Σύμφωνα με αυτό, η Χαμάς θα πρέπει να αφοπλιστεί και ο πρώην πρωθυπουργός θα ηγηθεί –χωρίς άμεση εμπλοκή της Παλαιστινιακής Αρχής– ενός οργάνου που θα λειτουργεί ως η «υπέρτατη πολιτική και νομική αρχή» της Γάζας για πέντε χρόνια.

Όπως αποκαλύπτουν οι Financial Times, ο Τόνι Μπλερ έχει προταθεί για την προεδρία ενός εποπτικού συμβουλίου, με την ονομασία «Διεθνής Μεταβατική Αρχή της Γάζας» (Gaza International Transitional Authority, GITA).

Δημοσιεύματα σε Haaretz και Times of Israel σημειώνουν ότι το σχέδιο έχει ως πρότυπο μεταβατικές διοικήσεις που οδήγησαν σε κρατική ανεξαρτησία, επικαλούμενα παραδείγματα όπως το Τιμόρ-Λέστε και το Κόσοβο.

Ο Guardian αναφέρει πως έχει προταθεί η GITA να εγκατασταθεί αρχικά στο Ελ‑Αρίς (στην Αίγυπτο, κοντά στα νότια σύνορα της Γάζας) και στη συνέχεια να εισέλθει εντός της Γάζας συνοδεία μιας πολυεθνικής δύναμης, επίσημα υποστηριζόμενης από τα Ηνωμένα Έθνη, κυρίως με αραβικά κράτη.

Το σχέδιο οραματίζεται επίσης την «σταδιακή ενοποίηση όλων των παλαιστινιακών εδαφών υπό την ΠΑ».

Σημειώνεται πως, κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Αιγύπτιος πρωθυπουργός αποκάλυψε πως ήδη εκπαιδεύονται από τη χώρα του δυνάμεις ασφαλείας με σκοπό αυτός ο μηχανισμός να έχει το αποκλειστικό δικαίωμα στην οπλοκατοχή - αποκλείοντας τη Χαμάς.

Στο σχέδιο αναφέρεται ρητά ότι δεν θα ζητηθεί από Παλαιστινίους να εγκαταλείψουν τη γη τους — κάτι που ωστόσο δεν επιβεβαιώνεται με σιγουριά, καθώς υπάρχουν στον «αέρα» προηγούμενες προτάσεις από την ηγεσία των ΗΠΑ για τη Γάζα Ριβιέρα.

Στα τέλη Αυγούστου, ο βρετανός πρώην πρωθυπουργός είχε συμμετάσχει σε συνάντηση της οποίας προήδρευσε ο Ντόναλντ Τραμπ με αντικείμενο τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας και τα μεταπολεμικά σχέδια για τον παλαιστινιακό θύλακα.

Οι Financial Times τότε ανέφερε πως το Ινστιτούτο Τόνι Μπλερ συμμετείχε στο σχέδιο του Τραμπ, που οραματιζόταν τη Λωρίδα «κομμένη» και «ραμμένη» για δισεκατομμυριούχους, μεγαλοεπιχειρηματίες και ελίτ, μια ελκυστική οικονομική ζώνη, στην οποία ο παλαιστινιακός λαός δεν θα έχει καμία θέση.