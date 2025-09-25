Η Microsoft «έκοψε» το Ισραήλ από τη μαζική κατασκοπεία των Παλαιστινίων

Η έρευνα των Guardian, +972 Magazine και Local Call, σε συνδυασμό με διαμαρτυρίες εργαζομένων αλλά και επενδυτών, οδήγησαν τη Microsoft στη διακοπή παροχής υπηρεσιών cloud και ΑΙ για την κορυφαία υπηρεσία κατασκοπείας του ισραηλινού στρατού.

Δημοσίευμα του Guardian αποκάλυψε ότι η Microsoft τερμάτισε την πρόσβαση της μονάδας κατασκοπείας του IDF, της «Μονάδας 8200», στην τεχνολογία που χρησιμοποιούσε για τη λειτουργία ενός ισχυρού συστήματος παρακολούθησης που συλλέγει εκατομμύρια τηλεφωνικές κλήσεις Παλαιστινίων πολιτών που πραγματοποιούνται καθημερινά στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη.

Η Microsoft ενημέρωσε σχετικά τους ισραηλινούς αξιωματούχους στα τέλη της περασμένης εβδομάδας αναφέροντας ότι η εν λόγω μονάδα είχε παραβιάσει τους όρους παροχής υπηρεσιών της εταιρείας, αποθηκεύοντας τον τεράστιο όγκο δεδομένων παρακολούθησης στην πλατφόρμα Azure cloud.

Η απόφαση αυτή είναι αποτέλεσμα έρευνας του Guardian που δημοσιεύθηκε στις αρχές Αυγούστου. Η έρευνα αποκάλυπτε πώς το λογισμικό Azure χρησιμοποιήθηκε για την αποθήκευση και την επεξεργασία δεδομένων των επικοινωνιών των Παλαιστινίων, σε ένα πρόγραμμα μαζικής παρακολούθησης.

Σε κοινή έρευνα του Guardian με τα Μέσα ενημέρωσης +972 Magazine και Local Call, αποκαλύφθηκε πώς η Microsoft και η Μονάδα 8200 συνεργάστηκαν σε ένα σχέδιο μεταφοράς μεγάλου όγκου ευαίσθητων πληροφοριών στην Azure. Σύμφωνα με το πόρισμα της έρευνας, το έργο ξεκίνησε μετά από μια συνάντηση το 2021 μεταξύ του διευθύνοντος συμβούλου της Microsoft, Σάτια Ναντέλα, και του τότε διοικητή της μονάδας, Γιόσι Σαριέλ.

Εξοπλισμένη με την σχεδόν απεριόριστη χωρητικότητα αποθήκευσης και υπολογιστική ισχύ του Azure, η Μονάδα 8200 είχε δημιουργήσει ένα σύστημα που επέτρεπε στους αξιωματικούς πληροφοριών της να συλλέγουν, να αναπαράγουν και να αναλύουν το περιεχόμενο των κινητών τηλεφωνικών κλήσεων ολόκληρου του πληθυσμού.

Σε απάντηση στην έρευνα, η Microsoft διέταξε την πραγματοποίηση επείγουσας εξωτερικής έρευνας για το θέμα. Τα αρχικά ευρήματα της έρευνας οδήγησαν την εταιρεία να ακυρώσει την πρόσβαση της μονάδας σε ορισμένες από τις υπηρεσίες αποθήκευσης στο cloud και τεχνητής νοημοσύνης που παρέχει.

Σύμφωνα με διάφορες πηγές, το τεράστιο αρχείο των κλήσεων – το οποίο ανερχόταν σε 8.000 τεραμπάιτ δεδομένων – φυλασσόταν σε ένα κέντρο δεδομένων της Microsoft στην Ολλανδία. Λίγες μέρες μετά τη δημοσίευση της έρευνας, η «Μονάδα 8200» φαίνεται να μετέφερε γρήγορα τα δεδομένα παρακολούθησης εκτός της χώρας. Σύμφωνα με πηγές που εξειδικεύονται στο ζήτημα, αυτή πραγματοποιήθηκε στις αρχές Αυγούστου.

Πηγές των μυστικών υπηρεσιών ανέφεραν ότι η Μονάδα 8200 σχεδίαζε να μεταφέρει τα δεδομένα στην πλατφόρμα cloud της Amazon Web Services, κάτι που δεν έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα. Η απόφαση της Microsoft να τερματίσει την πρόσβαση της μυστικής υπηρεσίας σε βασική τεχνολογία ελήφθη εν μέσω πιέσεων από υπαλλήλους και επενδυτές σχετικά με το έργο της για τον ισραηλινό στρατό και τον ρόλο που έχει διαδραματίσει η τεχνολογία της στον σχεδόν διετή πόλεμο στη Γάζα.

►Μια επιτροπή έρευνας των Ηνωμένων Εθνών κατέληξε πρόσφατα στο συμπέρασμα ότι το Ισραήλ διέπραξε γενοκτονία στη Γάζα, μια κατηγορία που αρνείται το Ισραήλ, αλλά υποστηρίζεται από πολλούς εμπειρογνώμονες στο διεθνές δίκαιο.

Την Πέμπτη, ο αντιπρόεδρος και πρόεδρος της Microsoft, Μπράντ Σμιθ, ενημέρωσε το προσωπικό για την απόφαση. Σε ένα email που εξέτασε ο Guardian, αναφέρεται ότι η εταιρεία «σταμάτησε και απενεργοποίησε μια σειρά υπηρεσιών προς τη μονάδα του υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ», συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών αποθήκευσης στο cloud και τεχνητής νοημοσύνης. Ο Σμιθ έγραψε: «Δεν παρέχουμε τεχνολογία που διευκολύνει τη μαζική παρακολούθηση πολιτών. Έχουμε εφαρμόσει αυτή την αρχή σε όλες τις χώρες του κόσμου και την επιμένουμε επανειλημμένα για περισσότερες από δύο δεκαετίες».

Η Μονάδα 8200 χρησιμοποίησε τις δικές της εκτεταμένες δυνατότητες παρακολούθησης για να υποκλέψει και να συλλέξει τις κλήσεις. Στη συνέχεια, η υπηρεσία κατασκοπείας χρησιμοποίησε έναν προσαρμοσμένο και διαχωρισμένο χώρο εντός της πλατφόρμας Azure, επιτρέποντας την αποθήκευση των δεδομένων για παρατεταμένες χρονικές περιόδους και την ανάλυσή τους με τη χρήση τεχνικών τεχνητής νοημοσύνης.

Αν και το αρχικό επίκεντρο του συστήματος παρακολούθησης ήταν η Δυτική Όχθη, όπου περίπου 3 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι ζουν υπό ισραηλινή στρατιωτική κατοχή, πηγές των μυστικών υπηρεσιών ανέφεραν ότι η πλατφόρμα αποθήκευσης στο cloud είχε χρησιμοποιηθεί στην επίθεση στη Γάζα για να διευκολύνει την προετοιμασία των θανατηφόρων αεροπορικών επιδρομών.

Σύμφωνα με ένα έγγραφο που είδε η εφημερίδα Guardian, ένας ανώτερος στέλεχος της Microsoft δήλωσε στο υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ στα τέλη της περασμένης εβδομάδας: «Ενώ η εξέταση μας βρίσκεται σε εξέλιξη, έχουμε εντοπίσει σε αυτό το στάδιο στοιχεία που υποστηρίζουν στοιχεία της αναφοράς της Guardian».

Ο ανώτερος υπάλληλος δήλωσε στους ισραηλινούς αξιωματούχους ότι η Microsoft «δεν ασχολείται με τη διευκόλυνση της μαζικής παρακολούθησης πολιτών» και τους ενημέρωσε ότι θα «απενεργοποιήσει» την πρόσβαση σε υπηρεσίες που υποστηρίζουν το πρόγραμμα παρακολούθησης της Μονάδας 8200 και θα αναστείλει τη χρήση ορισμένων προϊόντων τεχνητής νοημοσύνης.

Η διακοπή αυτή είναι η πρώτη γνωστή περίπτωση αμερικανικής εταιρείας τεχνολογίας που αποσύρει τις υπηρεσίες που παρέχει στον ισραηλινό στρατό από την αρχή του πολέμου στη Γάζα.

Η απόφαση δεν έχει επηρεάσει τις ευρύτερες εμπορικές σχέσεις της Microsoft με τον IDF, ο οποίος είναι μακροχρόνιος πελάτης και θα διατηρήσει την πρόσβαση σε άλλες υπηρεσίες. Η διακοπή θα εγείρει ερωτήματα εντός του Ισραήλ σχετικά με την πολιτική αποθήκευσης ευαίσθητων στρατιωτικών δεδομένων σε cloud τρίτων που φιλοξενείται στο εξωτερικό.