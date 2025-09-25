Αμπάς: Απέρριψε τη Χαμάς, κατηγόρησε το Ισραήλ για εγκλήματα πολέμου

«Όσα έκανε η Χαμάς δεν αντιπροσωπεύουν τον παλαιστινιακό λαό», υποστήριξε ο Αμπάς • Σφοδρή επίθεση κατά της γενοκτονίας που διαπράξει ο ισραηλινός στρατός στη Γάζα • Παρουσίασε το όραμά του για παλαιστινιακό κράτος.

Με το βλέμμα στην επόμενη ημέρα της Μέσης Ανατολής ήταν η (βιντεοσκοπημένη) ομιλία από τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούτ Αμπάς, ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Μια επόμενη ημέρα, στην οποία ο Αμπάς φέρεται να διεκδικεί βασικό ρόλο.

«Δεν μπορεί να υπάρξει δικαιοσύνη αν η Παλαιστίνη δεν απελευθερωθεί», είπε ο Αμπάς και υπογράμμισε ότι η Παλαιστινιακή Αρχή «είναι έτοιμη να αναλάβει την πλήρη ευθύνη για τη διακυβέρνηση και την ασφάλεια» στη Γάζα. Στο πλαίσιο αυτό, μίλησε για το όραμά του για ένα παλαιστινιακό κράτος στη Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας, παράλληλα με το Ισραήλ.

Υπενθυμίζεται ότι η ομιλία του Αμπάς ήταν βιντεοσκοπημένη, καθώς οι ΗΠΑ είχαν αρνηθεί να χορηγήσουν θεώρηση εισόδου για να παραστεί αυτοπροσώπως στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη.

Τι είπε για Χαμάς και Ισραήλ

Μεταξύ άλλων, ο Παλαιστίνιος πρόεδρος απέρριψε με συνοπτικές διαδικασίες τις ενέργειες της Χαμάς, τονίζοντας ότι η εν λόγω ένοπλη οργάνωση δεν θα πρέπει να έχει ρόλο σε μια μελλοντική παλαιστινιακή διακυβέρνηση. Μάλιστα, υποστήριξε ότι οι πράξεις της Χαμάς δεν αντιπροσωπεύουν τους άμαχους Παλαιστίνιους και ότι οι μαχητές της οργάνωσης θα πρέπει να παραδώσουν τα όπλα τους.

Συγκεκριμένα, ο Αμπάς δήλωσε: «Απορρίπτουμε όσα έκανε η Χαμάς την 7η Οκτωβρίου που δεν αντιπροσωπεύουν τον παλαιστινιακό λαό, ούτε τη δίκαιη μάχη του για την ελευθερία και την ανεξαρτησία».

Παράλληλα, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Ισραήλ, κάνοντας λόγο για εγκλήματα πολέμου, καθώς και για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Την ίδια στιγμή, δήλωσε πως απορρίπτει τον αντισημιτισμό.

«Αυτό που το Ισραήλ διαπράττει δεν είναι μια απλή επίθεση, είναι ένα έγκλημα πολέμου και ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας (…), που θα καταγραφεί στις σελίδες των βιβλίων της ιστορίας και στη συνείδηση της ανθρωπότητας ως ένα από τα πλέον φρικτά κεφάλαια ανθρωπιστικής τραγωδίας του 20ου και 21ου αιώνα», πρόσθεσε ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής. Και πρόσθεσε: «Απορρίπτουμε τη σύγχυση μεταξύ της αλληλεγγύης προς τον παλαιστινιακό σκοπό και του θέματος του αντισημιτισμού, τον οποίο απορρίπτουμε στη βάση των αξιών και των αρχών μας. Απορρίπτουμε τον αντισημιτισμό».

Η λύση των δύο κρατών

Τις τελευταίες εβδομάδες, σειρά χωρών προχώρησαν στην αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους, ενώ το Ισραήλ και η κυβέρνηση Νετανιάχου εξακολουθούν να απορρίπτουν αυτό το ενδεχόμενο.

Σε κάθε περίπτωση, η λύση των δύο κρατών κερδίζει έδαφος συνεχώς, με τον Αμπάς να ευχαριστεί δημοσίως τους ηγέτες των χωρών που προέβησαν σε αυτήν την ενέργεια και που έχουν στηρίξει τους Παλαιστίνιους.

Ωστόσο, τόνισε ότι η συμβολική αναγνώριση δεν είναι αρκετή για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. «Έχει έρθει η ώρα η διεθνής κοινότητα να πράξει το σωστό για τον παλαιστινιακό λαό», είπε, ώστε «να μπορέσει να αποκτήσει τα δικαιώματά του» και «να απαλλαγεί από την κατοχή και να μην παραμείνει όμηρος της ιδιοσυγκρασίας της ισραηλινής πολιτικής, η οποία αρνείται τα δικαιώματά μας και συνεχίζει την αδικία, την καταπίεση και την επιθετικότητά της».

Εξάλλου, ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής δήλωσε πως είναι έτοιμος να εργαστεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τη Σαουδική Αραβία, τη Γαλλία και τα Ηνωμένα Έθνη προκειμένου να εφαρμοστεί ένα ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα, το οποίο υιοθετήθηκε σε μια σύνοδο την 22α Σεπτεμβρίου, το οποίο, όπως επισήμανε, θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για μια δίκαιη ειρήνη και μια ευρύτερη περιφερειακή συνεργασία.

⇒ Σύμφωνα με πρόσφατο ρεπορτάζ της ισραηλινής εφημερίδας Ηaaretz, χώρες όπως η Σαουδική Αραβία, η Νορβηγία, η Γαλλία και η Ισπανία υφαίνουν οικονομικό δίχτυ ασφαλείας για την απαξιωμένη Παλαιστινιακή Αρχή, η οποία βρίσκεται μπροστά στον κίνδυνο της χρεοκοπίας, καθώς το Ισραήλ της παρακρατά με το έτσι θέλω τρία δισεκατομμύρια δολάρια από φορολογικά έσοδα.