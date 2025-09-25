Η Αίγυπτος εκπαιδεύει δυνάμεις ασφαλείας για τη Γάζα προς αντικατάσταση της Χαμάς

«Να ενδυναμωθεί η Παλαιστινιακή Αρχή, να αφοπλιστεί η Χαμάς», ανέφερε ο Αιγύπτιος πρωθυπουργός κατά τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και ανακοίνωσε την εκπαίδευση δυνάμεων ασφαλείας, που θα έχουν το αποκλειστικό δικαίωμα οπλοκατοχής στη μεταπολεμική Γάζα.

Ο Αιγύπτιος πρωθυπουργός, Μουσταφά Μαντμπούλι, δήλωσε την Τετάρτη ότι η χώρα του έχει ξεκινήσει την εκπαίδευση των παλαιστινιακών δυνάμεων ασφαλείας, με σκοπό αυτός ο μηχανισμός να έχει το αποκλειστικό δικαίωμα κατοχής όπλων, αφοπλίζοντας ουσιαστικά τη Χαμάς, αίτημα το οποίο επιθυμούν και οι ΗΠΑ για την «ειρήνη» στη Γάζα.

Κατά τη διάρκεια συνάντησης με θέμα «Η επόμενη μέρα και η υποστήριξη της σταθερότητας στη Γάζα», που πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της 80ής συνόδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, πρόσθεσε ότι αυτό ισχύει για την απουσία ρόλου για τη Χαμάς ή οποιασδήποτε άλλης παλαιστινιακής παράταξης στη διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας. Αντίθετα, όλες οι ένοπλες παρατάξεις πρέπει να παραδώσουν τα όπλα τους στη νόμιμη αρχή, την Παλαιστινιακή Αρχή.

Ο Μαντμπούλι πρόσθεσε πως «οι προηγούμενες εμπειρίες στον αφοπλισμό ένοπλων ομάδων κατά τη διάρκεια κρίσεων βασίζονταν στην ύπαρξη μιας πολιτικής συμφωνίας διευθέτησης που περιελάμβανε, μεταξύ άλλων, τον αφοπλισμό».

Παραδέχτηκε επίσης πως η γενοκτονία στη Γάζα από το Ισραήλ και οι συνεχείς παραβιάσεις του στρατού εδώ και δύο χρόνια, δεν έχουν οδηγήσει ακόμα στην εξάλειψη ή τον αφοπλισμό της Χαμάς.

«Δεν αναμένεται ότι κάποιο περιφερειακό ή διεθνές μέρος θα καταφέρει να ολοκληρώσει αυτό το έργο από άποψη ασφάλειας ή στρατιωτικής, απομονωμένο από ένα πολιτικό όραμα» ανέφερε.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Αιγύπτιος Πρωθυπουργός χαιρέτισε «τη διεθνή υποστήριξη για την παρουσία μιας αποστολής επί τόπου, με τα καθήκοντά της να καθορίζονται από το Συμβούλιο Ασφαλείας, μέσω της αποστολής διεθνών δυνάμεων στο πλαίσιο ενός ενιαίου πολιτικού πακέτου που αντιπροσωπεύει μια πορεία προς την υλοποίηση του παλαιστινιακού κράτους στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ. Οι κύριοι στόχοι της, εξαρχής, θα πρέπει να περιλαμβάνουν την ενδυνάμωση της Παλαιστινιακής Αρχής και δεν θα πρέπει να ληφθούν μέτρα επί τόπου που θα εδραιώσουν τον νομικό, πολιτικό ή γεωγραφικό διαχωρισμό μεταξύ Δυτικής Όχθης και Γάζας».

Το πολιτικό πλαίσιο για την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους

Ο Μαντμπούλι επεσήμανε επίσης τη σημασία της επίτευξης πολιτικής συμφωνίας ή συναίνεσης επί των ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και του Ισραήλ, και με τις εγγυήσεις των μόνιμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Τόνισε επίσης τη σημασία του να μην αναληφθεί καμία πρωτοβουλία ασφαλείας ή στρατιωτικής φύσεως χωρίς να διασφαλιστεί ένα πολιτικό πλαίσιο για την εγκαθίδρυση ενός κράτους στο πλαίσιο ενός σαφούς χρονοδιαγράμματος και μηχανισμών. Διαφορετικά, όλες οι ρυθμίσεις θα συναντήσουν εμπόδια στην εφαρμογή τους επί τόπου, παρατείνοντας τη σύγκρουση και εμπλέκοντας περισσότερα μέρη σε αυτήν. Τόνισε επίσης τη σημασία της αποτελεσματικής συμμετοχής των αμερικανικών δυνάμεων επί τόπου για να διασφαλιστεί η δέσμευση του Ισραήλ σε ό,τι έχει συμφωνηθεί.

Ο πρωθυπουργός τόνισε επίσης την ετοιμότητα της Αιγύπτου να υποστηρίξει οποιεσδήποτε προσπάθειες για τη δημιουργία μιας διεθνούς αποστολής για την υποστήριξη της επιστροφής της Παλαιστινιακής Αρχής στη Λωρίδα της Γάζας και της οικοδόμησης ενός παλαιστινιακού κράτους.