Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου, 2025
Νετανιάχου
Debbie Hill/Pool Photo via AP

«Πέρα βρέχει» για τον Νετανιάχου παρά το κύμα αναγνωρίσεων του παλαιστινιακού κράτους

ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
efsyn.gr
 «Η επαίσχυντη παράδοση ορισμένων ηγετών στην παλαιστινιακή τρομοκρατία δεν θα δεσμεύσει το Ισραήλ με κανέναν τρόπο».

Ακάθεκτος ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, συνεχίζει να υλοποιεί τα γενοκτόνα σχέδιά του στη Λωρίδα της Γάζας, τη στιγμή που πλήθος χωρών προχωρούν τις τελευταίες ημέρες σε αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους.

Μάλιστα, ο Νετανιάχου δεν διστάζει να κουνάει το δάχτυλο στους ηγέτες των χωρών που προχώρησαν στην αναγνώριση κράτους για τους Παλαιστίνιους. 

Όπως ανέφερε το γραφείο του Νετανιάχου, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ επανέλαβε με αυστηρό τρόπο ότι «δεν θα ιδρυθεί παλαιστινιακό κράτος» και πρόσθεσε: «Η επαίσχυντη παράδοση ορισμένων ηγετών στην παλαιστινιακή τρομοκρατία δεν θα δεσμεύσει το Ισραήλ με κανέναν τρόπο».

Όλα αυτά βεβαίως τη στιγμή που οι φονικές επιθέσεις συνεχίζονται στον παλαιστινιακό θύλακα, καθώς οι διπλωματικές κινήσεις δεν είναι αρκετές για να σταματήσει η σφαγή των αμάχων

Παράλληλα, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι οποιαδήποτε επίθεση σε ισραηλινές πόλεις θα αντιμετωπιστεί «με ένα οδυνηρό πλήγμα στο καθεστώς των Χούθι», ώρες μετά την επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος, την οποία ανέλαβε η ομάδα της Υεμένης, που έπληξε τη νότια πόλη Εϊλάτ. Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι ζήτησε από τον στρατό να εξετάσει τρόπους αντιμετώπισης των αεροπορικών απειλών.

