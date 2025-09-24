«Πέρα βρέχει» για τον Νετανιάχου παρά το κύμα αναγνωρίσεων του παλαιστινιακού κράτους

Ακάθεκτος ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, συνεχίζει να υλοποιεί τα γενοκτόνα σχέδιά του στη Λωρίδα της Γάζας, τη στιγμή που πλήθος χωρών προχωρούν τις τελευταίες ημέρες σε αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους.
Μάλιστα, ο Νετανιάχου δεν διστάζει να κουνάει το δάχτυλο στους ηγέτες των χωρών που προχώρησαν στην αναγνώριση κράτους για τους Παλαιστίνιους.
Όπως ανέφερε το γραφείο του Νετανιάχου, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ επανέλαβε με αυστηρό τρόπο ότι «δεν θα ιδρυθεί παλαιστινιακό κράτος» και πρόσθεσε: «Η επαίσχυντη παράδοση ορισμένων ηγετών στην παλαιστινιακή τρομοκρατία δεν θα δεσμεύσει το Ισραήλ με κανέναν τρόπο».
Όλα αυτά βεβαίως τη στιγμή που οι φονικές επιθέσεις συνεχίζονται στον παλαιστινιακό θύλακα, καθώς οι διπλωματικές κινήσεις δεν είναι αρκετές για να σταματήσει η σφαγή των αμάχων.
Παράλληλα, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι οποιαδήποτε επίθεση σε ισραηλινές πόλεις θα αντιμετωπιστεί «με ένα οδυνηρό πλήγμα στο καθεστώς των Χούθι», ώρες μετά την επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος, την οποία ανέλαβε η ομάδα της Υεμένης, που έπληξε τη νότια πόλη Εϊλάτ. Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι ζήτησε από τον στρατό να εξετάσει τρόπους αντιμετώπισης των αεροπορικών απειλών.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας