Στέλνει και ο Σάντσεθ πολεμικό πλοίο για το Flotilla

Την ώρα που η κυβέρνηση κλείνει τα μάτια στην πειρατική επίθεση που δέχθηκε ο διεθνής στόλος αλληλεγγύης Global Sumud Flotilla, η Ισπανία ανακοίνωσε πως θα στείλει πολεμικό πλοίο για να προστατέψει τους πολίτες της από μια νέα ενδεχόμενη επίθεση.
Υπενθυμίζεται πως η ισπανική απόφαση έρχεται λίγες ώρες μετά την ιταλική πρωτοβουλία να σταλεί πολεμική φρεγάτα με τον ίδιο σκοπό στην περιοχή που βρίσκεται ο στόλος.
Την ανακοίνωση έκανε ο πρωθυπουργός της χώρας, Πέδρο Σάντσεθ.
«Ανησυχούμε, για αυτό αναπτύσσουμε ένα πλοίο ώστε να διασφαλίσουμε ότι, εάν χρειαστεί, οι πολίτες μας θα λάβουν βοήθεια και θα μεταφερθούν στην Ισπανία» ανέφερε ο Σάντσεθ, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στη Νέα Υόρκη.
Το ισπανικό πλοίο πρόκειται να αποπλεύσει αύριο Πέμπτη.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας