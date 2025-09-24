Στέλνει και ο Σάντσεθ πολεμικό πλοίο για το Flotilla

Η Ισπανία γίνεται η δεύτερη χώρα που θα συνοδεύσει με στρατιωτικά μέσα τον στόλο του Flotilla.

Την ώρα που η κυβέρνηση κλείνει τα μάτια στην πειρατική επίθεση που δέχθηκε ο διεθνής στόλος αλληλεγγύης Global Sumud Flotilla, η Ισπανία ανακοίνωσε πως θα στείλει πολεμικό πλοίο για να προστατέψει τους πολίτες της από μια νέα ενδεχόμενη επίθεση.

Υπενθυμίζεται πως η ισπανική απόφαση έρχεται λίγες ώρες μετά την ιταλική πρωτοβουλία να σταλεί πολεμική φρεγάτα με τον ίδιο σκοπό στην περιοχή που βρίσκεται ο στόλος.

Την ανακοίνωση έκανε ο πρωθυπουργός της χώρας, Πέδρο Σάντσεθ.

«Ανησυχούμε, για αυτό αναπτύσσουμε ένα πλοίο ώστε να διασφαλίσουμε ότι, εάν χρειαστεί, οι πολίτες μας θα λάβουν βοήθεια και θα μεταφερθούν στην Ισπανία» ανέφερε ο Σάντσεθ, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στη Νέα Υόρκη.

Το ισπανικό πλοίο πρόκειται να αποπλεύσει αύριο Πέμπτη.