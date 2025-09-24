«Σφαγή πάνω στη σφαγή» από το Ισραήλ στη Γάζα

Το Ισραήλ βομβάρδισε αποθήκη όπου είχαν βρει καταφύγιο δεκάδες άμαχοι • Προαναγγέλλει χτύπημα στο νοσοκομείο Αλ Σίφα με πρόσχημα την τρομοκρατία.

Ενώ στον ΟΗΕ οι ηγέτες του πλανήτη επιδίδονται σε ένα γαϊτανάκι, κενών ως επί το πλείστον, δηλώσεων για την Παλαιστίνη, ο ισραηλινός στρατός κλιμακώνει τις επιθέσεις στη Γάζα σκορπίζοντας τον θάνατο.

Σήμερα, περισσότεροι από 40 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από πλήγματα του IDF, ενώ οι 22 σκοτώθηκαν από βομβαρδισμό αποθήκης, μέσα στην οποία είχαν βρει καταφύγιο δεκάδες άμαχοι.

Πολλά πτώματα, και μικρών παιδιών, ανασύρθηκαν από το ερείπια, στην περιοχή της αγοράς, σύμφωνα με δημοσιογράφο του AFP. Σε ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείο Ειδήσεων, ο ισραηλινός στρατός απάντησε ότι θα ενημερωθεί σχετικά.

Οι επιθέσεις εντάθηκαν κυρίως στην πόλη της Γάζας, αλλά και το νότιο τμήμα της περιοχής, στη ζώνη ανάμεσα στην Ράφα και την Χαν Γιούνις.

«Βοηθήστε μας!»

Ο ισραηλινός στρατός προειδοποίησε χθες ότι επρόκειτο να πλήξει με «άνευ προηγουμένου σφοδρότητα» την πόλη της Γάζας, έπειτα από την φυγή χιλιάδων κατοίκων της μπροστά στην μεγάλης κλίμακας ισραηλινή επίθεση που καταγγέλθηκε από την διεθνή κοινότητα.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΟΗΕ, στο τέλος του Αυγούστου, ένα εκατομμύριο άνθρωποι κατοικούσαν στην πόλη της Γάζας και τα περίχωρά της. Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, 550.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν την ζώνη έκτοτε, 450.000, σύμφωνα με την υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας στην Γάζα.

Αλλά επιτόπου, είναι πολλοί οι Παλαιστίνιοι που δηλώνουν ότι το ταξίδι είναι υπερβολικά πολυδάπανο και επικίνδυνο.

Ο Θάερ Σακρ, 39 ετών, δήλωσε σήμερα στο AFP ότι εγκατέλειψε χθες συνοικία της πόλης της Γάζας για να κατευθυνθεί προς νότον μαζί με την σύζυγο, τα παιδιά και την αδελφή του. Ομως, τα ισραηλινά τανκς στον παραλιακό δρόμο άνοιξαν πυρ εναντίον τους και η αδελφή του σκοτώθηκε. Οι υπόλοιποι αναγκάσθηκαν να επιστρέψουν την πόλη της Γάζας για να αναζητήσουν ιατρική φροντίδα. «Απευθύνω έκκληση σε ολόκληρο τον κόσμο: βοηθήστε μας! Ζητώ από το Ισραήλ: θέλετε να απομακρυνθούμε, αλλά πώς να το κάνουμε καθώς δεν έχουμε χρήματα, ούτε μέσα μεταφοράς, ούτε τόπο να πάμε;».

Βάζουν στο στόχαστρο το νοσοκομείο Αλ Σίφα

Την ίδια στιγμή, το Ισραήλ προναγγέλει νέες σαρωτικές επιθέσεις, βάζοντας στο στόχαστρο το μεγαλύτερο νοσοκομείο στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο IDF υποστήριξε ότι το Αλ Σίφα χρησιμοποιήθηκε από μαχητές της Χαμάς πριν από μερικές ημέρες για να πραγματοποιήσουν επίθεση κατά στρατιωτών «γνωρίζοντας ότι βάζουν σε κίνδυνο τις ζωές των ασθενών, του προσωπικού και αθώων κατοίκων».

Από την πλευρά του το υπουργείο Υγείας της Γάζας επισημαίνει ότι το νοσοκομείο «εξακολουθεί να λειτουργεί παρά τις δύσκολες συνθήκες και το προσωπικό του είναι προσανατολισμένο στην ανθρωπιστική του αποστολή».

Μόνο μερικά κτίρια παραμένουν σχετικά όρθια στο Αλ Σίφα για να προσφέρουν ό,τι μπορούν από τις υπηρεσίες προς τους πολίτες της Γάζας..