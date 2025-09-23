Η Γάζα σβήνεται από τον χάρτη - Θέλουμε να σταματήσει η σφαγή όχι ανακοινώσεις

Το Ισραήλ απαντά στην αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους, «στάχτη» τα νοσοκομεία της Γάζας • Οι κάτοικοι της Λωρίδας καταγγέλλουν όψιμη ευαισθησία για την Παλαιστίνη, μετά τις αναγνωρίσεις κράτους.

Η προσπάθεια αναγνώρισης της Παλαιστίνης «υπογραμμίζει τη διεθνή απομόνωση του Ισραήλ», επισημαίνει ο Άντελ Αμπντέλ Γκαφάρ, ανώτερος αναλυτής στο Συμβούλιο Παγκόσμιων Υποθέσεων στη Μέση Ανατολή. Το άλλοτε «συναρπαστικό έθνος νεοσύστατων επιχειρήσεων» που επέκτεινε την επιρροή του, θέλει να αποκαταστήσει τη «φήμη» του και συνεχίζει αμείωτο τη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού, καθώς αυτό αποτελεί τη μοναδική του απάντηση μπροστά στην απόφαση ολοένα και περισσότερων κρατών για αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης, υπογραμμίζει.

Έτσι, ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει την επιχείρηση για την κατάληψη της πόλης της Γάζας, μία μέρα αφότου ηγέτες από όλο τον κόσμο συγκεντρώθηκαν στον ΟΗΕ, ένα διπλωματικό ορόσημο έπειτα από δύο χρόνια σφαγής.

Μάλιστα, σήμερα βομβάρδισαν κέντρα υγείας, σχολεία αλλά και εγκαταστάσεις της UNRWA, με το υπουργείο Υγείας της Γάζας να προειδοποιεί πως οι ασθενείς αντιμετωπίζουν «βέβαιο θάνατο», καθώς τα νοσοκομεία ενδέχεται να κλείσουν μέσα σε λίγες ημέρες λόγω ελλείψεων καυσίμων.

Το Ισραήλ κατέστρεψε το κυριότερο κέντρο υγείας της Γάζας

Τουλάχιστον δύο γιατροί τραυματίστηκαν σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς που κατέστρεψαν το κύριο ιατρικό κέντρο στην πόλη της Γάζας, σύμφωνα με την ΜΚΟ Παλαιστινιακή Ιατρική Εταιρεία Αρωγής, ανέφερε η Wafa.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο ισραηλινός στρατός εμπόδισε τους γιατρούς να εκκενώσουν το νοσοκομείο ή να πάρουν μαζί τους εξοπλισμό και προμήθειες, προσθέτοντας ότι το κέντρο παρείχε ζωτικές υπηρεσίες, όπως η περίθαλψη τραυματιών, καρκινοπαθών, καθώς και διαχείριση αιμοδοσίας.

Η φιλανθρωπική οργάνωση ανέφερε ότι τα στρατεύματα πολιορκούν ένα άλλο κέντρο στην περιοχή Ταλ αλ-Χάουα της πόλης και έχουν καταστρέψει μια άλλη κλινική στον προσφυγικό καταυλισμό Σάτι.

Οι ισραηλινές δυνάμεις πυροδότησαν οχήματα γεμάτα εκρηκτικά στις συνοικίες Σάμπρα και Τελ αλ Χάουα, την ώρα που τα άρματα μάχης προωθούνταν στο δυτικό τμήμα της πόλης της Γάζας. Κάτοικοι δήλωσαν ότι οι εκρήξεις κατέστρεψαν δεκάδες σπίτια και δρόμους.

Τρία νοσοκομεία τέθηκαν χθες εκτός λειτουργίας λόγω των ισραηλινών χερσαίων επιχειρήσεων, αποδυναμώνοντας ακόμη περισσότερο το υγειονομικό σύστημα στη Γάζα και στερώντας από τους κατοίκους την ιατρική φροντίδα, επεσήμαναν οι τοπικές αρχές.

«Ο κόσμος γιορτάζει την αναγνώριση αλλά αυτό δεν θα σταματήσει τον θάνατο»

«Δεν είμαστε ακλόνητοι, είμαστε αβοήθητοι. Δεν έχουμε χρήματα για να φύγουμε προς τον νότο και δεν έχουμε εγγυήσεις ότι αν το κάνουμε, το Ισραήλ δεν θα μας βομβαρδίσει. Οπότε μένουμε», δήλωσε η Χούντα, μητέρα δύο παιδιών, κάτοικος Γάζας.

«Τα παιδιά τρέμουν όλη την ώρα λόγω του ήχου των εκρήξεων, κι εμείς επίσης. Εξαφανίζουν μια πόλη ηλικίας χιλιάδων ετών και ο κόσμος γιορτάζει τη συμβολική αναγνώριση ενός κράτους αλλά αυτό δεν θα σταματήσει τους σκοτωμούς μας», κατήγγειλε.

«Τώρα μας σκοτώνουν ως πολίτες του κράτους της Παλαιστίνης; Αυτό συνέβη;», διερωτήθηκε ο Αμπού Μουστάφα, λίγες ώρες αφού εγκατέλειψε το σπίτι του στην πόλη της Γάζας καθώς πλησίαζαν τα ισραηλινά άρματα μάχης.

«Αυτές οι χώρες που ξαφνικά θυμήθηκαν ότι η Παλαιστίνη είναι υπό κατοχή, ξέχασαν ότι η Γάζα σβήνεται από τον χάρτη. Θέλουμε να τελειώσει ο πόλεμος, θέλουμε να σταματήσει η σφαγή μας, αυτό χρειαζόμαστε τώρα, όχι ανακοινώσεις», τόνισε.