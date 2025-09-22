Το Ισραήλ ξεκλήρισε 25μελή οικογένεια, βαθαίνει το χάσμα με τη Δύση

Οι ανακοινώσεις κρατών ότι θα αναγνωρίσουν το κράτος της Παλαιστίνης, συνοδεύτηκαν κι από ευχολόγια για «λύση δύο κρατών» και «κατάπαυση του πυρός» την ώρα που συνεχίζεται αμείωτη η γενοκτονία • Τι σηματοδοτεί αυτή η αναγνώριση, πόσο μπορεί να πιέσει το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

Ατέλειωτο ποτάμι αίματος και προσφυγιάς πνίγει τον παλαιστινιακό λαό, όσο ολοένα και περισσότερα κράτη «ξυπνούν» και αναγνωρίζουν το κράτος της Παλαιστίνης. Το μεγαλύτερο αστικό κέντρο του θύλακα, η πόλη της Γάζας όπου συνεχίζονται αμείωτες οι ισραηλινές επιχειρήσεις, έχει μετατραπεί σε ερείπια. Οι εικόνες είναι συγκλονιστικές, καθώς η πόλη έχει κυριολεκτικά ισοπεδωθεί.

Καναδάς, Αυστραλία και Βρετανία αναγνώρισαν το παλαιστινιακό κράτος προκαλώντας διπλωματικό πλήγμα στην ακροδεξιά κυβέρνηση Νετανιάχου, αλλά και στον ισχυρό προστάτη της, Ντόναλντ Τραμπ.

[της Κορίνας Βασιλοπούλου]https://t.co/ecLJj435oU — EFSYN (@EFSYNTAKTON) September 22, 2025

Πληθαίνουν οι νεκροί

Στο προσφυγικό στρατόπεδο Μπουρέιγκ, στο κέντρο της πόλης της Γάζας, επτά Παλαιστίνιοι –ανάμεσά τους τέσσερα παιδιά– βρήκαν τραγικό θάνατο από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή που έπληξε αμάχους κοντά σε κλινική της Υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες (UNRWA). Κάτοικοι καταγγέλλουν ότι ισραηλινά μη επανδρωμένα αεροσκάφη πυροβολούσαν διασώστες την ώρα που προσπαθούσαν να ανασύρουν επιζώντες από τα ερείπια.

Στη γειτονιά Σάμπρα της πόλης της Γάζας, τουλάχιστον 25 μέλη μιας οικογένειας έχασαν τη ζωή τους από νυχτερινή επιδρομή. Μαρτυρίες σε Μέσα Ενημέρωσης κάνουν λόγο για τουλάχιστον 50 άτομα που εξακολουθούν να είναι παγιδευμένα κάτω από τα χαλάσματα, ενώ δηλώνουν ότι ακούν τις φωνές τους χωρίς να μπορούν να τους σώσουν. «Κάθε φορά που προσπαθούμε να τους φτάσουμε, τα ισραηλινά drones μας πυροβολούν. Για κάθε πέντε άνδρες που προσπαθούν, τέσσερις σκοτώνονται και μόνο ένας επιζεί», αναφέρουν.

A grieving woman in Gaza weeps over the loss of several family members as a result of the indiscriminate Israeli bombardment on Gaza City. pic.twitter.com/jMvbgPM3JH — WAFA News Agency - English (@WAFANewsEnglish) September 21, 2025

Τι σηματοδοτεί η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από τη Δύση

Η απόφαση τριών μελών της συμμαχίας «Five Eyes» –του Ηνωμένου Βασιλείου, του Καναδά και της Αυστραλίας– να αναγνωρίσουν επίσημα παλαιστινιακό κράτος, ανοίγει νέο κύκλο έντονων διεθνών αναταράξεων, την ώρα που το Ισραήλ εξετάζει αντίποινα μέσω εποικισμών εδαφών στη Δυτική Όχθη.

Σημειώνεται ότι ακόμα περισσότερα κράτη έχουν δηλώσει ότι θα αναγνωρίσουν το κράτους της Παλαιστίνης ή το έχουν ήδη κάνει.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Guardian, η κίνηση αυτή θα βάθαινε την αντιπαράθεση με την Ευρώπη, θα όξυνε τις σχέσεις με τον αραβικό κόσμο και θα έφερνε τις ΗΠΑ σε ακόμη πιο δύσκολη θέση απέναντι στους συμμάχους τους, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ εξακολουθεί να παίζει τον ρόλο του πιο πιστού συμμάχου του Νετανιάχου.

Σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, η Ουάσιγκτον είχε προειδοποιήσει εκ των προτέρων τους συμμάχους της ότι το Ισραήλ θα αντιδράσει «συμβολικά». Ωστόσο, κορυφαίοι αξιωματούχοι αναγνωρίζουν πως η ισραηλινή απάντηση μπορεί να απειλήσει κομβικές πρωτοβουλίες των ΗΠΑ, όπως οι Συμφωνίες του Αβραάμ, που είχαν στόχο την εξομάλυνση σχέσεων Ισραήλ–αραβικού κόσμου αλλά σήμερα μοιάζουν εύθραυστες.

Γαλλία και Σαουδική Αραβία οργανώνουν σύνοδο για τη λύση των δύο κρατών

Η Γαλλία και η Σαουδική Αραβία θα προεδρεύσουν σήμερα, Δευτέρα σε σύνοδο για τη λύση ισραηλινού και παλαιστινιακού κράτους από κοινού. Σε αυτή θα συμμετάσχουν δεκάδες χώρες πολλές από τις οποίες αναμένεται να αναγνωρίσουν το κράτος της Παλαιστίνης.

Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ θα μποϊκοτάρουν τη σύνοδο, προειδοποίησε ο Ισραηλινός πρεσβευτής στον ΟΗΕ Ντάνι Ντανόν, χαρακτηρίζοντάς την «τσίρκο». Ο ίδιος δήλωσε πως «δεν πιστεύουμε ότι βοηθά. Πιστεύουμε ότι στην πραγματικότητα ανταμείβει την τρομοκρατία».

Η σύνοδος, που διεξάγεται λίγο πριν από την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, πραγματοποιείται αφού το Ισραήλ εξαπέλυσε ευρεία, χερσαία, στρατιωτική επιχείρηση εναντίον της πόλης της Γάζας, ενώ οι προοπτικές για την επίτευξη εκεχειρίας με τη Χαμάς μοιάζουν μηδαμινές.

Εν μέσω της εντατικοποίησης των επιχειρήσεων του Ισραήλ στη Γάζα και της κλιμάκωσης της βίας από Ισραηλινούς εποίκους εναντίον Παλαιστινίων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη αυξάνεται η αίσθηση του επείγοντος για την ανάληψη δράσης, προτού η λύση των δύο κρατών πάψει να είναι εφικτή.

Τα σχέδια Νετανιάχου

Στελέχη της ακροδεξιάς κυβέρνησης του Ισραήλ έχουν ήδη αφήσει να εννοηθεί ότι εξετάζουν ακόμη και ένα «μαξιμαλιστικό» σχέδιο προσάρτησης έως και του 82% της Δυτικής Όχθης.

Ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ ζήτησε άμεσες ενέργειες για επιβολή «ισραηλινής κυριαρχίας στη Ιουδαία και Σαμάρεια», όπως ονομάζουν οι σιωνιστές τη Δυτική Όχθη.

Ακόμη κι αν δεν υιοθετηθεί στο σύνολό της, ο Νετανιάχου δεν αποκλείεται να προχωρήσει σε συμβολική κίνηση προσάρτησης, πιθανόν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Μια τέτοια ενέργεια θα εξόργιζε αραβικές χώρες που μόλις πριν από πέντε αναγνώρισαν το Ισραήλ, όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Μπαχρέιν.

Οι Βρυξέλλες, παράλληλα, εμφανίζονται διατεθειμένες να πιέσουν με νέες κυρώσεις ή και εμπορικά μέτρα, σε μια στιγμή που οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να πουλήσουν εξοπλισμούς δισεκατομμυρίων στο Ισραήλ.

Ο ίδιος ο Νετανιάχου, σε ομιλία του για την επέκταση του αποικιακού έργου Ε1 που διχοτομεί ουσιαστικά τη Δυτική Όχθη, δήλωσε κατηγορηματικά: «Δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος». Στο ίδιο μήκος κύματος και ο υπουργός Οικονομικών Σμοτριτς, που πρόσφατα μίλησε για οριστική «ταφή» της ιδέας της λύσης των δύο κρατών.

Την ίδια ώρα, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ υποστήριζε ότι η αναγνώριση αποσκοπεί στην «αναζωογόνηση της ελπίδας για ειρήνη».

Όμως το Ισραήλ δείχνει αποφασισμένο να κινηθεί στην ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση, βαθαίνοντας το χάσμα με τη Δύση και ανοίγοντας ένα νέο, αβέβαιο κεφάλαιο στη Μέση Ανατολή.