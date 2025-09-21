Πώς αντιδρούν οι Παλαιστίνιοι στην αναγνώριση κράτους 

Ικανοποίηση από τη Χαμάς και την Παλαιστινιακή Αρχή και μηνύματα για να αυξηθεί η πίεση προς το Ισραήλ.

Θετική είναι η πρώτη αντίδραση από τις παλαιστινιακές οργανώσεις στις σημερινές ανακοινώσεις από την Μεγάλη Βρετανία, τον Καναδά και την Αυστραλία, ζητώντας, όμως, παράλληλα και ξεκάθαρα μέτρα προκειμένου να σταματήσει η σφαγή στη Γάζα.

Ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε πως η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους «αποτελεί μια νίκη για τα δικαιώματα των Παλαιστινίων και δικαίωση για τη μάχη μας και στέλνουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα: όσο μακριά και να πάει η κατοχή και τα εγκλήματα, δεν θα μπορέσει να σβήσει τα εθνικά μας δικαιώματα».

Αργά το βράδυ της Κυριακής η ισλαμιστική οργάνωση ανακοίνωσε πως η αναγνώριση θα πρέπει να συνοδευτεί με «πρακτικά μέτρα» στα οποία θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται το τέλος «του γενοκτονικού πολέμου που είναι σε εξέλιξη κατά του λαού μας στη Λωρίδα της Γάζας και να αντιμετωπιστεί η συνεχιζόμενη προσάρτηση και οι εποικισμοί στη Δυτική Όχθη και την Ιερουσαλήμ».

Επικροτεί ο Αμπάς

Ο πρόεδρος της παλαιστινιακής αρχής εξέδωσε ανακοίνωση μετά την αναγνώριση από τη Βρετανία σημειώνοντας πως η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους είναι ένα βήμα προς «μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη».

«Ο Πρόεδρος του Παλαιστινιακού Κράτους Μαχμούντ Αμπάς χαιρετίζει την ανακοίνωση της αναγνώρισης από το Ηνωμένο Βασίλειο του ανεξάρτητου Παλαιστινιακού Κράτους, δηλώνοντας ότι πρόκειται για ένα σημαντικό και απαραίτητο βήμα προς τη συγκεκριμενοποίηση μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης», αναφέρει η προεδρία σε σχετική ανακοίνωση.

Λίγη ώρα αργότερα ήρθε και η ανακοίνωση από το υπουργείο Εξωτερικών το οποίο κάνει λόγο για θαρραλέα απόφαση και επισημαίνει ότι η κίνηση αυτή είναι σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο.

«Το υπουργείο βλέπει αυτές τις αναγνωρίσεις ως δικαίωση των δίκαιων και νόμιμων δικαιωμάτων του παλαιστινιακού λαού, που βοηθούν να προστατευθεί η λύση των δύο κρατών από απειλές που εγείρονται από τα εγκλήματα του εξτρεμισμού, του λιμού, του εκτοπισμού και της προσάρτησης που διαπράττονται από τις δυνάμεις κατοχής κατά του παλαιστινιακού λαού» αναφέρει το υπουργείο, καλώντας, παράλληλα τα κράτη που δεν έχουν αναγνωρίσει την Παλαιστίνη, κυρίως τις ΗΠΑ, να αναλάβουν την πρωτοβουλία και να το κάνουν.