Σφυροκόπημα Ισραήλ στη Γάζα, δεκάδες οι νεκροί

Αδιάκοπες και ανελέητες φονικές επιθέσεις εξαπολύουν και σήμερα οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις στην πόλη της Γάζας και στην ευρύτερη Λωρίδα της Γάζας.

Όπως αναφέρουν τοπικές νοσοκομειακές πηγές, 61 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στον παλαιστινιακό θύλακα από το πρωί του Σαββάτου, με τους 49 να έχουν βρει τον θάνατο στην πόλη της Γάζας. Σημειώνεται ότι τουλάχιστον τρεις από τους νεκρούς ήταν αιτούντες ανθρωπιστικής βοήθειας που σκοτώθηκαν από ισραηλινές δυνάμεις σε κέντρο διανομής κοντά στη Ράφα στη νότια Γάζα.

Μοιραία, ο τραγικός απολογισμός μεγαλώνει μέρα με τη μέρα: από τον Οκτώβριο του 2023, ο ισραηλινός στρατός έχει σκοτώσει τουλάχιστον 65.208 ανθρώπους και έχει τραυματίσει 166.271. Χιλιάδες άλλοι πιστεύεται ότι είναι θαμμένοι κάτω από συντρίμμια κτιρίων.

Την Παρασκευή, ο ισραηλινός στρατός έστειλε προειδοποιητικά μηνύματα προς τους άμαχους Παλαιστινίους, απειλώντας με «άνευ προηγουμένου βία» στη Γάζα. Μάλιστα, έδωσε εντολή στους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και την πόλη τους, και να φύγουν προς τα νότια. Σε κάθε περίπτωση, το Ισραήλ συνεχίζει την αδιανόητη γενοκτονία άμαχων Παλαιστινίων, οι οποίοι μαστίζονται και από λιμό, εν μέσω χλιαρών διεθνών αντιδράσεων.

⇒ Την ερχόμενη Δευτέρα, 10 χώρες, μεταξύ των οποίων η Αυστραλία, το Βέλγιο, η Βρετανία και ο Καναδάς, σχεδιάζουν να αναγνωρίσουν ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος, πριν από την ετήσια σύνοδο των ηγετών στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Η κυβέρνηση της Πορτογαλίας αναμένεται να αναγνωρίσει επίσημα το κράτος της Παλαιστίνης, αύριο Κυριακή.

Η ισοπέδωση της Γάζας

Η εντατική ισραηλινή στρατιωτική εκστρατεία κατεδάφισης με στόχο ψηλά κτίρια στην πόλη της Γάζας άρχισε αυτή την εβδομάδα παράλληλα με μια χερσαία επίθεση. Ο στρατός εκτιμά ότι τις τελευταίες δύο εβδομάδες έχει καταστρέψει έως 20 ψηλές πολυκατοικίες στη Γάζα.

Οι ισραηλινές δυνάμεις, οι οποίες ελέγχουν τα ανατολικά προάστια της πόλης, σφυροκοπούν τις τελευταίες ημέρες τις περιοχές Σέιχ Ραντουάν και Τελ Αλ-Χάουα, από τις οποίες θα είναι σε θέση να προχωρήσουν στα κεντρικά και τα δυτικά τμήματα της πόλης, όπου έχει βρει καταφύγιο το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού.

Όπως εκτιμάται, εκατοντάδες χιλιάδες άμαχοι (περίπου 500.000 με 600.000) παραμένουν στην πόλη.

Προειδοποιεί η Χαμάς

Η στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς δημοσιοποίησε σήμερα φωτογραφίες ομήρων που παραμένουν κρατούμενοι στη λωρίδα της Γάζας προειδοποιώντας ότι, σε περίπτωση που το Ισραήλ συνεχίσει την επίθεσή του στην Πόλη της Γάζας, κινδυνεύουν να έχουν την ίδια τύχη με αυτή ενός ισραηλινού πιλότου που φέρεται αγνοούμενος από το 1986.

Από τους 251 ανθρώπους που είχαν απαχθεί στη διάρκεια της επίθεσης της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, 47 εξακολουθούν να κρατούνται στο έδαφος αυτό, από τους οποίους 25 θεωρούνται νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ-Κάσαμ, η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, δημοσιοποίησαν παλιές φωτογραφίες των 46 εξ αυτών στο κανάλι τους στο Telegram, με καθεμιά να φέρει το όνομα του Ρον Αράντ, του πιλότου της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας που έχει εξαφανισθεί μετά τη σύλληψή του στη διάρκεια αποστολής στο Λίβανο το 1986, στη διάρκεια του λιβανικού εμφυλίου πολέμου.

«Εξαιτίας της εμμονής του (ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν) Νετανιάχου και της υποταγής του (αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων Εγιάλ) Ζαμίρ (...) ιδού μια αποχαιρετιστήρια φωτογραφία που τραβήχτηκε στην αρχή της επιχείρησης» μέσα στην Πόλη της Γάζας, αναφέρεται σε κείμενο των Ταξιαρχιών που συνοδεύει τις φωτογραφίες.

Ο Ρον Αράντ ήταν αρχικά κρατούμενος σιιτικών οργανώσεων στο Λίβανο και σήμερα θεωρείται νεκρός, ενώ η σορός του δεν επεστράφη ποτέ στο Ισραήλ. Η τύχη του απασχολεί εδώ και δεκαετίες το Ισραήλ, όπου ο επαναπατρισμός εξαφανισμένων ή αιχμαλωτισμένων στρατιωτών, ζωντανών ή νεκρών, θεωρείται εθνικό καθήκον.