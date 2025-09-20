Σχεδόν μισό εκατομμύριο Παλαιστίνιοι έχουν εκδιωχθεί από την πόλη της Γάζας

Ισραηλινοί βομβαρδισμοί και στη Χαν Γιούνις • Το Ισραήλ έκλεισε την οδό για την εσπευσμένη απομάκρυνση αμάχων που είχε ανοίξει 48 ώρες

Ο στρατός του Ισραήλ απείλησε χθες ότι θα πλήξει με «ισχύ άνευ προηγουμένου» την πόλη της Γάζας, μετά τη φυγή σχεδόν μισού εκατομμυρίου κατοίκων της εν μέσω ευρείας κλίμακας επιχείρησης για την κατάληψή της, που καταγγέλλεται από μεγάλο μέρος της διεθνούς κοινότητας.

Αφού έλαβε νέες διαβεβαιώσεις για την «ακλόνητη» αμερικανική υποστήριξη, το Ισραήλ ανακοίνωσε την Τρίτη την έναρξη χερσαίας και αεροπορικής επιχείρησης στο μεγαλύτερο αστικό κέντρο του παραθαλάσσιου θυλάκου, στο βόρειο τμήμα του. «Οι ισραηλινές δυνάμεις θα συνεχίσουν τις επιχειρήσεις τους με ισχύ άνευ προηγουμένου», ανέφερε ο συνταγματάρχης Αβιχάι Αντραΐ, αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, διατάσσοντας τον πληθυσμό να φύγει από την πόλη.

Όμως, οι κάτοικοι περιγράφουν μία χαοτική κατάσταση γενοκτονίας. «Δεν έχουμε πουθενά να πάμε», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Ουμ Μοχάμεντ αλ Χάταμπ, Παλαιστίνια η οποία ζει στον καταυλισμό Σάτι, στο δυτικό τμήμα της πόλης της Γάζας. «Τα επτά παιδιά μου κι εγώ ζούμε ακόμη σε σκηνές, στο δυτικό τμήμα της πόλης, αφού η κατοχή (το Ισραήλ) βομβάρδισε το σπίτι μας», πρόσθεσε. Σύμφωνα με απολογισμούς που έδωσαν νοσοκομεία της Λωρίδας της Γάζας στο Γαλλικό Πρακτορείο, χθες σκοτώθηκαν τουλάχιστον 41 άνθρωποι στις ισραηλινές επιχειρήσεις σε όλο τον θύλακο, 11 από αυτούς στην πόλη της Γάζας.

Ο ΟΗΕ υπολόγιζε στα τέλη Αυγούστου ότι ο αριθμός των κατοίκων της πόλης και των περιχώρων της ανερχόταν σε περίπου ένα εκατομμύριο ανθρώπους. Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, 480.000 την εγκατέλειψαν έκτοτε. Η πολιτική προστασία έκανε από την πλευρά της λόγο για λίγο μικρότερο αριθμό, 450.000 κατοίκους, που την έχει εγκαταλείψει. Λαμβανομένων υπόψη των περιορισμών που επιβάλλονται στα μέσα ενημέρωσης στη Λωρίδα της Γάζας και των δυσκολιών πρόσβασης στο πεδίο, το AFP σημειώνει πως δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει με ανεξάρτητο τρόπο απολογισμούς κι ανακοινώσεις οποιασδήποτε πλευράς.

Βομβαρδισμοί και στη Χαν Γιούνις

Η πολιτική προστασία έκανε λόγο για αεροπορικά πλήγματα και στον νότο, στη Χαν Γιούνις. Ο συνταγματάρχης Αντραΐ ανακοίνωσε εξάλλου το κλείσιμο οδού για την εσπευσμένη απομάκρυνση αμάχων που είχε ανοίξει 48 ώρες νωρίτερα, διευκρινίζοντας πως η μοναδική οδός προς νότια κατεύθυνση είναι η αρ Ρασίντ, κατά μήκος της ακτής.

Ο δρόμος αυτός ήταν για ακόμη μια ημέρα χθες κορεσμένος, κατάμεστος από κόσμο που έφευγε προς νότο, με τα πόδια, με οχήματα και κάρα που έσερναν γαϊδούρια, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του AFP επιτόπου.

Καταδικάζουν όλοι τη φρίκη

Η επιχείρηση εναντίον της πόλης της Γάζας καταδικάζεται από πολλούς σε διεθνές επίπεδο. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες σε συνέντευξή του στο Γαλλικό Πρακτορείο χθες μίλησε για κατάσταση «αφόρητη, από ηθική, πολιτική και νομική άποψη».

Η κυβέρνηση της Γαλλίας αξίωσε το Ισραήλ να «βάλει τέλος σε αυτή την καταστροφική εκστρατεία», την οποία το Λονδίνο χαρακτήρισε «εντελώς ανεύθυνη και κατακριτέα».

Την Πέμπτη, οι ΗΠΑ εμπόδισαν προβάλλοντας το βέτο τους την υιοθέτηση από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ σχεδίου απόφασης που απαιτούσε κατάπαυση του πυρός και ανθρωπιστική πρόσβαση στη Λωρίδα της Γάζας. Τα υπόλοιπα 14 μέλη τάχθηκαν υπέρ.

Ο ΟΗΕ έχει κηρύξει κατάσταση λιμού σε τμήματα της Λωρίδας της Γάζας, κάτι που διαψεύδει το Ισραήλ. Την Τρίτη, ανεξάρτητη επιτροπή έρευνας που ενεργεί κατ’ εντολή των Ηνωμένων Εθνών συμπέρανε πως οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις διεξάγουν γενοκτονία σε βάρος των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας. Το Ισραήλ το διαψεύδει επίσης.

Σύμφωνα με τους αριθμούς του υπουργείου Υγείας της Χαμάς, στις ισραηλινές ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων έκτοτε έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 65.141 Παλαιστίνιοι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, στον θύλακο όπου το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα πήρε την εξουσία το 2007.