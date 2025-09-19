Διαδικτυακά «παρών» ο Αμπάς στη Σύνοδο του ΟΗΕ

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει το γεγονός ότι ο Πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, Μάχμουντ Αμπάς, μαζί με άλλους 80 Παλαιστίνιους αξιωματούχους, έχουν αποκλειστεί από το να συμμετάσχουν διά ζώσης στη φετινή ετήσια Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών που θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη.
Αιτία είναι ότι η Ουάσινγκτον αρνήθηκε να χορηγήσει βίζες για να παραστεί ο ίδιος ο Αμπάς και οι αξιωματούχοι του: μια ενέργεια που επιβεβαίωσε την αμέριστη στήριξη του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Τελ Αβίβ και τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.
Ωστόσο, ο Αμπάς τελικά θα δώσει το «παρών» στη Σύνοδο του ΟΗΕ, έστω και διαδικτυακά. Την Παρασκευή, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, με συντριπτική πλειοψηφία, αποφάσισε να επιτρέψει στον Παλαιστίνιο πρόεδρο να εκφωνήσει ομιλία μέσω του διαδικτύου.
Αίσθηση προκάλεσε η σχετική ψηφοφορία, καθώς υπήρξαν 145 ψήφους υπέρ τού να συμμετάσχει ο Αμπάς, έναντι μόλις 5 ψήφων κατά (οι δύο ψήφοι ήταν του Ισραήλ και των ΗΠΑ) και 6 αποχών. Το γεγονός αυτό φανερώνει ότι υπάρχουν πολύ λίγες χώρες πλέον που στηρίζουν το Ισραήλ, το οποίο την ίδια ώρα συνεχίζει απρόσκοπτα τη γενοκτονία των αμάχων, ισοπεδώνοντας τη Γάζα.
