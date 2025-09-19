Αθήνα, 22°C
Αθήνα
Αίθριος καιρός
22°C
22.3° 20.8°
3 BF
41%
Θεσσαλονίκη
Αίθριος καιρός
20°C
21.1° 19.1°
1 BF
56%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
24°C
24.0° 24.0°
3 BF
56%
Ιωάννινα
Αίθριος καιρός
14°C
13.9° 13.9°
1 BF
72%
Αλεξανδρούπολη
Αίθριος καιρός
17°C
16.9° 16.9°
2 BF
63%
Βέροια
Αίθριος καιρός
20°C
20.4° 20.4°
0 BF
52%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
16°C
16.4° 16.4°
2 BF
36%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
19°C
19.1° 19.1°
2 BF
56%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
22.8° 21.1°
4 BF
56%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
20°C
20.9° 20.0°
3 BF
52%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
22°C
22.4° 22.4°
6 BF
53%
Σκόπελος
Αίθριος καιρός
25°C
24.9° 24.9°
3 BF
51%
Κεφαλονιά
Αίθριος καιρός
23°C
22.9° 21.4°
2 BF
56%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
17°C
16.9° 16.9°
0 BF
63%
Λαμία
Αίθριος καιρός
20°C
20.5° 17.3°
2 BF
55%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
27°C
26.6° 25.8°
4 BF
46%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
17°C
17.7° 16.8°
0 BF
51%
Καβάλα
Αίθριος καιρός
22°C
21.6° 13.3°
2 BF
49%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
19°C
19.2° 19.2°
1 BF
68%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
15°C
14.9° 14.9°
1 BF
53%
ΜΕΝΟΥ
Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου, 2025
Μαχμούντ Αμπας
AP Photo/Jacquelyn Martin

Διαδικτυακά «παρών» ο Αμπάς στη Σύνοδο του ΟΗΕ

ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
efsyn.gr
Οι ΗΠΑ του απαγόρευσαν την είσοδο στη χώρα, όμως η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών είχε άλλη γνώμη.

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει το γεγονός ότι ο Πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, Μάχμουντ Αμπάς, μαζί με άλλους 80 Παλαιστίνιους αξιωματούχους, έχουν αποκλειστεί από το να συμμετάσχουν διά ζώσης στη φετινή ετήσια Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών που θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη.

Αιτία είναι ότι η Ουάσινγκτον αρνήθηκε να χορηγήσει βίζες για να παραστεί ο ίδιος ο Αμπάς και οι αξιωματούχοι του: μια ενέργεια που επιβεβαίωσε την αμέριστη στήριξη του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Τελ Αβίβ και τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. 

Ωστόσο, ο Αμπάς τελικά θα δώσει το «παρών» στη Σύνοδο του ΟΗΕ, έστω και διαδικτυακά. Την Παρασκευή, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, με συντριπτική πλειοψηφία, αποφάσισε να επιτρέψει στον Παλαιστίνιο πρόεδρο να εκφωνήσει ομιλία μέσω του διαδικτύου. 

Αίσθηση προκάλεσε η σχετική ψηφοφορία, καθώς υπήρξαν 145 ψήφους υπέρ τού να συμμετάσχει ο Αμπάς, έναντι μόλις 5 ψήφων κατά (οι δύο ψήφοι ήταν του Ισραήλ και των ΗΠΑ) και 6 αποχών. Το γεγονός αυτό φανερώνει ότι υπάρχουν πολύ λίγες χώρες πλέον που στηρίζουν το Ισραήλ, το οποίο την ίδια ώρα συνεχίζει απρόσκοπτα τη γενοκτονία των αμάχων, ισοπεδώνοντας τη Γάζα. 

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Διαδικτυακά «παρών» ο Αμπάς στη Σύνοδο του ΟΗΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual