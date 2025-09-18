Ανεβάζουν «στροφές» τα κράτη του Αραβικού Κόλπου για απάντηση στο Ισραήλ

Με κοινή δήλωση των κρατών-μελών του, το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου καταδίκασε την επιθετικότητα του Ισραήλ και αποφάσισε την ενίσχυση της άμυνας των χωρών.

Μικρή κινητικότητα προς ενιαία αντίδραση προς το Τελ Αβίβ παρατηρείται από τα κράτη του Κόλπου μετά το αδιανόητο χτύπημα του Ισραήλ στην Ντόχα, πρωτεύουσα του Κατάρ.

Οι υπουργοί Άμυνας του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (ΣΣΚ) εξέδωσαν, σήμερα, κοινή δήλωση καταδικάζοντας «την ισραηλινή επιθετικότητα και την κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας του Κράτους του Κατάρ, που απειλεί την ασφάλεια και τη σταθερότητά του».

«Το Κοινό Συμβούλιο Άμυνας καταδίκασε με τον πιο έντονο τρόπο αυτή την επικίνδυνη στρατιωτική επίθεση, τονίζοντας ότι αυτή η επιθετική ενέργεια αποτελεί επικίνδυνη και απαράδεκτη κλιμάκωση και σοβαρή παραβίαση των αρχών του διεθνούς δικαίου και του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών», ανέφερε.

Επιπλέον στη δήλωση αναφέρεται ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις του ΣΣΚ θα συντονιστούν «σε όλα τα στρατιωτικά και πληροφοριακά επίπεδα για να ενισχύσουν περαιτέρω την αμυντική ολοκλήρωση του Κόλπου και θα εργαστούν για την εντατικοποίηση και τη σύνδεση των αμυντικών συστημάτων, προκειμένου να αντιμετωπίσουν όλους τους κινδύνους και τις προκλήσεις».

Μετά την έκτακτη σύνοδο κορυφής που πραγματοποιήθηκε αυτή την εβδομάδα στη Ντόχα, αποφασίστηκε ότι οι έξι χώρες του μπλοκ θα ενισχύσουν τους αμυντικούς τους μηχανισμούς, ιδίως σε σχέση με την αεροπορική άμυνα. Συγκεκριμένα, συμφώνησαν σε έξι σημεία που κυμαίνονται από την κοινή εκπαίδευση έως την κοινή ανταλλαγή πληροφοριών και τον κοινό συντονισμό των περιφερειακών αμυντικών συστημάτων των χωρών του ΣΣΚ, κάτι που αποτελεί ένδειξη αλληλεγγύης μεταξύ αυτών των κρατών ότι μια επίθεση σε μία χώρα αποτελεί επίθεση σε όλες.

Ο Τζασέμ Μοχάμεντ Αλ-Μπουδαϊουί, γενικός γραμματέας του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, δήλωσε ότι η επίθεση του Ισραήλ στη Ντόχα ήταν «κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας του Κατάρ».

Οι ισραηλινές επιθέσεις για τον Αλ-Μπουδαϊουί «αποτελούν επίθεση κατά του Κατάρ και όλων των χωρών του ΣΣΚ». «Σύμφωνα με τη συμφωνία κοινής άμυνας, θα ενισχύσουμε την ανταλλαγή πληροφοριών, την εκπαίδευση και τις κοινές στρατιωτικές ασκήσεις», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το Al Jazeera, αυτή η συμφωνία έρχεται σε μια στιγμή που ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου απείλησε να πραγματοποιήσει άλλη μια επίθεση «αν χρειαστεί», και αυτή είναι η απάντηση του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου από χώρες που διαθέτουν ορισμένες στρατιωτικές δυνατότητες.

Προσφεύγει η Ντόχα στο ΔΠΔ κατά του Ισραήλ

Την ίδια ώρα, ένας ανώτερος αξιωματούχος του Κατάρ συναντήθηκε με τον πρόεδρο του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, καθώς το Κατάρ επιδιώκει να κινηθεί νομικά κατά του Ισραήλ για τις άνευ προηγουμένου επιθέσεις του στη Ντόχα.

Όπως μεταδίδει το Al Jazeera, επικεφαλής διαπραγματευτής Μοχάμεντ αλ-Χουλάιφι συναντήθηκε με τον δικαστή Τομόκο Ακάνε στη Χάγη την Τετάρτη, καθώς η Ντόχα προχωρά σε νομικές ενέργειες κατά του Ισραήλ. Σε μια ανάρτηση στο X μετά τη συνάντηση, ο αλ-Χουλάιφι δήλωσε ότι η επίσκεψή του ήταν «μέρος του έργου της ομάδας που έχει αναλάβει να διερευνήσει νομικές οδούς για να ανταποκριθεί στην παράνομη ένοπλη επίθεση του Ισραήλ κατά του Κράτους του Κατάρ».

Πέρυσι, το ΔΠΔ άσκησε δίωξη κατά του Νετανιάχου για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας κατά τη διάρκεια του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένης της σκόπιμης στοχοποίησης αμάχων και της χρήσης της πείνας ως μέσου πολέμου.