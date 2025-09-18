Αθήνα, 25°C
Αθήνα
Σποραδικές νεφώσεις
25°C
25.9° 24.0°
4 BF
45%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
28.8° 26.5°
2 BF
26%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
27°C
30.0° 26.6°
4 BF
47%
Ιωάννινα
Αίθριος καιρός
29°C
28.9° 28.9°
2 BF
21%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
26°C
25.9° 25.9°
4 BF
29%
Βέροια
Αίθριος καιρός
28°C
28.2° 28.2°
2 BF
27%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
23°C
23.4° 23.4°
2 BF
16%
Αγρίνιο
Αραιές νεφώσεις
27°C
27.4° 27.4°
2 BF
36%
Ηράκλειο
Σποραδικές νεφώσεις
26°C
25.8° 24.4°
5 BF
61%
Μυτιλήνη
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
26.9° 25.4°
4 BF
38%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
24°C
24.4° 24.4°
5 BF
43%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
22.7° 22.7°
3 BF
60%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
28.9° 28.9°
1 BF
54%
Λάρισα
Αίθριος καιρός
28°C
27.9° 27.9°
3 BF
23%
Λαμία
Αίθριος καιρός
27°C
27.3° 25.1°
3 BF
37%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
29°C
29.8° 29.3°
5 BF
53%
Χαλκίδα
Σποραδικές νεφώσεις
25°C
25.0° 24.8°
3 BF
35%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
24°C
24.3° 24.3°
3 BF
38%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
26°C
26.4° 25.8°
2 BF
30%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
25°C
24.6° 24.6°
1 BF
24%
ΜΕΝΟΥ
Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου, 2025
Γάζα εκτοπισμός
(AP Photo/Jehad Alshrafi)

Τους σκοτώνουν εγκλωβισμένους, χωρίς τρόφιμα, νερό και τηλεπικοινωνίες

ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
efsyn.gr
Ισραηλινή βαρβαρότητα δίχως τέλος στη Γάζα • Σχεδόν 80 νεκροί από τα χτυπήματα του IDF το τελευταίο 24ωρο • Ακόμη τέσσερις νεκροί από την πείνα • Χιλιάδες εγκλωβισμένοι στην πόλη της Γάζας.

Κηλίδα στην ιστορία της ανθρωπότητας η γενοκτονία σε ζωντανή μετάδοση που συντελείται στη Λωρίδα της Γάζας, με την μεγάλη πόλη της περιοχής να είναι τις τελευταίες ημέρες το θέατρο των ισραηλινών φρικαλεοτήτων.

Την ώρα που στην πόλη της Γάζας παραμένουν εγκλωβισμένοι χιλιάδες άνθρωποι, αντιμέτωποι με βομβαρδισμούς, πυρά και με την έλλειψη βασικών αγαθών, μόνο το τελευταίο 24ωρο τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας του θύλακα κάνουν λόγο για τουλάχιστον 79 νεκρούς μόνο το τελευταίο 24ωρο.

Οι ισραηλινές δυνάμεις φέρονται να ελέγχουν τα ανατολικά προάστια, ενώ σήμερα εθεάθησαν σε κεντρικές διόδους της Πόλης της Γάζας, σκορπώντας την καταστροφή και τον θάνατο.

Παράλληλα, από νωρίς το πρωί της Πέμπτης σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας έχουν διακοπεί οι τηλεφωνικές γραμμές, αλλά και το ίντερνετ, κάτι που σημαίνει πως οι Παλαιστίνιοι είναι εντελώς αποκομμένοι και αποτελεί προάγγελο ακόμη μεγαλύτερης βαρβαρότητας και έντασης από τον IDF.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες οι άμαχοι είναι συνωστισμένοι σε δρόμους προσπαθώντας να γλιτώσουν από την ισραηλινή κτηνωδία, με τους κατοίκους να δηλώνουν πως οι επιθέσεις είναι συνεχείς είτε με drones είτε με αεροσκάφη, ενώ ο IDF χρησιμοποιεί και τηλεκατευθυνόμενα ρομπότ φορτωμένα με εκρηκτικά για να ανατινάζουν κτίρια και δρόμους. 

Οι επιθέσεις σε γειτονιές γεμάτες κόσμο σπέρνουν τον πανικό και τον φόβο, με τους ανθρώπους κυριολεκτικά να τρέχουν για να σώσουν τις ζωές τους. 

Κι άλλοι νεκροί από τον λιμό

Εν τω μεταξύ οι παλαιστινιακές υγειονομικές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα πως ακόμη τέσσερις Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους και ένα παιδί, πέθαναν από υποσιτισμό και λιμό τις τελευταίες 24 ώρες, με τον αριθμό των νεκρών από την έλλειψη τροφής να αυξάνεται σε τουλάχιστον 435, από τους οποίους τα 147 είναι παιδιά.

Φυσικά, το Ισραήλ αρνείται κόντρα και τις ανακοινώσεις του ΟΗΕ, την ύπαρξη λιμού στην Λωρίδα της Γάζας, κάνοντας λόγο για προπαγάνδα της Χαμάς και υπερβολικές αντιδράσεις. 

Καταρρέουν τα νοσοκομεία

Σήμερα ήρθε ακόμη μια δραματική προειδοποίηση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, με τον Τέντρος Άντανομ Γκεμπρεχεσούς να δηλώνει πως τα νοσοκομεία είναι στα πρόθυρα της κατάρρευσης.

Η κλιμακούμενη βία μπλοκάρει την πρόσβαση σε αυτά και εμποδίζει τον ΠΟΥ να παραδώσει κρίσιμες προμήθειες. 

Ο Γκεμπρεχεσούς έγραψε στο Χ «η στρατιωτική εισβολή και οι εντολές εκκένωσης στη βόρεια Γάζα φέρνουν νέα κύματα εκτοπισμένων, αναγκάζοντας ήδη διαλυμένες οικογένειες να εγκλωβίζονται σε όλο και μικρότερο κομμάτι γης, χωρίς ίχνος ανθρωπιάς». 

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Τους σκοτώνουν εγκλωβισμένους, χωρίς τρόφιμα, νερό και τηλεπικοινωνίες

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual