Τους σκοτώνουν εγκλωβισμένους, χωρίς τρόφιμα, νερό και τηλεπικοινωνίες

Ισραηλινή βαρβαρότητα δίχως τέλος στη Γάζα • Σχεδόν 80 νεκροί από τα χτυπήματα του IDF το τελευταίο 24ωρο • Ακόμη τέσσερις νεκροί από την πείνα • Χιλιάδες εγκλωβισμένοι στην πόλη της Γάζας.

Κηλίδα στην ιστορία της ανθρωπότητας η γενοκτονία σε ζωντανή μετάδοση που συντελείται στη Λωρίδα της Γάζας, με την μεγάλη πόλη της περιοχής να είναι τις τελευταίες ημέρες το θέατρο των ισραηλινών φρικαλεοτήτων.

Την ώρα που στην πόλη της Γάζας παραμένουν εγκλωβισμένοι χιλιάδες άνθρωποι, αντιμέτωποι με βομβαρδισμούς, πυρά και με την έλλειψη βασικών αγαθών, μόνο το τελευταίο 24ωρο τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας του θύλακα κάνουν λόγο για τουλάχιστον 79 νεκρούς μόνο το τελευταίο 24ωρο.

Οι ισραηλινές δυνάμεις φέρονται να ελέγχουν τα ανατολικά προάστια, ενώ σήμερα εθεάθησαν σε κεντρικές διόδους της Πόλης της Γάζας, σκορπώντας την καταστροφή και τον θάνατο.

Παράλληλα, από νωρίς το πρωί της Πέμπτης σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας έχουν διακοπεί οι τηλεφωνικές γραμμές, αλλά και το ίντερνετ, κάτι που σημαίνει πως οι Παλαιστίνιοι είναι εντελώς αποκομμένοι και αποτελεί προάγγελο ακόμη μεγαλύτερης βαρβαρότητας και έντασης από τον IDF.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες οι άμαχοι είναι συνωστισμένοι σε δρόμους προσπαθώντας να γλιτώσουν από την ισραηλινή κτηνωδία, με τους κατοίκους να δηλώνουν πως οι επιθέσεις είναι συνεχείς είτε με drones είτε με αεροσκάφη, ενώ ο IDF χρησιμοποιεί και τηλεκατευθυνόμενα ρομπότ φορτωμένα με εκρηκτικά για να ανατινάζουν κτίρια και δρόμους.

Οι επιθέσεις σε γειτονιές γεμάτες κόσμο σπέρνουν τον πανικό και τον φόβο, με τους ανθρώπους κυριολεκτικά να τρέχουν για να σώσουν τις ζωές τους.

Κι άλλοι νεκροί από τον λιμό

Εν τω μεταξύ οι παλαιστινιακές υγειονομικές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα πως ακόμη τέσσερις Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους και ένα παιδί, πέθαναν από υποσιτισμό και λιμό τις τελευταίες 24 ώρες, με τον αριθμό των νεκρών από την έλλειψη τροφής να αυξάνεται σε τουλάχιστον 435, από τους οποίους τα 147 είναι παιδιά.

Φυσικά, το Ισραήλ αρνείται κόντρα και τις ανακοινώσεις του ΟΗΕ, την ύπαρξη λιμού στην Λωρίδα της Γάζας, κάνοντας λόγο για προπαγάνδα της Χαμάς και υπερβολικές αντιδράσεις.

Καταρρέουν τα νοσοκομεία

Σήμερα ήρθε ακόμη μια δραματική προειδοποίηση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, με τον Τέντρος Άντανομ Γκεμπρεχεσούς να δηλώνει πως τα νοσοκομεία είναι στα πρόθυρα της κατάρρευσης.

Η κλιμακούμενη βία μπλοκάρει την πρόσβαση σε αυτά και εμποδίζει τον ΠΟΥ να παραδώσει κρίσιμες προμήθειες.

Ο Γκεμπρεχεσούς έγραψε στο Χ «η στρατιωτική εισβολή και οι εντολές εκκένωσης στη βόρεια Γάζα φέρνουν νέα κύματα εκτοπισμένων, αναγκάζοντας ήδη διαλυμένες οικογένειες να εγκλωβίζονται σε όλο και μικρότερο κομμάτι γης, χωρίς ίχνος ανθρωπιάς».