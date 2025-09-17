Χαμάς: Οι ΗΠΑ δεν έχουν καμία αξιοπιστία, δε μας τρομάζει ο Τραμπ

Η ισλαμιστική οργάνωση τονίζει ότι η εμπειρία της από την «διαμεσολάβηση» της Ουάσινγκτον είναι πικρή.

Μήνυμα προς τον Λευκό Οίκο στέλνει η ισλαμιστική οργάνωση εν μέσω ανελέητων χτυπημάτων από το Ισραήλ στην πόλη της Γάζας.

Ο ανώτερος αξιωματούχος, Γκαζί Χαμάντ, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο διαπραγματεύσεων επισήμανε πως η εμπειρία της Χαμάς από τον ρόλο των ΗΠΑ ως διαμεσολαβητών είναι «πικρή».

Σύμφωνα με τον Χαμάντ, ο Νετανιάχου σχεδιάζει να αλλάξει το πρόσωπο της Μέσης Ανατολής και αυτό απαιτεί αραβική απάντηση, για να προσθέσει πως δεν χρειάζεται ντιρεκτίβες από τον πρόεδρο Τραμπ για το πώς θα μεταχειριστεί τους Ισραηλινούς ομήρους.

«Δε μας τρομάζει. Μεταχειριζόμαστε τους κρατούμενους με βάση τις δικές μας αξίες και παρά τις σφαγές κατά του λαού μας, το Ισραήλ είναι εκείνο που τους βάζει σε κίνδυνο με την κατοχή» είπε χαρακτηριστικά.