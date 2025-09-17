Ισραηλινό έγκλημα πολέμου και κατά των αμάχων στη νότια Συρία

«Χαστούκι» από το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων • Κατηγορεί το Τελ Αβίβ για βίαιο εκτοπισμό κατοίκων • «Προστατεύουμε τους Ισραηλινούς» δηλώνει ο IDF.

H Human Rights Watch καταγγέλλει ότι το Ισραήλ έχει προχωρήσει σε επιχειρήσεις βίαιου εκτοπισμού και κατά κατοίκων της νότιας Συρίας.

Με πρόφαση την «αποστρατιωτικοποίηση» της περιοχής το ισραηλινός στρατός έχει διαπράξει βιαιοπραγίες κατά των κατοίκων της περιοχής, ανάμεσά τους και ο βίαιος εκτοπισμός, σημειώνει η οργάνωση για να τονίσει πως «κάτι τέτοιο αποτελεί έγκλημα πολέμου».

Μετά την πτώση του καθεστώτος του Μπασάρ αλ-Άσαντ στις 8 Δεκεμβρίου 2024, το Ισραήλ έχει πραγματοποιήσει εκατοντάδες επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών θέσεων στη γειτονική Συρία, ισχυριζόμενο ότι θέλει να αποτρέψει την πτώση του οπλοστασίου στα χέρια των νέων ισλαμιστικών αρχών.

Ο ισραηλινός στρατός έχει επίσης εισέλθει στην αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη ασφαλείας στα Υψίπεδα του Γκολάν, στα όρια του ισραηλινά κατεχόμενου τμήματος του συριακού οροπεδίου, και οι δυνάμεις του πραγματοποιούν τακτικά εισβολές στη νότια Συρία. Τα στρατεύματά του καταλαμβάνουν θέσεις σε αυτήν την περιοχή.

Το HRW ανέφερε ότι «ισραηλινές δυνάμεις κατέλαβαν και κατεδάφισαν σπίτια, εμπόδισαν κατοίκους να έχουν πρόσβαση στην περιουσία και τα μέσα διαβίωσής τους και προχώρησαν σε αυθαίρετες συλλήψεις κατοίκων μεταφέροντάς τους στο Ισραήλ».

Η ΜΚΟ με έδρα τη Νέα Υόρκη σημείωσε ότι πήρε συνεντεύξεις από κατοίκους, εξέτασε εικόνες και ανέλυσε δορυφορικές εικόνες για να επιβεβαιώσει τις μαρτυρίες τους.

Σήμερα το πρωί, η συριακή κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις συνέλαβαν τέσσερις άνδρες σε χωριά εντός και κοντά στην ουδέτερη ζώνη της νότιας επαρχίας Κουνέιτρα «κατά τη διάρκεια επιχείρησης έρευνας».

Νωρίτερα τον Σεπτέμβριο, κρατικά μέσα ενημέρωσης είχαν ήδη αναφέρει ότι το Ισραήλ είχε συλλάβει επτά άτομα στην ίδια περιοχή, με τον ισραηλινό στρατό να ισχυρίζεται ότι συνέλαβε άτομα «ύποπτα για τρομοκρατικές δραστηριότητες» και τα μετέφερε στο Ισραήλ για ανάκριση.

Ερωτηθείς από την ΜΚΟ, ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι επιχειρούσε στη νότια Συρία «για να προστατεύσει τους Ισραηλινούς πολίτες» και ότι οι επιχειρήσεις του ήταν «σύμφωνες με το διεθνές δίκαιο».

Η de facto κυβέρνηση της Συρίας ανακοίνωσε χθες ότι συνεργάζεται με τις ΗΠΑ για μια «συμφωνία ασφαλείας» με το Ισραήλ.

Η ανακοίνωση αυτή αποτελεί μέρος ενός σχεδίου που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ και την Ιορδανία και αποσκοπεί να επικρατήσει ειρήνη στο νότιο αυτό τμήμα της χώρας μετά τη θανατηφόρα διακοινοτική βία τον Ιούλιο στην περιοχή Σουέιντα, όπου η πλειοψηφία των κατοίκων είναι Δρούζοι.

Το Ισραήλ επενέβη στρατιωτικά, ισχυριζόμενο ότι ενεργεί για να προστατεύσει την κοινότητα των Δρούζων.

Ένας Σύρος στρατιωτικός αξιωματούχος ανέφερε χθες ότι οι συριακές δυνάμεις απέσυραν τα βαρέα όπλα τους από τη νότια Συρία.