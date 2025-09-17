Με απειλές απαντά το Ισραήλ σε τυχόν κυρώσεις από την Ε.Ε.

«Οι κινήσεις κατά του Ισραήλ θα βλάψουν τα συμφέροντα της Ευρώπης», η σαφής προειδοποίηση από το Τελ Αβίβ

Με τη γενοκτονία στη Λωρίδα της Γάζας να συνεχίζεται απρόσκοπτα και με τον εκριζωμό των άμαχων Παλαιστινίων να κλιμακώνεται με εντατικό ρυθμό τις τελευταίες ημέρες και τη φονική χερσαία επέμβασης του Ισραήλ στην πόλη της Γάζας να είναι σε πλήρη εξέλιξη, η Κομισιόν προχώρησε σε πρόταση για εμπορικές κυρώσεις κατά του Ισραήλ και εναντίον εξτρεμιστών Ισραηλινών υπουργών.

Η πρόταση της Κομισιόν έρχεται μετά το πρόσφατο αίτημα από την πρόεδρο Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν προς τα κράτη μέλη της Ε.Ε. να συμφωνήσουν σε κυρώσεις κατά του Τελ Αβίβ, αλλά και του πολύ νωπού συμπεράσματος των παρατηρητών του ΟΗΕ ότι «το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία».

Όσο για το ίδιο το Ισραήλ, δίστασε να απαντήσει με... απειλές κατά της Ε.Ε. για το ενδεχόμενο υποβολής κυρώσεων. Συγκεκριμένα, ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σαάρ προειδοποίησε την Ευρώπη να μην αναλάβει δράση κατά του Ισραήλ, λέγοντας ότι «οι κινήσεις κατά του Ισραήλ θα βλάψουν τα συμφέροντα της Ευρώπης».

«Οι συστάσεις του σώματος των Επιτρόπων με επικεφαλής την Πρόεδρο (Ούρσουλα) φον ντερ Λάιεν είναι ηθικά και πολιτικά διαστρεβλωμένες», ανάρτησε ο Σαάρ στο X και πρόσθεσε με σαφήνεια: «Οποιαδήποτε ενέργεια κατά του Ισραήλ θα λάβει την κατάλληλη απάντηση και ελπίζουμε ότι δεν θα χρειαστεί να τις χρησιμοποιήσουμε».

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Κομισιόν, από τις κυρώσεις που αναμένεται να επιβάλει, το Ισραήλ θα πληρώσει παραπάνω 227 εκατομμύρια ευρώ σε δασμούς, ενώ ακόμα 14 εκατ. ευρώ που προορίζονταν σε διάφορους Ισραηλινούς φορείς αναμένεται να «παγώσουν». Οι προτάσεις έρχονται σε συνέχεια της επανεξέτασης της συμμόρφωσης του Ισραήλ με το Άρθρο 2 της Συμφωνίας, το οποίο διαπίστωσε ότι οι ενέργειες που έπραξε η ισραηλινή κυβέρνηση αποτελούν παραβίαση ουσιωδών στοιχείων που σχετίζονται με τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αρχών. Αυτό δίνει το δικαίωμα στην Ε.Ε. να αναστείλει μονομερώς τη Συμφωνία.

⇒ Τουλάχιστον 800.000 Παλαιστίνιοι κατά τους υπολογισμούς των Ηνωμένων Εθνών –650.000 λένε οι Ισραηλινοί– παραμένουν στον μισογκρεμισμένο αστικό ιστό στα βόρεια της μαρτυρικής Λωρίδας, κι ας εξελίσσεται η «μεγάλη επιχείρηση» για την απομάκρυνσή τους.

⇒ Περισσότεροι από 50 διακεκριμένοι Ισραηλινοί δημιουργοί ντοκιμαντέρ κοινοποίησαν ανοιχτή επιστολή στην οποία εκφράζουν «βαθιά ντροπή» για τη γενοκτονία που διαπράττει το Ισραήλ στη Γάζα και δηλώνουν την υποστήριξή τους στο μποϊκοτάζ των ισραηλινών πολιτιστικών ιδρυμάτων από τη διεθνή κινηματογραφική κοινότητα.

⇒ Συνεχίζεται η διεθνής καταδίκη του Ισραήλ. Μεταξύ άλλων, η Σαουδική Αραβία καταδίκασε σήμερα με τον «πλέον ισχυρό» τρόπο την ισραηλινή χερσαία επιχείρηση στην Πόλη της Γάζας, μία ημέρα αφότου το Ισραήλ εξαπέλυσε χερσαία επίθεση στον παλαιστινιακό θύλακα. Το βασίλειο κάλεσε επίσης τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών να ενεργήσουν για να σταματήσει αυτό που περιέγραψε ως δολοφονίες, λιμοκτονία και αναγκαστικό εκτοπισμό των Παλαιστινίων από το Ισραήλ, όπως δήλωσε σε ανακοίνωση το υπουργείο Εξωτερικών.