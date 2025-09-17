Ο σκηνοθέτης Μπασέλ Αλ Αντρά μιλάει για την εισβολή του IDF στο σπίτι του [βίντεο]

Αγωνία τέλος για την τύχη του βραβευμένου με Όσκαρ Μπασέλ Αλ Αντρά, του ανθρώπου που σκηνοθέτησε το επιβλητικό "No Other Land" και πριν από μερικές ημέρες έπεσε θύμα απαγωγής, έπειτα από επίθεση του ισραηλινού στρατού στο χωριό του.

Ο Μπασέλ μίλησε στο Associated Press για την περιπέτειά του, περιγράφοντας με μελανά χρώματα την σκληρή έφοδο στο σπίτι του, όταν, μάλιστα, ήταν μέσα η γυναίκα και η εννέα μηνών κόρη του.

«Στρατιώτες εισέβαλαν στο Τουάνι μετά την επίθεση των εποίκων στις καλλιέργειές μας. Έκανα έφοδο μέσα στο σπίτι μου όπου βρισκόταν η γυναίκα μου και η εννέα μηνών κόρη μου. Έψαχναν το σπίτι, πήραν το τηλέφωνο της γυναίκας μου, εμπόδισαν άλλα μέλη της οικογένειάς μου, όπως οι αδερφές και ο πατέρας μου να είναι εκεί με τη γυναίκα μου. Τους έθεσαν υπό κράτηση στον δρόμο. Το Ισραήλ, νομίζω, προσπαθεί να επιτεθεί και να φιμώσει όποιον Παλαιστίνιο δημοσιογράφο ή ifluencer, όποιον μιλάει κατά της κατοχής στη Γάζα» δήλωσε ο Αλ Αντρά.

Συνέχισε υπογραμμίζοντας «τους βλέπουμε να σκοτώνουν ειδικά δημοσιογράφους. Έχω πολλά μηνύματα, ένα από αυτά είναι προς τις κυβερνήσεις και τους παγκόσμιους ηγέτες να λάβουν σοβαρά μέτρα προκειμένου να σταματήσουν τη γενοκτονία στη Γάζα, να σταματήσουν την κατοχή και να ασκήσουν επιρροή προκειμένου να εφαρμοστεί το διεθνές δίκαιο και να αναγκάσουν το Ισραήλ μέσω κυρώσεων να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο».

Η καταγγελία του Αλέξη Τσίπρα

Υπενθυμίζεται ότι το θέμα της απαγωγής του Αλ Αντρά ανέδειξε και ο Αλέξης Τσίπρας πριν από λίγες ημέρες με μια πύρινη ανάρτησή του στην οποία εξέφραζε τη διαμαρτυρία του για το γεγονός και ασκούσε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για την στάση της ελληνικής κυβέρνησης.

Η ανάρτηση:

Καταγγελία Τσίπρα για απαγωγή του σκηνοθέτη Μπασέλ Άντρα από τον ισραηλινό στρατό

Ο ισραηλινός στρατός κατέλαβε χθες το σπίτι του παλαιστίνιου, βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη Μπασέλ Άντρα, στον οποίο τον περασμένο Ιούνιο στην Αθήνα απονείμαμε το Βραβείο Ειρήνης των Πρεσπών, για το ντοκιμαντέρ "No Other Land", μαζί με τον ισραηλινό σκηνοθέτη, Γιουβάλ Αμπραχάμ.

Είχε προηγηθεί, σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο ξυλοδαρμός του αδελφού και του ξαδέλφου του, από ομάδες Ισραηλινών εποίκων που επιτέθηκαν στο χωριό του, Αλ Τουβάνι, στη νότια κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Μέχρι στιγμής, ο Μπασέλ Άντρα αγνοείται.

Ο Μπασέλ ήρθε τον Ιούνη στην Αθήνα με την οικογένειά του. Στην αγκαλιά της γυναίκας του ήταν διαρκώς το νεογέννητο παιδί τους. Η βίαιη επίθεση εναντίον τους είναι μια από τις χιλιάδες που βιώνει καθημερινά ο παλαιστινιακός λαός, ο οποίος σφαγιάζεται και λιμοκτονεί με επιλογή της κυβέρνησης Νετανιάχου και υπό την ανοχή της διεθνούς κοινότητας. Ως ευρωπαίους πολίτες, μας ντροπιάζει η στάση της ΕΕ, που αρνείται να επιβάλει κυρώσεις στο Ισραήλ, αποδεικνύοντας την αποτυχία της ως διεθνής δύναμη, αλλά και την υποκρισία της, όταν ισχυρίζεται ότι δήθεν βασίζεται σε ανθρωπιστικές αρχές και αξίες. Ως Έλληνες, μας ντροπιάζει διπλά η στάση του κ. Μητσοτάκη, που μιλάει για "τη σωστή πλευρά της ιστορίας", αλλά μπλοκάρει τις κυρώσεις κατά της ισραηλινής κυβέρνησης και αγνοεί επιδεικτικά τον όλεθρο που βιώνουν οι Παλαιστίνιοι, προσβάλλοντας τον λαό μας, τις αρχές, την ιστορία και τους αγώνες του.