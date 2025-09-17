Βομβαρδίσαν παιδιατρικό νοσοκομείο, καταστρέφουν ολοσχερώς την πόλη της Γάζας

Χιλιάδες Ισραηλινοί διαδηλώνουν έξω από το σπίτι του Νετανιάχου • Ο ισραηλινός στρατός βομβαρδίζει ολοσχερώς την πόλη της Γάζας • «Κάντε κάτι άμεσα!», κραυγή αγωνίας ΜΚΟ στα κράτη μέλη του ΟΗΕ • Εκατοντάδες χιλιάδες υπό διαρκή απειλή

Φρίκη και θάνατο σκορπούν τα γενοκτονικά στρατεύματα του Ισραήλ κατά την εισβολή τους στην πόλη της Γάζας και την τελειωτική επίθεση, προκειμένου να εκτοπίσουν τον λαό της Παλαιστίνης και να τους αναγκάσουν να εγκαταλείψουν τα εδάφη τους. Σήμερα, ο στρατός στέλνει τελεσίγραφο στους Παλαιστίνιους και τους διατάζει να απομακρυνθούν από την πόλη.

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε τη δημιουργία «προσωρινού περάσματος» για την απομάκρυνση των κατοίκων από την πόλη της Γάζας. «Η κυκλοφορία θα επιτρέπεται κατά μήκος της οδού Σαλάχ αλ Ντιν και στη συνέχεια προς νότο από το Ουάντι Γάζα», επεσήμανε ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Αβιχάι Αντραΐ. «Σε αυτό το στάδιο η διαδρομή θα είναι ανοικτή μόνο για 48 ώρες, από τις 17 Σεπτεμβρίου 2025 στις 12:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) ως τις 19 Σεπτεμβρίου στις 12:00», πρόσθεσε ο ίδιος.

Πάνω από 350.000 Παλαιστίνιοι έχουν μέχρι στιγμής εγκαταλείψει τη Γάζα και έχουν καταφύγει στο νότο, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό. Σύμφωνα με εκτιμήσεις των Ηνωμένων Εθνών στα τέλη Αυγούστου, περίπου ένα εκατομμύριο άνθρωποι ζούσαν στη Γάζα και τα περίχωρά της. Το υπουργείο Υγείας στη Γάζα καταγγέλλει ότι οι ισραηλινές δυνάμεις βομβάρδισαν το παιδιατρικό νοσοκομείο Ραντίσι, τη νύχτα της Τρίτης, αναγκάζοντας τουλάχιστον 40 ασθενείς να το εγκαταλείψουν.

Πολλοί Παλαιστίνιοι, μίλησαν στο AFP και ξεκαθαρίζουν ότι δεν υπάρχει ασφαλές μέρος στην περιοχή και λένε ότι προτιμούν να πεθάνουν στα σπίτια τους παρά να εκτοπιστούν για άλλη μια φορά. Την Τρίτη, οι πολίτες της Γάζας μιλούσαν για αδιάκοπους βομβαρδισμούς στην πόλη, η οποία έχει καταστραφεί σε μεγάλο βαθμό μετά από δύο χρόνια ισραηλινών επιθέσεων.

Ανθρωπιστικές οργανώσεις στα κράτη μέλη του ΟΗΕ: Κάντε κάτι άμεσα!

Μια συμμαχία 25 οργανώσεων ανθρωπιστικής βοήθειας προτρέπει τη διεθνή κοινότητα να λάβει εντονότερα μέτρα για να σταματήσει την ισραηλινή επίθεση στην πόλη της Γάζας. «Τα κράτη πρέπει να χρησιμοποιήσουν κάθε διαθέσιμο πολιτικό, οικονομικό και νομικό εργαλείο στη διάθεσή τους και να επέμβουν», σημείωσαν οι οργανώσεις στην κοινή ανακοίνωση, που αναρτήθηκε στον ιστότοπο της Save the Children.

«Οι ηγέτες του κόσμου δεν αναλαμβάνουν δράση. Τα γεγονότα αγνοούνται. Οι μαρτυρίες παραμερίζονται. Και ως άμεση συνέπεια, περισσότεροι άνθρωποι σκοτώνονται», αναφέρει ακόμη το κείμενο, που θυμίζει τους καθημερινούς βομβαρδισμούς στην πόλη της Γάζας. Οι ΜΚΟ σημειώνουν ακόμη πως κράτη μέλη του ΟΗΕ μοιάζουν να αντιλαμβάνονται την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους δυνάμει του διεθνούς δικαίου ως κάτι προαιρετικό και δημιουργούν πολύ επικίνδυνο προηγούμενο.

«Η Ιστορία αναμφίβολα θα κρίνει αυτή τη στιγμή ως δοκιμασία για την ανθρωπότητα. Και αποτυγχάνουμε. Εγκαταλείπουμε τον κόσμο στη Γάζα, εγκαταλείπουμε τους ομήρους, απεμπολούμε τη δική μας συλλογική ηθική επιταγή», αναφέρει το κείμενο. Στις οργανώσεις που προσυπογράφουν την ανακοίνωση συγκαταλέγονται οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα (Médecins sans frontières, MSF), η CARE International, το Νορβηγικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (NRC) και η Oxfam.

Την ίδια ώρα, τα ευρήματα επιτροπής εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ, διαπίστωσαν και καταγγέλλουν ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα - ιστορική έκθεση που ασκεί περαιτέρω πίεση στον Οργανισμό, ώστε να υιοθετήσει επισήμως την κατηγορία της «γενοκτονίας».

Απειλές Νετανιάχου ενώ χιλιάδες Ισραηλινοί διαδηλώνουν έξω από το σπίτι του

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου προειδοποίησε, χθες Τρίτη, τη Χαμάς να μην βλάψει τους ομήρους που κρατά στη Λωρίδα της Γάζας. «Αν βλάψουν μία τρίχα από το κεφάλι έστω και ενός ομήρου, θα τους κυνηγήσουμε με μεγαλύτερη ισχύ μέχρι το τέλος της ζωής τους – και αυτό το τέλος θα έρθει πολύ πιο γρήγορα από όσο πιστεύουν», δήλωσε ο Νετανιάχου στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Η Χαμάς κρατά 48 ομήρους στη Γάζα, σύμφωνα με ισραηλινές εκτιμήσεις, από τους οποίους οι 20 θεωρείται ότι είναι ακόμη ζωντανοί. Σύμφωνα με αναφορές του Τύπου, η Χαμάς έχει μετακινήσει μερικούς από τους ομήρους, οι οποίοι προηγουμένως κρατούνταν σε τούνελ, σε σκηνές και σπίτια προκειμένου να εμποδίσει τον ισραηλινό στρατό να εξαπολύσει επιχειρήσεις εναντίον κάποιων περιοχών.

Ο Τραμπ προειδοποίησε τη Χαμάς ότι «θα πληρώσει ακριβά» αν χρησιμοποιήσει τους ομήρους που κρατά σαν ανθρώπινες ασπίδες.

Την ίδια ώρα, οι οικογένειες των ομήρων ανησυχούν ιδιαίτερα μετά την ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού ότι ξεκινά ευρεία επιχείρηση στην πόλη της Γάζας. Φοβούνται για τις ζωές των συγγενών τους. Εξάλλου οι συγγενείς των ομήρων ανακοίνωσαν ότι σκοπεύουν να μείνουν μόνιμα έξω από το σπίτι του Νετανιάχου, στην Ιερουσαλήμ, και να κοιμούνται εκεί σε σκηνές. Τόνισαν ότι θα πραγματοποιούν καθημερινά διαμαρτυρίες, καθώς κατηγορούν τον Ισραηλινό πρωθυπουργό ότι επιλέγει να «θυσιάσει τους ομήρους για πολιτικές σκοπιμότητες». Όπως μετέδωσαν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, χιλιάδες διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί χθες το βράδυ έξω από το σπίτι του Νετανιάχου, ενώ εκατοντάδες άνθρωποι πραγματοποίησαν διαμαρτυρία και έξω από το γραφείο του.