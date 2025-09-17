ΜΕΝΟΥ
Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου, 2025
Τέσσερα υποβρύχια για τον Νετανιάχου

ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
Γιώργος Ι. Αλλαμανής

Στα «ψιλά» πέρασε, λόγω του σοκ που προκάλεσαν οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στο φιλο-αμερικανικό Κατάρ, μια είδηση που βυθίζει ακόμα πιο βαθιά τον Νετανιάχου στο έρεβος των οικονομικών σκανδάλων για τα οποία έχει κληθεί να λογοδοτήσει.

Οι εισαγγελικές αρχές του Ισραήλ εξέδωσαν προ ημερών νέο πόρισμα-κόλαφο για τον πρωθυπουργό και άλλους τέσσερις Ισραηλινούς, πολιτικούς και στρατιωτικούς, για αδιαφανή και ύποπτα συμβόλαια αγοράς τεσσάρων υποβρυχίων από τα γερμανικά ναυπηγεία Thyssenkrupp, αξίας άνω των δύο δισεκατομμυρίων ευρώ. Τα υποβρύχια παραγγέλθηκαν την περίοδο 2009-2016 παρά τις αντίθετες εισηγήσεις του ισραηλινού πολεμικού ναυτικού, με διαδικασίες που αναδίδουν βαριά οσμή οικονομικών ατασθαλιών και «εις βάρος των εθνικών συμφερόντων της χώρας» αναφέρει το εκτάσεως 40 σελίδων πόρισμα.

Μόλις ο Νετανιάχου πάψει να είναι πρωθυπουργός, η Δικαιοσύνη θα τον καλέσει ως κατηγορούμενο για την «υπόθεση των υποβρυχίων» και για άλλα σκάνδαλα όπως η υπεξαίρεση απόρρητων εγγράφων, η μυστική συμφωνία με τον εκδότη Αρνον Μόζες για εκδουλεύσεις έναντι προβολής και η παθητική δωροδοκία.

