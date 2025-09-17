Διαπραγματεύσεις Ισραήλ - Συρίας για συμφωνία ειρήνης

Σε διαρκή αναβρασμό βρίσκεται η Μέση Ανατολή με την επιθετικότητα του Ισραήλ και το πολλαπλά ανοικτά μέτωπα που συντηρεί με γειτονικές χώρες -παράλληλά με τον γενοκτονικό πόλεμο που διεξάγει στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ειδησεογραφικού ιστότοπου Axios, η κυβέρνηση του Ισραήλ έχει υποβάλει πρόταση για τη σύναψη διμερούς συμφωνίας ασφαλείας στη de facto κυβέρνηση της Συρίας, που ανέλαβε την εξουσία μετά την πτώση του Μπασάρ αλ Άσαντ.

Η πρόταση θα συζητηθεί σήμερα σε επίπεδο υπουργών στο Λονδίνο, αναφέρει το ρεπορτάζ του Axios που επικαλείται δυο πηγές του ενήμερες σχετικά.

Η ισραηλινή πρόταση είναι βασισμένη στη συμφωνία ειρήνης με τη Αίγυπτο (1979), ωστόσο περιλαμβάνει «μαξιμαλιστικές» αξιώσεις από την ισραηλινή πλευρά, ιδίως επέκταση των λεγόμενων ουδέτερων ζωνών στα σύνορά τους, κατά το ρεπορτάζ.

Οι δυο κυβερνήσεις διεξάγουν τους τελευταίους μήνες διαπραγματεύσεις υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, παρότι από τεχνική άποψη οι δυο χώρες παραμένουν σε εμπόλεμη κατάσταση.