Συρία, Ιορδανία και ΗΠΑ ανακοινώνουν σχέδιο για ειρήνευση στη Σουέιντα

Ο επικεφαλής της συριακής διπλωματίας ανακοίνωσε σήμερα ένα σχέδιο που υποστηρίζεται από την Ουάσινγκτον και το Αμάν για ειρήνευση στην επαρχία Σουέιντα που κατοικείται ως επί το πλείστον από Δρούζους, στη νότια Συρία, πεδίο της πρόσφατης φονικής θρησκευτικής βίας.

«Η συριακή κυβέρνηση επεξεργάστηκε έναν σαφή οδικό χάρτη» που προβλέπει αρκετά στάδια όπως «η δίωξη των υπευθύνων επιθέσεων κατά των αμάχων» σε συντονισμό με τον ΟΗΕ, «η αποζημίωση των θυμάτων» και «η έναρξη μιας διαδικασίας εσωτερικής συμφιλίωσης», δήλωσε ο Άσαντ Αλ Σιμπάνι.

Ο Ιορδανός υπουργός Εξωτερικών Αϊμάν Σαφάντι, ο οποίος μετείχε στη συνέντευξη Τύπου, όπως και ο Αμερικανός απεσταλμένος Τομ Μπαράκ, διευκρίνισε ότι "ένας κοινός συρο-ιορδανο-αμερικανικός μηχανισμός" αναμένεται να εποπτεύει την εφαρμογή του σχεδίου.

Η επαρχία Σουέιντα ήταν πεδίο φονικών συγκρούσεων τον Ιούλιο μεταξύ Δρούζων μαχητών και Βεδουίνων σουνιτών, οι οποίες εξαπλώθηκαν με την παρέμβαση των κυβερνητικών δυνάμεων και φυλών που κατέφθασαν από άλλες περιοχές.

Η βία έχει προκαλέσει τον θάνατο περισσοτέρων από 2.000 ανθρώπων, εκ των οποίων 789 Δρούζοι άμαχοι «που εκτελέστηκαν με συνοπτικές διαδικασίες δια πυροβολισμού από μέλη των υπουργείων Άμυνας και Εσωτερικών», σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Από την πλευρά του, ο Μπαράκ εξέφρασε ικανοποίηση για τα «ιστορικά μέτρα» που ελήφθησαν από τη συριακή κυβέρνηση, βλέποντας σε αυτά «μια δέσμευση για τη συγκέντρωση διαφορετικών πολιτισμών και θρησκειών υπό την ίδια χώρα».

Πρόσθεσε ότι η Ιορδανία είχε «παίξει βασικό ρόλο στην προσέγγιση των πλευρών», διαβεβαιώνοντας ότι η Ουάσινγκτον θα κάνει «το καλύτερο για να υποστηρίξει αυτή τη διαδικασία» που «αντιπροσωπεύει ένα μείζονος σημασίας βήμα για εμάς τους τρείς».

Ο Σιμπάνι δήλωσε επίσης ότι το σχέδιο περιλαμβάνει «τη διευκρίνιση για την τύχη των αγνοουμένων και την απελευθέρωση των ομήρων».

Το Παρατηρητήριο έχει καταγράψει 516 Δρούζους που απήχθησαν στην επαρχία Σουέιντα, εκ των οποίων 103 γυναίκες, από την έναρξη της βίας στις 14 Ιουλίου. Σήμερα το πρωί η Δαμασκός ανακοίνωσε τη σύσταση θέσης «επικεφαλής της εσωτερικής ασφάλειας» για την πόλη Σουέιντα, η οποία δόθηκε σε έναν τοπικό Δρούζο ηγέτη, σε μια προσπάθεια κατευνασμού των εντάσεων.