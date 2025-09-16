Αθήνα, 30°C
Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου, 2025
Υεμένη χτύπημα
Φωτογραφία αρχείου Ap Photo

Χτυπάνε παντού: Το Ισραήλ έπληξε το λιμάνι της Χοντέιντα

ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
efsyn.gr
Τουλάχιστον δώδεκα πλήγματα στο μεγάλο λιμάνι της Υεμένης.

Ο ισραηλινός στρατός έπληξε σήμερα το λιμάνι Χοντέιντα της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο Al Masirah που πρόσκειται στους αντάρτες Χούθι.

Είχε προηγηθεί λίγα λεπτά νωρίτερα εντολή εκκένωσης του λιμανιού που εξέδωσε ο ισραηλινός στρατός, προειδοποιώντας ότι θα επιτεθεί στην περιοχή τις επόμενες ώρες.

Το Al Masirah μετέδωσε πως 12 ισραηλινοί βομβαρδισμοί έπληξαν αποβάθρες του υεμενίτικου αυτού λιμανιού.

Μάλιστα, ο στρατός του Νετανιάχου επισημαίνει πως θα συνεχίσει να δρα «δυναμικά» κατά των ανταρτών.

Ενδεικτικές οι δηλώσεις του υπουργού Άμυνας, Ίσραελ Κατς: Η τρομοκρατική οργάνωση των Χούθι θα συνεχίσει να δέχεται πλήγματα και θα πληρώσει επώδυνα την όποια προσπάθεια να επιτεθεί στο κράτος του Ισραήλ. 

