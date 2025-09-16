Το Ισραήλ μετατρέπει την πόλη της Γάζας σε απέραντο νεκροταφείο

Χιλιάδες εκτοπισμένοι και δεκάδες νεκροί σκιαγραφούν το τοπίο στην πόλη της Γάζας • Στην «κύρια φάση» της βρίσκεται η ισραηλινή εισβολή, με τους στρατιώτες να βρίσκονται ήδη σε κεντρικές αρτηρίες της πόλης • Διεθνής καταδίκη της ισραηλινής επιχείρησης.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η ισραηλινή χερσαία εισβολή στη πόλη της Γάζας σκορπώντας τον θάνατο στους πολύπαθους Παλαιστίνιους, παρά τις μαζικές διεθνείς καταδίκες.

Οι πολίτες της Γάζας εκτοπίζονται κατά χιλιάδες από τα σπίτια τους μέσω της οδού Ρασίντ, καθ' υπόδειξη του ισραηλινού στρατού.

Ap Photo

Ap Photo

Από την έναρξη της απάνθρωπης επιχείρησης, η οποία δόθηκε με εντολή Νετανιάχου και με τις ευλογίες των ΗΠΑ, οι καταγεγραμμένοι νεκροί Παλαιστίνιοι ανέρχονται σε 78, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Σύμφωνα με τον Guardian, επικαλούμενο ανώτατο Ισραηλινό αξιωματούχο, η ισραηλινή επιχείρηση βρίσκεται αυτή την στιγμή στην «κύρια φάση» της, με τους ισραηλινούς στρατιώτες να έχουν διεισδύσει ήδη σε κεντρικές αρτηρίες της πόλης της Γάζας.

Αποτυχία της διεθνούς διπλωματίας

Το παλαιστινιακό υπουργείο Εξωτερικώνχαρακτήρισε την αποτυχία της διεθνούς διπλωματίας να τερματίσει τον πόλεμο ως «ύποπτη και αδικαιολόγητη» και κατήγγειλε ότι τα σχέδια του Ισραήλ να καταλάβει την Πόλη της Γάζας συνιστούν σκόπιμη στοχοποίηση αμάχων, μετατρέποντας τη μεγαλύτερη πόλη της περιοχής σε «μαζικό νεκροταφείο».

Η ανάρτηση αναφέρει: «Το υπουργείο αντιμετωπίζει με τη μέγιστη σοβαρότητα τις δηλώσεις των αξιωματούχων της κυβέρνησης κατοχής, που υπερηφανεύονται για την έναρξη της εισβολής στην Πόλη της Γάζας, θέτοντας σε κίνδυνο τις ζωές εκατοντάδων χιλιάδων Παλαιστινίων αμάχων μέσω θανάτου και εκτοπισμού. Το υπουργείο θεωρεί ότι αυτό αποτελεί σκόπιμη στοχοποίηση αμάχων, μετατρέποντας την Πόλη της Γάζας σε μαζικό νεκροταφείο και μη κατοικήσιμη γη, όπως συμβαίνει και με άλλες περιοχές του τομέα, και ωθώντας σχεδόν ένα εκατομμύριο Παλαιστινίους σε εκτοπισμό μέσα σε έναν στενό κύκλο θανάτου. Το υπουργείο απαιτεί έκτακτη διεθνή παρέμβαση για να σταματήσει αυτό το μεγάλο έγκλημα και για να ενισχυθούν πολιτικές και διπλωματικές λύσεις που θα εξασφαλίσουν άμεση παύση του πολέμου και της επιθετικότητας, προστασία των αμάχων, αποτροπή του εκτοπισμού τους από τη Γάζα, άμεση απελευθέρωση ομήρων και κρατουμένων, και βιώσιμη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, σύμφωνα με την Εφαρμογή της Διακήρυξης της Νέας Υόρκης.

Καταδίκη ΟΗΕ, Ε.Ε. και Unicef

ΟΗΕ, Ευρωπαϊκή Ένωση και ευρωπαϊκές πρωτεύουσες με ανακοινώσεις τους καταδικάζουν την νέα επίθεση που εξαπέλυσε σήμερα ο ισραηλινός στρατός στην πόλη της Γάζας, η οποία προκαλεί για ακόμη φορά μια διεθνή κατακραυγή κατά του Ισραήλ για τις θηριωδίες του στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Φόλκερ Τουρκ κάλεσε το Ισραήλ να σταματήσει αμέσως την χερσαία επίθεσή του στην πόλη της Γάζας, η οποία ξεκίνησε σήμερα, τονίζοντας ότι υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν τη διάπραξη εγκλημάτων πολέμου, εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και πιθανώς και άλλων.

«Στο μόνο που πάει το μυαλό μου είναι στο τι σημαίνει αυτό για τις γυναίκες, για τα υποσιτισμένα παιδιά, για τα άτομα με αναπηρίες, αν δεχθούν ξανά επίθεση με αυτόν τον τρόπο. Και πρέπει να πω ότι η μόνη απάντηση σε αυτό είναι: σταματήστε τη σφαγή», δήλωσε ο Τουρκ μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Γενεύη.

«Παλαιστίνιοι, Ισραηλινοί ουρλιάζουν για ειρήνη. Όλοι θέλουν να σταματήσει αυτό, και αυτό που βλέπουμε είναι μια περαιτέρω κλιμάκωση που είναι εντελώς απαράδεκτη», πρόσθεσε.

«Καλώ το Ισραήλ να σταματήσει την αδικαιολόγητη καταστροφή της Γάζας».

Επιτροπή Έρευνας του ΟΗΕ ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ότι κατέληξε στο συμπέρασμα πως το Ισραήλ διέπραξε γενοκτονία στη Γάζα και ότι υψηλόβαθμοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, υποκίνησαν τέτοιες ενέργειες, με το Ισραήλ να «απορρίπτει κατηγορηματικά» αυτή τη «μεροληπτική και ψευδή» έκθεση.

Ο Τουρκ δεν χρησιμοποίησε τον όρο αυτό (σ.σ. γενοκτονία), αλλά βρίσκεται υπό «πίεση» να το κάνει.

Σε ερώτηση που δέχθηκε ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ αν θα σκεφτόταν να χρησιμοποιήσει τη λέξη γενοκτονία για να περιγράψει τις ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα, ο Τουρκ απάντησε: «Βλέπουμε τη συσσώρευση εγκλημάτων πολέμου μετά από εγκλήματα πολέμου ή εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, και ενδεχομένως ακόμη περισσότερα. Θέλω να πω, εναπόκειται στο δικαστήριο να αποφασίσει αν πρόκειται για γενοκτονία ή όχι και βλέπουμε τα στοιχεία να αυξάνονται».

Αξιωματούχος της υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών για τα παιδιά δήλωσε σήμερα ότι είναι «απάνθρωπο» να περιμένει κάποιος ότι εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά θα φύγουν από την Πόλη της Γάζας καθώς οι καταυλισμοί νοτιότερα είναι μη ασφαλείς, υπερπλήρεις και ανεπαρκώς εξοπλισμένοι για να τα δεχθούν.

«Είναι απάνθρωπο να αναμένει κάποιος σχεδόν μισό εκατομμύριο παιδιά, τσακισμένα και τραυματισμένα από τις 700 και πλέον ημέρες αδυσώπητης σύγκρουσης, να εγκαταλείψουν μια κόλαση και να καταλήξουν σε μια άλλη», δήλωσε η Τες Ίνγκραμ, εκπρόσωπος της Unicef, σε δημοσιογράφους μέσω βιντεοσύνδεσης από τον καταυλισμό του Μαουάσι στη Γάζα.

Οι συνθήκες εκεί είναι τόσο απελπιστικές που κάποιοι, οι οποίοι έφυγαν για να γλιτώσουν από τη νέα επίθεση στην Πόλη της Γάζας τις τελευταίες ημέρες, γυρνούν και πάλι προς τα πίσω, εκεί που πέφτουν βόμβες, όπως δήλωσαν στο Reuters.

«Οι άνθρωποι πραγματικά δεν έχουν κάποια καλή επιλογή –να παραμείνουν στον κίνδυνο ή να διαφύγουν σε ένα μέρος που επίσης γνωρίζουν ότι είναι επικίνδυνο», δήλωσε η ίδια, προσθέτοντας ότι κάποια παιδιά έχουν σκοτωθεί στον καταυλισμό του Μαουάσι ενώ προσπαθούσαν να βρουν νερό.

Η Ίνγκραμ περιέγραψε ότι είδε πολλούς ανθρώπους να εγκαταλείπουν αυτή την εβδομάδα την Πόλη της Γάζας, ακολουθώντας τον βασικό δρόμο εξόδου από εκεί. Μία μητέρα, η Ίσραα, έκανε τη διαδρομή αυτή με τα πόδια, συνοδευόμενη από τα πέντε, πεινασμένα και διψασμένα παιδιά της, δύο εκ των οποίων δεν είχαν παπούτσια, δήλωσε η Ίνγκραμ, που τα συνάντησε.

«Περπατούσαν στο άγνωστο –χωρίς σαφή προορισμό ή σχέδιο—με λίγες ελπίδες να βρουν παρηγοριά», δήλωσε η Ίνγκραμ

Καταδίκη Βρυξελλών, χωρίς ορατή κοινή δράση των 27

Από τις στις Βρυξέλλες, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε πως η ισραηλινή επίθεση στην πόλη της Γάζας θα προκαλέσει «περισσότερη καταστροφή, περισσότερους θανάτους και περισσότερη εκτόπιση» του πληθυσμού

Η Ευρωπαϊκή Ένωση «έχει επανειλημμένα παροτρύνει το Ισραήλ να μην κλιμακώσει την επιχείρησή του στην πόλη της Γάζας (...) Έχουμε καταστήσει σαφές ότι αυτό θα επιδεινώσει επίσης την ήδη καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση και θα θέσει σε κίνδυνο τις ζωές των ομήρων», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, Άνουαρ Ελ Ανουνί.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κλιμάκωσε την κριτική της την περασμένη εβδομάδα κατά της ισραηλινής κυβέρνησης, προτείνοντας κυρώσεις κατά ορισμένων «εξτρεμιστών» υπουργών και «μερική αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ» στο εμπόριο.

Αυτά τα μέτρα θα παρουσιαστούν επίσημα αύριο Τετάρτη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες. Ωστόσο, θεωρείται δύσκολο να υιοθετηθούν από τα κράτη μέλη που είναι βαθιά διχασμένα για το θέμα. Λόγω των διαφορών μεταξύ των 27 κρατών μελών, η Ευρωπαϊκή Ένωση κατηγορείται τακτικά για αδράνεια όσον αφορά τον πόλεμο στη Γάζα.

Αντιμέτωπες με αυτή την αδράνεια , αρκετές χώρες αποφάσισαν να αναλάβουν δράση μόνες τους. Το Βέλγιο αποφάσισε, επομένως, να επιβάλει μονομερώς μια σειρά κυρώσεων (οικονομικών, προξενικών) κατά του Ισραήλ και ορισμένων υπουργών της κυβέρνησης Νετανιάχου.

Ορισμένες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας, έχουν επίσης σχεδιάσει να αναγνωρίσουν κράτος της Παλαιστίνης στο περιθώριο της επόμενης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Από την πλευρά του το Λονδίνο καταδίκασε την νέα ισραηλινή επίθεση στην πόλη της Γάζας χαρακτηρίζοντας την «εντελώς ανεύθυνη και απαράδεκτη». «Αυτό θα οδηγήσει μόνο σε περισσότερη αιματοχυσία, θα σκοτώσει περισσότερους αθώους πολίτες και θα θέσει σε κίνδυνο τους Ισραηλινούς ομήρους» που εξακολουθούν να κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, έγραψε στην πλατφόρμα Χ η Βρετανίδα υπουργός Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ, ζητώντας «άμεση» κατάπαυση του πυρός.

Καταδίκη της ισραηλινής επίθεσης στο Κατάρ

Ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Φόλκερ Τουρκ καταδίκασε σήμερα την ισραηλινή επίθεση στο Κατάρ και κάλεσε όλες τις χώρες να κάνουν το ίδιο κατά την έναρξη έκτακτης συζήτησης στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη Γενεύη.

«Το ισραηλινό πλήγμα κατά των διαπραγματευτών στην Ντόχα στις 9 Σεπτεμβρίου συνιστά σοκαριστική παραβίαση του διεθνούς δικαίου» και «επίθεση στην περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα», σημείωσε.

Σύμφωνα με τον Τουρκ, τα ισραηλινά πλήγματα διακυβεύουν εξάλλου «τον ουσιαστικό ρόλο του Κατάρ ως παράγοντα διευκόλυνσης και διαπραγμάτευσης της ειρήνης».

Η ισραηλινή επίθεση, η οποία είχε στο στόχαστρο αξιωματούχους της Χαμάς, έγινε την περασμένη εβδομάδα κατά συγκροτήματος κατοικιών στη Ντόχα, πρωτεύουσα της μεσολαβήτριας χώρας στις διαπραγματεύσεις που αποσκοπούν στην επίτευξη εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας.

Στα ισραηλινά πλήγματα σκοτώθηκαν πέντε μέλη του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος και ένα των δυνάμεων ασφαλείας του Κατάρ. Ωστόσο η Χαμάς δήλωσε ότι τα στελέχη της που στοχοθετήθηκαν επέζησαν.

Τα πλήγματα αυτά καταδίκασαν μεταξύ άλλων οι πλούσιες μοναρχίες του Κόλπου, σύμμαχοι των ΗΠΑ.

Το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανακοίνωσε χθες, Δευτέρα, τη διεξαγωγή έκτακτης συζήτησης για τα πλήγματα, κατόπιν αιτήματος του Πακιστάν, εξ ονόματος των κρατών μελών του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας, και του Κουβέιτ, εξ ονόματος του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου.

Πρόκειται για τη δέκατη έκτακτη συζήτηση που διεξάγεται από την ίδρυση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το 2006.

Η ισραηλινή αποστολή στον ΟΗΕ στη Γενεύη χαρακτήρισε χθες την συζήτηση αυτή «παράλογη».

«Πρόκειται για ένα νέο επονείδιστο επεισόδιο» του Συμβουλίου, δήλωσε σήμερα ο πρεσβευτής του Ισραήλ στον ΟΗΕ στη Γενεύη Ντανιέλ Μερόν, κατηγορώντας το όργανο αυτό των Ηνωμένων Εθνών ότι «υπηρετεί ως βήμα για την αντιισραηλινή προπαγάνδα».

Μήνυμα ενότητας μεταξύ Κατάρ και ΗΠΑ

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι ο ίδιος, ο Εμίρης του Κατάρ, Σεΐχης Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι, και ο Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι, Πρωθυπουργός και ταυτόχρονα Υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ, «επιβεβαίωσαν την διαρκή εταιρική σχέση ΗΠΑ-Κατάρ στον τομέα της ασφάλειας» και τη δέσμευση των δύο χωρών για μια πιο σταθερή περιοχή.

Ο Ρούμπιο ανέφερε ότι ευχαρίστησε το Κατάρ για τις συνεχιζόμενες προσπάθειές του ως διαμεσολαβητής, προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία ειρήνης μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, καθώς και για την επιστροφή των ομήρων.

Ο Σίσι αποκάλεσε το Ισραήλ «εχθρό»

Ο πρόεδρος της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, χαρακτήρισε το Ισραήλ ως «εχθρό». Είναι η πρώτη φορά που Αιγύπτιος πρόεδρος προβαίνει σε τέτοιο χαρακτηρισμό από τότε που οι δύο χώρες υπέγραψαν συνθήκη ειρήνης πριν από 46 χρόνια, δήλωσε αξιωματούχος της αιγυπτιακής κυβέρνησης.

Στην ομιλία του στη Ντόχα χθες Δευτέρα, ο αλ Σίσι δήλωσε: «Οι θέσεις μας πρέπει να αλλάξουν την άποψη μας για τον εχθρό, ώστε να μπορεί να δει ότι οποιαδήποτε αραβική χώρα εκτείνεται από τον ωκεανό μέχρι τον Κόλπο».

Ο Ντία Ρασβάν, επικεφαλής της κρατικής υπηρεσίας πληροφοριών, του επίσημου οργανισμού μέσων ενημέρωσης της Αιγύπτου, τόνισε ότι αυτή είναι η πρώτη φορά που ένας Αιγύπτιος αρχηγός κράτους χρησιμοποίησε τη λέξη «εχθρός» για να περιγράψει το Ισραήλ μετά το 1977, όταν ο τότε πρόεδρος Ανουάρ Σαντάτ επισκέφθηκε την Ιερουσαλήμ.

Δύο χρόνια αργότερα, η Αίγυπτος έγινε η πρώτη αραβική χώρα που υπέγραψε συνθήκη ειρήνης με το Ισραήλ, με τη Συμφωνία Ειρήνης του Καμπ Ντέιβιντ.

Ο Ρασβάν τόνισε αργά χθες στο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο Extra News ότι «ένας φίλος δεν απειλεί την εθνική σου ασφάλεια» και η Αίγυπτος θεωρεί «κόκκινη γραμμή» την απειλή του αναγκαστικού εκτοπισμού Παλαιστινίων εκτός της Λωρίδας της Γάζας.

Χθες διεξήχθη η έκτακτη αραβοϊσλαμική σύνοδος κορυφής στην Ντόχα μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση του Ισραήλ κατά μελών της διαπραγματευτικής ομάδας της Χαμάς στην Ντόχα την περασμένη εβδομάδα.

Άραβες και Ισλαμιστές ηγέτες καταδίκασαν την επίθεση του Ισραήλ με τον εμίρη του Κατάρ σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι να εξαπολύει σφοδρή κριτική κατά της ισραηλινής κυβέρνησης, κατηγορώντας τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι «ονειρεύεται η αραβική περιοχή να γίνει μια σφαίρα ισραηλινής επιρροής». «Και αυτό είναι μια επικίνδυνη ψευδαίσθηση», τόνισε ο αλ Θάνι.

Το Κατάρ και η Αίγυπτος ενεργούν ως μεσολαβητές στον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.