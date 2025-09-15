Κι άλλα ελληνικά πλοία σαλπάρουν για τη Γάζα

Μετά τον απόπλου των δύο πρώτων πλοίων από τη Σύρο για την Παλαιστίνη την Κυριακή), η οργάνωση «March to Gaza Greece» ανακοίνωσε ότι η ελληνική αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας προς την Παλαιστίνη μεγαλώνει. Πιο συγκεκριμένα, άλλα 6 πλοία θα αναχωρήσουν από την Ελλάδα, με τη συμμετοχή 26 Ελλήνων και 20 διεθνών ακτιβιστών.

Ένα συγκινητικό βίντεο από το κατευόδιο στην αναχώρηση μέρους του διεθνούς στολίσκου Global Sumud Flotilla, που τη Δευτέρα σάλπαρε από την Τυνησία προς τη Γάζα με στόχο να σπάσει τον ισραηλινό αποκλεισμό και να ανοίξει ανθρωπιστικό διάδρομο. Η παγκόσμια ειρηνική αποστολή κατά του μεγαλύτερου εγκλήματος των ημερών μας!

Την Κυριακή ξεκίνησε από το λιμάνι της Σύρου και η ελληνική αποστολή με τα πλοία «Οξυγόνο» και «Ηλέκτρα», μέσα σε κλίμα ευφορίας, συγκίνησης, αποφασιστικότητας αλλά και συνείδησης της δυσκολίας του εγχειρήματος.

Δεκαέξι πλοία απέπλευσαν συνολικά τη Δευτέρα από λιμάνια της Τυνησίας ως μέρος του Παγκόσμιου Στόλου Sumud για τη Γάζα, με στόχο να σπάσουν τον παράνομο αποκλεισμό του Ισραήλ στο έδαφος και να παραδώσουν ανθρωπιστική βοήθεια.

«Ο στόλος που αναχώρησε από τη Βαρκελώνη είναι ήδη στη θάλασσα και τα τυνησιακά σκάφη τώρα αποπλέουν σταδιακά. Θα συγκλίνουν στο νερό και θα συνεχίσουν μαζί για να συναντήσουν τα ιταλικά και τα ελληνικά πλοία», ανέφερε η αποστολή στην επίσημη σελίδα της στο Instagram τη Δευτέρα.

Ο Χαλέντ Μπουζέρμα, μέλος της αποστολής του Μαγκρέμπ του Global Sumud Flotilla, είπε στο πρακτορείο ειδήσεων Anadolu: «11 από τα πλοία αναχώρησαν από το λιμάνι Bizerte στη βόρεια Τυνησία από το βράδυ του Σαββάτου μέχρι αργά την Κυριακή. Τρία πλοία απέπλευσαν από το λιμάνι Gammarth της πρωτεύουσας, καθώς άλλα δύο έφυγαν από το λιμάνι Sidi Bou Said κοντά στην Τύνιδα».

Την Κυριακή, άλλος εκπρόσωπος επισήμανε ότι άλλα πλοία παραμένουν στο λιμάνι Sidi Bou Said, ότι πλοία από την Ιταλία και την Ισπανία είχαν ήδη αναχωρήσει και ότι όλα θα συναντηθούν στη Μεσόγειο στο δρόμο τους προς τη Γάζα. Ο στολίσκος περιλαμβάνει δεκάδες πλοία και εκατοντάδες συμμετέχοντες από 47 αραβικές και δυτικές χώρες, ανάμεσά τους επιφανείς πολιτικοί, καλλιτέχνες και βουλευτές.

Η πρωτοβουλία ξεκίνησε τον περασμένο μήνα, με πλοία να αναχωρούν από τη Βαρκελώνη της Ισπανίας και τη Γένοβα της Ιταλίας. Την περασμένη εβδομάδα, ευρωπαϊκά σκάφη έφτασαν στα ύδατα της Τυνησίας για να ενωθούν με τα αντίστοιχα του Μαγκρέμπ προτού συνεχίσουν προς τη Γάζα. Η πομπή είναι η μεγαλύτερη του είδους της, με στόχο να αμφισβητήσει τον αποκλεισμό και να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια στους Παλαιστίνιους στη Γάζα, όπου οι συνθήκες λιμού έχουν επικρατήσει υπό τον πολύμηνο αποκλεισμό όλων των περασμάτων από το Ισραήλ.