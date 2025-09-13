Σχέδια Νετανιάχου για χτυπήματα κατά της Χαμάς και σε αιγυπτιακό έδαφος

Προειδοποιεί το Κάιρο για «κήρυξη πολέμου» • Αυξάνεται η ανασφάλεια στη Μέση Ανατολή από τη δολοφονική πολιτική του Ισραήλ.

Ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ που προκαλεί νέο γύρο ανησυχίας παρουσιάζει το Middle East Eye, αποκαλύπτοντας ισραηλινά σχέδια για χτυπήματα κατά στελεχών της Χαμάς και σε αιγυπτιακό έδαφος.

Λίγες μόλις ημέρες μετά την προκλητική επίθεση στη Ντόχα του Κατάρ, ανώτερες πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας της Αιγύπτου επιβεβαιώνουν πως «υπάρχουν ενδείξεις ότι το Ισραήλ σχεδίαζε να δολοφονήσει ηγέτες της Χαμάς στο Κάιρο εδώ και καιρό». Σημειώνεται ότι η χώρα έχει ήδη αποτρέψει μια αντίστοιχη προσπάθεια στο πλαίσιο των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων που λάμβαναν χώρα στην αιγυπτιακή πρωτεύουσα.

«Θα σημαίνει κήρυξη πολέμου»

Οι δηλώσεις του Αιγύπτιου αξιωματούχου έρχονται ως απάντηση στις απειλές Νετανιάχου πως το Ισραήλ θα χτυπήσει τη Χαμάς και σε άλλες χώρες, με την πηγή να υπογραμμίζει «η οποιαδήποτε απόπειρα κατά ηγετών της Χαμάς σε αιγυπτιακό έδαφος θα θεωρηθεί ως παραβίαση της εδαφικής κυριαρχίας της Αιγύπτου και ως κήρυξη πολέμου και δεν θα διστάσουμε να απαντήσουμε».

Παρότι δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση ότι υπάρχουν στελέχη της Χαμάς που ζούνε στην Αίγυπτο ο αξιωματούχος ασφαλείας δηλώνει το MEE ότι ορισμένα κατοικούν στη χώρα εδώ και χρόνια, ακόμη και πριν από την έναρξη της ισραηλινής σφαγής στη Γάζα. Ο αριθμός, οι ταυτότητες και οι τοποθεσίες τους παραμένουν επτασφράγιστο μυστικό.

Το Κάιρο έχει ζητήσει από το Ισραήλ να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να εργαστεί προς μια κατάπαυση πυρός στη Γάζα, παρά να σύρει ολόκληρη την περιοχή σε ασταμάτητους πολέμους και κλιμακούμενη ένταση.

«Οι σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες είναι ήδη τεταμένες τους τελευταίους μήνες εξαιτίας της αναποφασιστικότητας του Τελ Αβίβ για μια εκεχειρία» τονίζει η πηγή.

Αξιωματούχοι από το Κάιρο έχουν ήδη προειδοποιήσει για το ενδεχόμενο πλήρους εκτοπισμού των Παλαιστινίων στο βόρειο Σινά, ενώ ήδη από τον περασμένο Αύγουστο η χώρα έχει αναπτύξει περίπου 40.000 στρατιώτες στα σύνορα με τη Γάζα.

Το Κάιρο, εξάλλου, έχει βρεθεί στο περιθώριο των διαπραγματεύσεων για την κατάπαυση του πυρός, εν μέσω αυξανόμενης ανησυχίες για γενικευμένη φυγή Παλαιστινίων προς το Σινά. Οι συζητήσεις ανάμεσα σε Αίγυπτο και Ισραήλ έχουν σχεδόν διακοπεί.

«Η Αίγυπτος δεν υπερασπίζεται τη Χαμάς»

Την ίδια στιγμή ανώτερη στρατιωτική πηγή ξεκαθαρίζει πως η Αίγυπτος δεν είχε εμπλοκή στο ισραηλινό χτύπημα στη Ντόχα και πως κανένα αεροσκάφος δεν πέρασε από τον εναέριο χώρο.

Ο αξιωματούχος επιβεβαίωσε πως η Αίγυπτος δεν είχε ενημερωθεί για την επίθεση και πως δεν υπήρξε κανένας συντονισμός με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

«Ένα κινέζικο σύστημα αεράμυνας έχει αναπτυχθεί στην χερσόνησο του Σινά, κάνοντας αδύνατη το πέρασμα από τον εναέριο χώρο χωρίς άδεια» σημειώνει.

Η αιγυπτιακή αντίδραση σε αυτές τις εξελίξεις δεν σχετίζονται τόσο με τη Χαμάς όσο με τον τρόπου που βλέπει η Αίγυπτος τη θέση της στην ευρύτερη περιοχή, τονίζει αναλυτής σε θέματα ασφάλειας.

«Η Αίγυπτος δεν υπερασπίζεται τη Χαμάς, αντιμετωπίζει την οργάνωση με καχυποψία και με δεσμούς στην Μουσουλμανική Αδελφότητα. Όμως η Αίγυπτος βλέπει τον εαυτό της ως την πιο σημαντική στρατηγικά αραβική χώρα και οποιοδήποτε χτύπημα του Ισραήλ στα εδάφη της θα θεωρηθεί ως ταπείνωση. Θα πλήξει το πρεστίζ της χώρας και θα βάλει σε κίνδυνο το περιφερειακό της στάτους, το οποίο προσπαθεί να διατηρήσει παρά το γεγονός ότι το Κατάρ έχει αναδειχθεί σε πιο επιδραστικό εταίρο στις διαπραγματεύσεις» τονίζει στο Middle Eay Eye ο αξιωματούχος.

Και καταλήγει: Η δυνατότητα της Αιγύπτου να ενεργήσει ως αξιόπιστος διαμεσολαβητής θα κατέρρεε σε περίπτωση που το Ισραήλ προχωρούσε σε δολοφονίες στο Κάιρο.