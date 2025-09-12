Τι απομένει από την πόλη της Γάζας; Φόβος, καταστροφή και συντρίμμια

Τα νούμερα της καταστροφής και η απόγνωση των κατοίκων που δεν έχουν πουθενά να κρυφτούν.

Την ώρα που τα φώτα της δημοσιότητας έπεσαν πρόσκαιρα στο Κατάρ μετά την απρόκλητη επίθεση του Ισραήλ στη χώρα, αλλά και στον ΟΗΕ που συνεχίζει τις παλινωδίες στο παλαιστινιακό, ο Νετανιάχου προχωρά κανονικά στο σχέδιό του ολοκληρωτικής καταστροφής της Γάζας, κατοχής και εκτοπισμού των Παλαιστινίων.

Οι εικόνες που έρχονται από τα συντρίμμια στην πόλη της Γάζας είναι πραγματικά εφιαλτικές, με τους κατοίκους να υπογραμμίζουν ότι ζουν κάτω από ένα μόνιμο καθεστώς φόβου.

Τα ψηλά κτίρια είχαν υπάρξει στο παρελθόν σήμα κατατεθέν για την μεγάλη πόλη της Λωρίδας, ενώ αποτελούσαν κατοικίες, γραφεία, ακόμη και μικρές κλινικές ή καταστήματα, όμως τα περισσότερα, πλέον, είναι ολοκληρωτικά κατεστραμμένα από τους σφοδρούς βομβαρδισμούς.

Πολλές οικογένειες, σημειώνει το Al Jazeera, που κάποτε ζούσαν σε ένα διαμέρισμα, τώρα βρίσκονται στον δρόμο και προσπαθούν να βρουν καταφύγιο σε σχολεία ή σκηνές, όμως οι περισσότεροι δεν έχουν πού να πάνε.

«Μετά τον βομβαρδισμό μείναμε χωρίς καταφύγιο. Δεν ξέρουμε πού να πάμε, περιπλανόμαστε στους δρόμους» δηλώνει χαρακτηριστικά ο Αχμέντ Σαμέερ.

Άλλοι κάτοικοι της περιοχής που είδαν τα διαμερίσματά τους να γλιτώνουν εξακολουθούν να ζουν υπό καθεστώς συνεχούς φόβου, γνωρίζοντας ότι μια απλή προειδοποίηση από τον ισραηλινό στρατό ή ένα ξαφνικό χτύπημα μπορεί να σβήσει τα πάντα.

«Ζούμε υπό μια καθημερινή απειλή ότι μπορεί να βρεθούμε χωρίς σπίτι ανά πάσα στιγμή. Έχουμε πάντα δίπλα μας κάποιες τσάντες ή κουτιά για να είμαστε έτοιμοι» αναφέρει κάτοικος της πόλης της Γάζας σε δραματικό τόνο.

Τα νούμερα της καταστροφής

Ενώ το σφυροκόπημα συνεχίζεται οι παλαιστινιακές αρχές αναφέρουν ότι τουλάχιστον 50 πολυκατοικίες έχουν καταστραφεί τις τελευταίες εβδομάδες από τις ισραηλινές δυνάμεις, την ώρα που κυριαρχούν οι διαταγές υποχρεωτικής μετεγκατάστασης.

Ορισμένες γειτονιές, όπως καταγράφεται σε φωτογραφίες και βίντεο, είναι απολύτως κατεστραμμένες. Σύμφωνα με το Al Jazeera η περιοχή Ζεϊτούν φέρει περισσότερα από 1.500 σπίτια και κτίρια που έχουν καταστραφεί από τις αρχές Αυγούστου, ενώ σε ορισμένα σημεία δεν έχει μείνει κανένα κτίριο όρθιο.

Το Ισραήλ, εξάλλου, προχωρά ακάθεκτο πιέζοντας τους αμάχους να μεταφερθούν προς τον νότο. Οι μοναδικές δίοδοι προς τα νότια είναι οι δρόμοι Σαλαχαντίν και Αλ Ρατσίντ, ο πρώτος είναι γεμάτος ελεύθερους σκοπευτές και ο δεύτερος σε μόνιμη συμφόρηση από τις εκτοπισμένες οικογένειες που παραμένουν σε σκηνές.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα αρκετοί να αψηφούν τις διαταγές και να επιστρέφουν στις γειτονίες τους, καθώς δεν έχουν πού να πάνε.

Χάος από επίθεση σε σπίτια

Σήμερα μόνο ο αριθμός των νεκρών από τις ισραηλινές επιχειρήσεις έχει ξεπεράσει τους 40, ενώ ο IDF χτύπησε αλύπητα τα δυτικά σημεία της πόλης της Γάζας με αεροπορικές επιδρομές. Πυρά εκτοξεύτηκαν και κοντά σε ένα ιατρικό κέντρο της UNRWA, το οποίο προσπαθεί να εξυπηρετήσει χιλιάδες ανθρώπους που ζουν εκεί.

Όπως καταγγέλλεται οι εντολές εκκένωσης δόθηκαν αρκετά αργά με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να μην έχουν τον απαραίτητο χρόνο προκειμένου να μαζέψουν όσα υπάρχοντα μπορούν.

Η επίθεση στόχευσε σε έναν πυρήνα κατοικιών προκαλώντας τεράστιες καταστροφές.

Αυτό, πάντως, αποτελεί απλά την κορύφωση της ημέρας, μιας ημέρας γεμάτης επιθέσεις από drones, αεροπορικά χτυπήματα και βαριά πλήγματα από πυροβολικό.