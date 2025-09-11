Αυξήθηκαν τα θύματα της ισραηλινής επίθεσης στην Υεμένη, και δημοσιογράφοι νεκροί

Τουλάχιστον 35 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 131 τραυματίστηκαν από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς • Και πολλοί δημοσιογράφοι ανάμεσα στους νεκρούς, το Ισραήλ προσπαθεί «να φιμώσει τα ελεύθερα μέσα ενημέρωσης που συνεχίζουν να αποκαλύπτουν τα εγκλήματά του».

Ανέβηκε ο αριθμός των θυμάτων της ισραηλινής επίθεσης στην Υεμένη την Τετάρτη, καθώς οι νεκροί έφτασαν τους 35 ενώ τραυματίστηκαν πάνω από 131 άνθρωποι, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης των Χούθι.

Ειδικότερα, ο εκπρόσωπος του υπουργείου, Ανίς Αλασμπάχι, έγραψε στο Χ πως «ο αριθμός των μαρτύρων και των τραυματιών μεταξύ των πολιτών που έγιναν θύματα του σιωνιστικού ύπουλου εγκλήματος αυξήθηκε σε 35 μάρτυρες και 131 τραυματίες», διευκρινίζοντας πως ο απολογισμός αυτός δεν ήταν οριστικός.

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε πως βομβάρδισε εγκαταστάσεις ελεγχόμενες από τους Χούθι, με τη δικαιολογία πως πλήττουν «στρατιωτικούς στόχους» στην πρωτεύουσα Σανάα και την Τζαούφ, στα βόρεια της χώρας.

«Θα συνεχίσουμε τα πλήγματα. Σε όποιον μας επιτίθεται, θα επιτιθέμεθα», διεμήνυσε ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου μετά τους βομβαρδισμούς.

Το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Μασίρα έκανε λόγο για «μάρτυρες, τραυματίες και πολλά σπίτια που υπέστησαν ζημιές στην ισραηλινή επίθεση εναντίον του γενικού αρχηγείου του ηθικού προσανατολισμού», χρησιμοποιώντας την ονομασία των υπηρεσιών επικοινωνίας των ανταρτών.

Μεγάλη στήλη γκρίζου καπνού υψώθηκε στη Σανάα μετά τους βομβαρδισμούς, που ακούστηκαν σε όλη την πόλη, που μπαίνει συχνά στο στόχαστρο επιθέσεων του Ισραήλ, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

«Η αντιαεροπορική άμυνά μας αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή ισραηλινά αεροσκάφη που εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον της χώρας μας», ανέφερε χθες μετά το μεσημέρι ο εκπρόσωπος των Χούθι για τις στρατιωτικές υποθέσεις, ο Γιαχία Σάρια.

Υπενθυμίζεται πως αρχικά, οι Χούθι έκαναν λόγο για 9 νεκρούς και 118 τραυματίες, προσθέτοντας πως βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες στα συντρίμμια για τον εντοπισμό αγνοουμένων.

Επιχείρηση φίμωσης της αλήθειας;

Την ίδια ώρα, το πρακτορείο ειδήσεων Σάαμπα στην Υεμένη ανέφερε πως πολλοί δημοσιογράφοι σκοτώθηκαν από ισραηλινή επίθεση στα γραφεία του μέσου ενημέρωσης 26 September.

Ανάμεσα στους νεκρούς ήταν και ο δημοσιογράφος του πρακτορείου ειδήσεων Σάαμπα, Αμπντουλάχ Μαχντί αλ-Μπάχρι, ο οποίος σκοτώθηκε ενώ εργαζόταν, όπως μεταδίδει το Al Jazeera.

Η Γενική Υπηρεσία Ραδιοφώνου και Τηλεόρασης δήλωσε ότι η εφημερίδα Al-Yaman έγινε επίσης στόχος του Ισραήλ.

Το Σάαμπα ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι η επίθεση ήταν μέρος των «κατάφωρων προσπαθειών του Ισραήλ να φιμώσει τα ελεύθερα μέσα ενημέρωσης που συνεχίζουν να αποκαλύπτουν τα εγκλήματά του και την αχαλίνωτη βία του στην Παλαιστίνη, την Υεμένη και άλλες χώρες της περιοχής».