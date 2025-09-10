Γιατροί του Κόσμου: Καταστράφηκε κλινική της οργάνωσης στη Γάζα μετά από ισραηλινό χτύπημα

Οι «Γιατροί του Κόσμου» καταδίκασαν με σημερινό δελτίο Τύπου τους την καταστροφή κλινικής της ανθρωπιστικής οργάνωσης στη Λωρίδα της Γάζας μετά από ισραηλινό βομβαρδισμό που έλαβε χώρα τη Δευτέρα.
Ο βομβαρδισμός είχε ως αποτέλεσμα την αχρήστευση της εν λόγω κλινικής, παρ' όλα αυτά οι ασθενείς με τους γιατρούς δεν είχαν σκοτωθεί.
Η οργάνωση εξήγησε πως ως αποτέλεσμα της επίθεσης, έκριναν πως η δραστηριότητά τους στη δοκιμαζόμενη Γάζα, τίθεται σε κινδύνο και για αυτό έκλεισαν τις δύο κλινικές που λειτουργούσαν μέχρι πρότινος. Τέλος, καλεί το Ισραήλ να σταματήσει τη στοχοποίηση των ανθρωπιστικών οργανώσεων και τη διεθνή κοινότητα να επιβάλλει κατάπαυση του πυρός.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Οι Γιατροί του Κόσμου καταδικάζουν την απαράδεκτη καταστροφή
κλινικής τους στη Γάζα
Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2025 - Ισραηλινές δυνάμεις βομβάρδισαν τη Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου, κτήριο που βρισκόταν λίγα μόλις μέτρα μακριά από κλινική που λειτουργούν οι Γιατροί του Κόσμου στην πόλη της Γάζας. Το προσωπικό και οι ασθενείς είναι ασφαλείς, ωστόσο η έκρηξη προκάλεσε σοβαρές ζημιές, καθιστώντας τις εγκαταστάσεις της κλινικής πλήρως ακατάλληλες προς χρήση. Σημειώνεται ότι δεν είχε προηγηθεί καμία προειδοποίηση ή εντολή εκκένωσης.
Οι Γιατροί του Κόσμου καταδικάζουν απερίφραστα αυτή τη νέα, κατάφωρη και απαράδεκτη παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.
Εδώ και αρκετές εβδομάδες, ο ισραηλινός στρατός ανακοινώνει επικείμενη χερσαία επίθεση στην πόλη της Γάζας, εντείνοντας τους βομβαρδισμούς. Η ομάδα των Γιατρών του Κόσμου που βρίσκεται στο πεδίο εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για τη συνέχιση της δράσης της στην περιοχή.
«Έχουμε επανειλημμένα ειδοποιήσει τις ισραηλινές αρχές ότι είναι άμεση ανάγκη να υπάρξουν ασφαλείς δίοδοι για την εκκένωση του προσωπικού και των ασθενών μας, αλλά ουδέποτε λάβαμε σχετική απάντηση. Έτσι, αποφασίσαμε οι ίδιοι να τους μεταφέρουμε σε ασφαλές μέρος. Αν σήμερα δεν θρηνούμε θύματα σε αυτήν την κλινική οφείλεται αποκλειστικά στην ψυχραιμία και την άμεση αντίδραση των ομάδων μας. Οι άνθρωποί μας, όμως, έχουν επηρεαστεί βαθύτατα, καθώς δεν υπάρχει ασφαλές μέρος για να προστατευτούν», τόνισε η Helena Ranchal, Διευθύντρια Διεθνών Επιχειρήσεων, των Γιατρών του Κόσμου.
Οι συνθήκες ασφαλείας πλέον δεν επιτρέπουν στις ομάδες των Γιατρών του Κόσμου να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους στην πόλη της Γάζας, με αποτέλεσμα να αναγκαστούν να αναστείλουν επ’ αόριστον τις δράσεις τους στην περιοχή κλείνοντας τις δύο κλινικές τους. Ως αποτέλεσμα, 600 ασθενείς που λάμβαναν καθημερινά φροντίδα στερούνται πλέον περίθαλψης.
«Πρόκειται για μία ακόμη κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Ύστερα από σχεδόν δύο χρόνια εκκλήσεων για την προστασία των αμάχων, των εργαζομένων στον τομέα ανθρωπιστικής βοήθειας και του ιατρικού προσωπικού, η κατάσταση συνεχίζει να επιδεινώνεται. Στην πόλη της Γάζας, ένα εκατομμύριο άνθρωποι έχουν πλέον άμεση ανάγκη από ένα ασφαλές καταφύγιο σε έναν χώρο που συρρικνώνεται δραματικά. Είμαστε βαθιά ανήσυχοι τόσο για τον πληθυσμό όσο και για τους συναδέλφους μας. Αν τίποτα δεν αλλάξει, οι Γιατροί του Κόσμου θα αναγκαστούν να τερματίσουν τη δράση τους στη Γάζα», συμπλήρωσε ο Πρόεδρος των Γιατρών του Κόσμου, Δρ Jean-François Corty.
Οι Γιατροί του Κόσμου καλούν τις ισραηλινές αρχές να τερματίσουν άμεσα τις επιθέσεις εναντίον αμάχων και εργαζομένων στον ανθρωπιστικό τομέα, καθώς και να πάψουν να εμποδίζουν την ανθρωπιστική βοήθεια στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη. Επισημαίνουν ακόμα ότι η διεθνής κοινότητα οφείλει να ασκήσει πίεση ώστε να επιτευχθεί άμεσα κατάπαυση του πυρός, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση.
