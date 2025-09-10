Νέα τρομοκρατική επίθεση στο Global Sumud Flotilla

Δεν ήταν αιματηρό το χτύπημα • «Ένας λαός ενωμένος δεν μπορεί ποτέ να ηττηθεί», αναφέρει ο Παγκόσμιος Στόλος Αλληλεγγύης.

Στόχος επίθεσης από drone τέθηκε για δεύτερη συνεχόμενη μέρα πλοίο του Παγκόσμιου Στόλου Αλληλεγγύης (Global Sumud Flotilla) έξω από το λιμάνι Σίντι Αμπού Σάιντ της Τύνιδας στην Τυνησία.

Την είδηση γνωστοποίησε η ίδια η οργάνωση με ανάρτησή της στο Instagram, κάνοντας γνωστό πως δεν υπήρξαν τραυματισμοί ούτε μεγάλες υλικές ζημιές.

«Παρά τη νέα επίθεση σε ένα από τα πλοία μας στην Τυνησία, στο οποίο επέβαιναν Αμερικανοί πολίτες, η αντοχή και το αγωνιστικό πνεύμα των ανθρώπων εδώ είναι πιο δυνατά από ποτέ. Ένας λαός ενωμένος δεν μπορεί ποτέ να ηττηθεί», ανέφερε στην ανάρτησή του ο Παγκόσμιος Στόλος Αλληλεγγύης.