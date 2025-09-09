Τεχεράνη και ΔΟΑΕ κατέληξαν σε «πυρηνική» συμφωνία

Το Ιράν και ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας συμφώνησαν απόψε σε ένα «νέο πλαίσιο συνεργασίας», ώστε να ξαναρχίσουν οι επιθεωρήσεις στις πυρηνικές εγκαταστάσεις της χώρας, ανακοίνωσαν οι δύο πλευρές.
Το Ιράν είχε διακόψει τη συνεργασία του με τον ΔΟΑΕ, μετά τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ και των ΗΠΑ στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του, τον Ιούνιο.
Ο επικεφαλής του ΔΟΑΕ Ραφαέλ Γκρόσι ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι «σήμερα στο Κάιρο συμφωνήθηκαν με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν (…) οι πρακτικοί τρόποι για την επανάληψη των επιθεωρήσεων». «Αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση», πρόσθεσε.
Ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας Εσμαΐλ Μπαγαΐ, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, επιβεβαίωσε ότι η Τεχεράνη και ο ΔΟΑΕ «κατέληξαν σε συμφωνία για τον τρόπο με τον οποίο θα ενεργήσουν σε αυτό το νέο πλαίσιο», κατά τη συνάντηση που είχαν στο Κάιρο ο Γκρόσι με τον υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας