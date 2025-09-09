Στοχευμένες ισραηλινές επιθέσεις κατά ηγετών της Χαμάς στη Ντόχα - Ο Τραμπ ήταν ενήμερος

Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε το «πράσινο φως» για την ισραηλινή επίθεση • Ο βομβαρδισμός έπληξε κατοικίες ηγετικών στελεχών της Χαμάς

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι εξαπέλυσε επίθεση με στόχο ηγετικά στελέχη Χαμάς στο Κατάρ. Ο στρατός δεν διευκρίνισε σε ποιο σημείο έγινε η επίθεση. Αυτόπτες μάρτυρες στο Reuters έκαναν λόγο για πολλαπλές εκρήξεις στην Ντόχα. Ωστόσο, δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό ποιοι χτυπήθηκαν και αν υπάρχουν θύματα από την επίθεση.

Ανώτερη πηγή της Χαμάς δήλωσε στο Al Jazeera ότι η διαπραγματευτική αντιπροσωπεία του παλαιστινιακού κινήματος, με επικεφαλής τον Χαλίλ αλ-Χάγια, επέζησε της απόπειρας δολοφονίας.

Η κυβέρνηση του Νετανιάχου δυναμιτίζει ξανά τη Μέση Ανατολή και πυροδοτεί την ένταση.

«Ο στρατός και η υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας (Σιν Μπετ) πραγματοποίησαν στοχευμένο πλήγμα εναντίον της ανώτερης ηγεσίας της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς», ανέφερε ο στρατός σε ανακοίνωσή του.

Η ηγεσία της οργάνωσης είχε συγκεντρωθεί για να συζητήσουν την τελευταία πρόταση των ΗΠΑ για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Ισραηλινός αξιωματούχος μιλώντας στο ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12 δήλωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έδωσε το πράσινο φως για την ισραηλινή επίθεση στην καταριανή πρωτεύουσα. Άλλος Ισραηλινός αξιωματούχος τόνισε επίσης ότι οι ΗΠΑ είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων για την επίθεση αυτή.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, περίπου 12 αεροπορικές επιδρομές χτύπησαν κτίρια κατοικιών.

Καταδικάζει το Κατάρ

Το Κατάρ καταδίκασε την «άνανδρη ισραηλινή επίθεση» με στόχο υψηλόβαθμα στελέχη της Χαμάς στην Ντόχα. Η επίθεση αυτή συνιστά κατάφωρη παραβίαση όλου του διεθνούς δικαίου, ανέφερε η κυβέρνηση.

Το Κατάρ πρόσθεσε ότι «η έρευνα συνεχίζεται στο ανώτατο επίπεδο». Ο ισραηλινός βομβαρδισμός έπληξε κατοικίες ηγετικών στελεχών της Χαμάς.

Το Κατάρ είναι ένα ενεργειακά πλούσιο κράτος στην Αραβική Χερσόνησο. Το Al Jazeera, κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας, παραδέχτηκε την έκρηξη, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.