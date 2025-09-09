Αθήνα, 30°C
Αθήνα
Αίθριος καιρός
30°C
30.6° 29.2°
3 BF
35%
Θεσσαλονίκη
Σποραδικές νεφώσεις
28°C
30.8° 26.9°
1 BF
42%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
28°C
28.0° 28.0°
2 BF
67%
Ιωάννινα
Αίθριος καιρός
25°C
24.9° 24.9°
2 BF
57%
Αλεξανδρούπολη
Αίθριος καιρός
27°C
26.9° 26.9°
3 BF
44%
Βέροια
Αραιές νεφώσεις
27°C
27.0° 27.0°
2 BF
59%
Κοζάνη
Σποραδικές νεφώσεις
25°C
25.4° 25.4°
2 BF
31%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
28°C
28.2° 28.2°
1 BF
48%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
28.6° 26.8°
4 BF
54%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
26°C
26.9° 26.0°
4 BF
55%
Ερμούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
26°C
26.4° 26.4°
5 BF
57%
Σκόπελος
Αίθριος καιρός
28°C
27.7° 27.1°
1 BF
51%
Κεφαλονιά
Αίθριος καιρός
28°C
27.9° 27.9°
1 BF
44%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
27.9° 27.9°
1 BF
36%
Λαμία
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
29.4° 29.4°
2 BF
35%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
29°C
28.8° 28.8°
2 BF
61%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
30°C
30.5° 29.8°
0 BF
28%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
26°C
27.3° 26.0°
2 BF
68%
Κατερίνη
Αραιές νεφώσεις
26°C
25.8° 25.8°
3 BF
69%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
25°C
25.2° 25.2°
2 BF
54%
ΜΕΝΟΥ
Τρίτη, 09 Σεπτεμβρίου, 2025
Πόλη της Γάζας
Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στην πόλη της Γάζας, Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2025. | AP Photo/Yousef Al Zanoun

Βομβαρδίζουν ξανά την Πόλη της Γάζας, «φύγετε τώρα» απειλεί ο Νετανιάχου

ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
efsyn.gr
Το Ισραήλ συνεχίζει τη γενοκτονία που βαφτίζει «επιχείρηση», δημιουργώντας συνθήκες που καθιστούν αδύνατη την επιβίωση των Παλαιστινίων στη Γάζα • Καταδικάζει η Χαμάς τις απειλές Νετανιάχου, καταγγέλλει τον βομβαρδισμό του πύργου αλ-Σαλάμ ως «μία από τις πιο αποτρόπαιες εικόνες σαδισμού και εγκληματικότητας».

Ο στρατός του Ισραήλ διέταξε σήμερα τους Παλαιστίνιους που βρίσκονται στην Πόλη της Γάζας να εκκενώσουν την περιοχή ενόψει μιας νέας «επιχείρησης» για την κατάληψη του μεγαλύτερου αστικού κέντρου της Λωρίδας, αλλιώς «θα σκοτωθούν».

Δημοσιεύοντας έναν χάρτη στο διαδίκτυο, ενημέρωσε πως όλοι πρέπει να φύγουν μέσω της οδού αλ-Ρασίντ για να φτάσουν στην λεγόμενη «ανθρωπιστική» περιοχή στο αλ-Μαουάσι.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε καλέσει ήδη από χθες, Δευτέρα, τους κατοίκους της Πόλης «να φύγουν τώρα».

«Μέσα σε δύο ημέρες καταστρέψαμε 50 πύργους τρομοκρατών και αυτή δεν είναι παρά η αρχή της εντατικοποίησης των χερσαίων επιχειρήσεων στην πόλη της Γάζας. Λέω στους κατοίκους: σας έχουμε προειδοποιήσει, φύγετε τώρα», τόνισε ο Νετανιάχου.

Ο IDF βομβάρδισε χθες ακόμα ένα πολυώροφο κτίριο -το τέταρτο μέσα σε διάστημα τριών ημερών- στην Πόλη της Γάζας, με την δικαιολογία ότι θεωρείται το τελευταίο προπύργιο της Χαμάς στον παλαιστινιακό θύλακα.

Η Χαμάς καταδίκασε τη συνεχιζόμενη καταστροφή των κτιρίων, συμπεριλαμβανομένου του Πύργου Αλ-Σαλάμ, που αποτελούσε σύμβολο για τους Παλαιστίνιους, ενώ κάποτε φιλοξενούσε γραφεία δημοσιογράφων, δικηγόρων, γιατρών και ΜΚΟ.

Όπως είπε η παλαιστινιακή οργάνωση, ο βομβαρδισμός του αποτελεί «μία από τις πιο αποτρόπαιες εικόνες σαδισμού και εγκληματικότητας».

Οι Ισραηλινοί, που δηλώνουν πως είχαν ζητήσει από τους ενοίκους να απομακρυνθούν από τις πολυκατοικίες προτού τις χτυπήσουν, κατηγορούν τη Χαμάς ότι χρησιμοποιεί τα κτίρια αυτά για τις δραστηριότητές της, κάτι που η οργάνωση διαψεύδει.

Παράλληλα, το Al Jazeera μεταδίδει πως αρκετοί άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και τραυματιστεί μετά από ισραηλινή επίθεση σε σπίτι του καταυλισμού Σάτι, δυτικά της Πόλης της Γάζας.

Τουλάχιστον 25 άνθρωποι αγνοούνται, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Βομβαρδίζουν ξανά την Πόλη της Γάζας, «φύγετε τώρα» απειλεί ο Νετανιάχου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual