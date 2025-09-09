Βομβαρδίζουν ξανά την Πόλη της Γάζας, «φύγετε τώρα» απειλεί ο Νετανιάχου

Το Ισραήλ συνεχίζει τη γενοκτονία που βαφτίζει «επιχείρηση», δημιουργώντας συνθήκες που καθιστούν αδύνατη την επιβίωση των Παλαιστινίων στη Γάζα • Καταδικάζει η Χαμάς τις απειλές Νετανιάχου, καταγγέλλει τον βομβαρδισμό του πύργου αλ-Σαλάμ ως «μία από τις πιο αποτρόπαιες εικόνες σαδισμού και εγκληματικότητας».

Ο στρατός του Ισραήλ διέταξε σήμερα τους Παλαιστίνιους που βρίσκονται στην Πόλη της Γάζας να εκκενώσουν την περιοχή ενόψει μιας νέας «επιχείρησης» για την κατάληψη του μεγαλύτερου αστικού κέντρου της Λωρίδας, αλλιώς «θα σκοτωθούν».

Δημοσιεύοντας έναν χάρτη στο διαδίκτυο, ενημέρωσε πως όλοι πρέπει να φύγουν μέσω της οδού αλ-Ρασίντ για να φτάσουν στην λεγόμενη «ανθρωπιστική» περιοχή στο αλ-Μαουάσι.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε καλέσει ήδη από χθες, Δευτέρα, τους κατοίκους της Πόλης «να φύγουν τώρα».

«Μέσα σε δύο ημέρες καταστρέψαμε 50 πύργους τρομοκρατών και αυτή δεν είναι παρά η αρχή της εντατικοποίησης των χερσαίων επιχειρήσεων στην πόλη της Γάζας. Λέω στους κατοίκους: σας έχουμε προειδοποιήσει, φύγετε τώρα», τόνισε ο Νετανιάχου.

Ο IDF βομβάρδισε χθες ακόμα ένα πολυώροφο κτίριο -το τέταρτο μέσα σε διάστημα τριών ημερών- στην Πόλη της Γάζας, με την δικαιολογία ότι θεωρείται το τελευταίο προπύργιο της Χαμάς στον παλαιστινιακό θύλακα.

Η Χαμάς καταδίκασε τη συνεχιζόμενη καταστροφή των κτιρίων, συμπεριλαμβανομένου του Πύργου Αλ-Σαλάμ, που αποτελούσε σύμβολο για τους Παλαιστίνιους, ενώ κάποτε φιλοξενούσε γραφεία δημοσιογράφων, δικηγόρων, γιατρών και ΜΚΟ.

Όπως είπε η παλαιστινιακή οργάνωση, ο βομβαρδισμός του αποτελεί «μία από τις πιο αποτρόπαιες εικόνες σαδισμού και εγκληματικότητας».

Οι Ισραηλινοί, που δηλώνουν πως είχαν ζητήσει από τους ενοίκους να απομακρυνθούν από τις πολυκατοικίες προτού τις χτυπήσουν, κατηγορούν τη Χαμάς ότι χρησιμοποιεί τα κτίρια αυτά για τις δραστηριότητές της, κάτι που η οργάνωση διαψεύδει.

Παράλληλα, το Al Jazeera μεταδίδει πως αρκετοί άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και τραυματιστεί μετά από ισραηλινή επίθεση σε σπίτι του καταυλισμού Σάτι, δυτικά της Πόλης της Γάζας.

Τουλάχιστον 25 άνθρωποι αγνοούνται, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.