Ο αμετανόητος υπόδικος

«Aν πρέπει να επιλέξω ανάμεσα στη νίκη επί των εχθρών μας και την αρνητική προπαγάνδα εναντίον μας, προτιμώ τη νίκη παρά το αντίθετο». Ενας αμετανόητος Νετανιάχου εμφανίστηκε χθες Κυριακή, κατά την έναρξη του εβδομαδιαίου υπουργικού συμβουλίου, για να επαναλάβει την τυφλή, εγκληματική θέση του για τον πόλεμο στη Γάζα.

Σαν να μην άκουσε τους δεκάδες χιλιάδες Ισραηλινούς που βγήκαν ξανά το Σάββατο στους δρόμους, σε μία από τις μεγαλύτερες μέχρι σήμερα αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, απαιτώντας άμεση κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση των ομήρων. Ορισμένοι τον φώναζαν «προδότη», ενώ η μητέρα ενός ομήρου που ανέβηκε στο βήμα τον αποκάλεσε «τον μεγαλύτερο εχθρό του ισραηλινού έθνους». Οι Times of Israel σχολίαζαν χθες ότι οι δηλώσεις του Νετανιάχου ήρθαν λίγες μέρες μετά το σχόλιο του Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξη ότι «το Ισραήλ μπορεί να κερδίζει τον πόλεμο, αλλά δεν κερδίζει τον κόσμο των δημοσίων σχέσεων».

Ο γενοκτόνος πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο οποίος σήμερα Δευτέρα αναμένεται να εμφανιστεί στο δικαστήριο στο πλαίσιο της δίκης του για διαφθορά και ξέπλυμα χρήματος, είπε επίσης ότι περισσότεροι από 100.000 Παλαιστίνιοι έχουν φύγει από την Πόλη της Γάζας μετά την εντατικοποίηση της στρατιωτικής επιχείρησης για την κατάληψή της. Διεθνείς οργανισμοί όπως ο ΟΗΕ αμφισβητούν αυτό το νούμερο και δηλώνουν ότι μόνο 41.000 έχουν εγκαταλείψει την πόλη από τα μέσα Αυγούστου από το περίπου 1 εκατομμύριο που ζουν στο κέντρο και πέριξ.

Η Χαμάς

Σε γραμμή Νετανιάχου, ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκιντεόν Σάαρ, δήλωσε χθες σε δημοσιογράφους στην Ιερουσαλήμ ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να τελειώσει άμεσα αν η Χαμάς απελευθέρωνε τους ομήρους και παρέδιδε τα όπλα της. Ο Μπασέμ Ναΐμ, μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, απάντησε ότι η παλαιστινιακή οργάνωση δεν θα καταθέσει τα όπλα έως ότου δημιουργηθεί ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ.

Πρόσθεσε όμως ότι είναι πρόθυμη για μια μακροχρόνια εκεχειρία και απελευθέρωση των ομήρων με αντάλλαγμα την απελευθέρωση Παλαιστίνιων κρατουμένων σε ισραηλινές φυλακές και την πλήρη απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα. Υπενθύμισε μάλιστα ότι η Χαμάς περιμένει ακόμα την απάντηση του Ισραήλ στην πρότασή της για εκεχειρία 60 ημερών όπως παρουσιάστηκε τον περασμένο μήνα από τους μεσολαβητές της Αιγύπτου και του Κατάρ.

Στο θέμα της εκεχειρίας ενδεχομένως να υπάρχει νέα ανάμειξη από αμερικανικής πλευράς. Ρεπορτάζ του δημόσιου ισραηλινού καναλιού Kan ανέφερε ότι οι ΗΠΑ έχουν παραδώσει στη Χαμάς ένα νέο πακέτο βασικών αρχών για μια συνολική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Η πρόταση φέρεται να παραδόθηκε στη Χαμάς μέσω του Γκέρσον Μπάσκιν, παλαίμαχου Ισραηλινού διαπραγματευτή, ενώ σύμφωνα με άλλο ισραηλινό κανάλι, το Channel 12, ο Μπάσκιν, ο οποίος διατηρεί επαφές με τον Γκάζι Χάμαντ, υψηλόβαθμο αξιωματούχο της Χαμάς, παρέλαβε το σχέδιο πρότασης από τον ειδικό απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ στη Μέση Ανατολή, Στιβ Ουίτκοφ.

Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε κατά πόσο οι χθεσινές δηλώσεις του Νετανιάχου απευθύνονταν και στον Αμερικανό πρόεδρο και στις νέες απόπειρες διαμεσολάβησης. Χθες πάντως, λίγη ώρα μετά, το γόητρό του, όπως και αυτό της «αδιαπέραστης» αεράμυνας του Ισραήλ, δέχτηκε ένα διόλου αμελητέο πλήγμα από drones που εξαπέλυσαν οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης στο αεροδρόμιο Ραμόν, στο νότιο τμήμα της χώρας, προκαλώντας ελαφρές ζημιές, σύμφωνα με τα ισραηλινά ΜΜΕ, και τραυματίζοντας ελαφρά δύο άτομα. Στην πολύπαθη Γάζα, από την άλλη, σύμφωνα με το εκεί υπουργείο Yγείας, 85 άνθρωποι σκοτώθηκαν συνολικά το Σάββατο, εκ των οποίων οι 31 βρίσκονταν κοντά σε κέντρα διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας.