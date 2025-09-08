Ο ΟΗΕ καταγγέλλει την «γενοκτόνο ρητορική» της ισραηλινής ηγεσίας

Ο Υπατος Αρμοστής των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του ΟΗΕ καταγγέλλει την «γενοκτόνο ρητορική» των μελών της ισραηλινής ηγεσίας για την Γάζα και καλεί την διεθνή κοινότητα «να προλάβει μία γενοκτονία» στο «νεκροταφείο» στο οποίο έχει μετατραπεί ο παλαιστινιακός θύλακας.

«Είμαι σοκαρισμένος από την ανοικτή χρησιμοποίηση μίας γενοκτόνου ρητορικής και την αφαίρεση του ανθρώπινου χαρακτήρα από τους Παλαιστίνιους εκ μέρους των μελών της ισραηλινής ηγεσίας», δήλωσε ο Φόλκερ Τουρκ κατά την έναρξη των εργασιών της 60ής συνόδου του Συμβουλίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου των Ηνωμένων Εθνών στην Γενεύη και απηύθυνε έκκληση για «άμεσες ενέργειες» ώστε «να τερματιστεί η σφαγή».

«Αθετούμε τις υποχρεώσεις μας απέναντι στον πληθυσμό της Γάζας. Πού είναι τα αποφασιστικά μέτρα για την πρόληψη μίας γενοκτονίας; Γιατί οι χώρες δεν κάνουν περισσότερα για να προλάβουν τις εγκληματικές φρικαλεότητες;», είπε.

«Η περιοχή ζητά ειρήνη. Η Γάζα είναι νεκροταφείο».

«Οι σφαγές παλαιστινίων πολιτών που διαπράττονται από το Ισραήλ στην Γάζα· τα απερίγραπτα δεινά και ο μαζικός αφανισμός που διεξάγει· η παρεμπόδιση της μεταφοράς επαρκούς ζωτικής σημασίας βοήθειας και η εξουθένωση που προκαλεί στους πολίτες, οι δολοφονίες δημοσιογράφων, μελών του προσωπικού του ΟΗΕ και εργαζόμενων μη κυβερνητικών οργανώσεων, και τα εγκλήματα πολέμου που διαπράττει συγκλονίζουν τις συνειδήσεις στον κόσμο», δήλωσε ο Φόλκερ Τουρκ.

Η Υπατη Αρμοστεία ζητά από τις χώρες «να σταματήσουν τις αποστολές όπλων προς το Ισραήλ που κινδυνεύουν να συνιστούν παραβίαση του δικαίου του πολέμου και να ασκήσουν μέγιστη πίεση για να επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός, η απελευθέρωση των ομήρων και των ανθρώπων που κρατούνται αυθαιρέτως και να εισέλθει επαρκής ανθρωπιστική βοήθεια στην Γάζα, με όλα τα διαθέσιμα μέσα».

Καλεί επίσης τις χώρες να προχωρήσουν σε «αποφασιστικές ενέργειες για να αντιταχθούν στο σχέδιο κατάληψης της Γάζας από το Ισραήλ και την επιτάχυνση της προσάρτησης της Δυτικής Οχθης».

Λίγο μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, το Ισραήλ, όπως και οι ΗΠΑ, σταμάτησαν να συμμετέχουν στις εργασίες του Συμβουλίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του ΟΗΕ.

