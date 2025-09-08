Ο ΟΗΕ καταγγέλλει την «γενοκτόνο ρητορική» της ισραηλινής ηγεσίας

Ο Υπατος Αρμοστής των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του ΟΗΕ καταγγέλλει την «γενοκτόνο ρητορική» των μελών της ισραηλινής ηγεσίας για την Γάζα και καλεί την διεθνή κοινότητα «να προλάβει μία γενοκτονία» στο «νεκροταφείο» στο οποίο έχει μετατραπεί ο παλαιστινιακός θύλακας.
«Είμαι σοκαρισμένος από την ανοικτή χρησιμοποίηση μίας γενοκτόνου ρητορικής και την αφαίρεση του ανθρώπινου χαρακτήρα από τους Παλαιστίνιους εκ μέρους των μελών της ισραηλινής ηγεσίας», δήλωσε ο Φόλκερ Τουρκ κατά την έναρξη των εργασιών της 60ής συνόδου του Συμβουλίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου των Ηνωμένων Εθνών στην Γενεύη και απηύθυνε έκκληση για «άμεσες ενέργειες» ώστε «να τερματιστεί η σφαγή».
«Αθετούμε τις υποχρεώσεις μας απέναντι στον πληθυσμό της Γάζας. Πού είναι τα αποφασιστικά μέτρα για την πρόληψη μίας γενοκτονίας; Γιατί οι χώρες δεν κάνουν περισσότερα για να προλάβουν τις εγκληματικές φρικαλεότητες;», είπε.
«Η περιοχή ζητά ειρήνη. Η Γάζα είναι νεκροταφείο».
«Οι σφαγές παλαιστινίων πολιτών που διαπράττονται από το Ισραήλ στην Γάζα· τα απερίγραπτα δεινά και ο μαζικός αφανισμός που διεξάγει· η παρεμπόδιση της μεταφοράς επαρκούς ζωτικής σημασίας βοήθειας και η εξουθένωση που προκαλεί στους πολίτες, οι δολοφονίες δημοσιογράφων, μελών του προσωπικού του ΟΗΕ και εργαζόμενων μη κυβερνητικών οργανώσεων, και τα εγκλήματα πολέμου που διαπράττει συγκλονίζουν τις συνειδήσεις στον κόσμο», δήλωσε ο Φόλκερ Τουρκ.
Η Υπατη Αρμοστεία ζητά από τις χώρες «να σταματήσουν τις αποστολές όπλων προς το Ισραήλ που κινδυνεύουν να συνιστούν παραβίαση του δικαίου του πολέμου και να ασκήσουν μέγιστη πίεση για να επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός, η απελευθέρωση των ομήρων και των ανθρώπων που κρατούνται αυθαιρέτως και να εισέλθει επαρκής ανθρωπιστική βοήθεια στην Γάζα, με όλα τα διαθέσιμα μέσα».
Καλεί επίσης τις χώρες να προχωρήσουν σε «αποφασιστικές ενέργειες για να αντιταχθούν στο σχέδιο κατάληψης της Γάζας από το Ισραήλ και την επιτάχυνση της προσάρτησης της Δυτικής Οχθης».
Λίγο μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, το Ισραήλ, όπως και οι ΗΠΑ, σταμάτησαν να συμμετέχουν στις εργασίες του Συμβουλίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του ΟΗΕ.
Η προπαγάνδα υπέρ του πολέμου είναι πανταχού παρούσα,
Η προπαγάνδα υπέρ του πολέμου είναι «πανταχού παρούσα» στον κόσμο, τόνισε ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του Ανθρώπου, εκφράζοντας την ανησυχία του γι' αυτό τον «εγκωμιασμό της βίας» που συνοδεύεται από μια «ανησυχητική διάβρωση του διεθνούς δικαίου».
«Το δίκαιο αυτό είναι το θεμέλιο της ειρήνης, της παγκόσμιας τάξης μας και της καθημερινής ζωής μας, από τους κανόνες του εμπορίου μέχρι το Ίντερνετ, περνώντας από τα θεμελιώδη δικαιώματά μας», δήλωσε ο Φόλκερ Τουρκ ενώπιον του Συμβουλίου του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.
«Όμως κυβερνήσεις το περιφρονούν και αποδεσμεύονται απ' αυτό», πρόσθεσε.
Ο Ύπατος Αρμοστής τόνισε πως «η προπαγάνδα του πολέμου είναι πανταχού παρούσα» και επισήμανε τις «στρατιωτικές παρελάσεις», λίγες ημέρες μετά την τεράστια στρατιωτική παρέλαση που οργανώθηκε από την Κίνα στην πλατεία Τιενανμέν, παρουσία ξένων ηγετών, μεταξύ των οποίων οι ηγέτες της Ρωσίας και της Βόρειας Κορέας Βλαντίμιρ Πούτιν και Κιμ Γιονγκ Ουν.
Στις 15 Ιουνίου ο Ντόναλντ Τραμπ είχε επίσης οργανώσει στην Ουάσινγκτον για τα 79α γενέθλιά του τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση που ονειρευόταν. Μια επίδειξη δύναμης ασυνήθιστη για τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου η τελευταία μεγάλη στρατιωτική παρέλαση είχε πραγματοποιηθεί το 1991, μετά τον πόλεμο του Κόλπου.
«Δυστυχώς δεν υπάρχουν ούτε παρελάσεις για την Ειρήνη ούτε υπουργεία Ειρήνης», εξέφρασε τη λύπη του ο Τουρκ, υπαινισσόμενος την πρόσφατη απόφαση του αμερικανού προέδρου να μετονομάσει το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας σε «υπουργείο Πολέμου».
Ο Ντόναλντ Τραμπ εξήγησε την Παρασκευή ότι με την κίνησή του αυτή θέλει να στείλει στον υπόλοιπο κόσμο ένα «μήνυμα νίκης» και «ισχύος».
«Παντού στον κόσμο, οι καθιερωμένοι από παλιά κανόνες του πολέμου κατακερματίζονται», εξέφρασε επίσης την ανησυχία του ο Τουρκ.
«Η παγκόσμια και περιφερειακή συνεργασία, η οποία είχε επιμελώς εξυφανθεί στη διάρκεια δεκαετιών για το κοινό καλό, σταδιακά εξασθενεί» και «ορισμένα κράτη φαίνονται να επεκτείνουν την προσωπική εξουσία του ηγέτη τους», πρόσθεσε.
«Δεν μπορούμε να επιστρέψουμε στις ξεπερασμένες αντιλήψεις και προσεγγίσεις που οδήγησαν στους δύο παγκόσμιους πολέμους και στο Ολοκαύτωμα», προειδοποίησε ο επικεφαλής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας