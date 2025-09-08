Τραμπ: Κοντά σε συμφωνία για τη Γάζα - «Εξετάζεται» από τη Χαμάς, άφαντο το Ισραήλ

Η Χαμάς επιβεβαιώνει ότι μελετά την πρόταση των ΗΠΑ, αλλά το Ισραήλ δεν έχει ακόμη σχολιάσει επίσημα • «Αυτή είναι η τελευταία προειδοποίηση, δεν θα υπάρξει άλλη», τονίζει ο Τραμπ.

«Νομίζω πως θα έχουμε συμφωνία για τη Γάζα πολύ σύντομα», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφος επιστρέφοντας στην Ουάσιγκτον από τη Νέα Υόρκη χθες Κυριακή, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Πρόσθεσε πως πιστεύει πως όλοι οι όμηροι θα επιστραφούν, νεκροί και ζωντανοί. «Νομίζω θα τους πάρουμε όλους», πρόσθεσε.

Νωρίτερα χθες, ο ρεπουμπλικάνος απηύθυνε την κατ’ αυτόν «τελευταία προειδοποίηση» στη Χαμάς να αποδεχτεί συμφωνία που συμπεριλαμβάνει την απελευθέρωση των ομήρων που απομένουν στον παλαιστινιακό θύλακα.

«Οι Ισραηλινοί αποδέχτηκαν τους όρους μου. Είναι καιρός η Χαμάς να τους αποδεχτεί επίσης», υποστήριξε νωρίτερα ο Ρεπουμπλικάνος μέσω Truth Social, χωρίς ωστόσο η κυβέρνηση Νετανιάχου να έχει δώσει επίσημη απάντηση.

«Έχω προειδοποιήσει για τις συνέπειες που θα αντιμετωπίσει αν δεν δεχτεί. Αυτή είναι η τελευταία μου προειδοποίηση, δεν θα υπάρξει άλλη!», πρόσθεσε ο Τραμπ σχετικά με τη Χαμάς.

Τι περιλαμβάνει η πρόταση Τραμπ

Σύμφωνα με το ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο N12, οι ΗΠΑ προώθησαν στη Χαμάς μέσω των άλλων μεσολαβητών νέα πρόταση για να συναφθεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Αυτή προβλέπει πως το κίνημα την πρώτη ημέρα της εκεχειρίας θα αφήσει ελεύθερους όλους τους εναπομείναντες ισραηλινούς ομήρους, ζωντανούς και νεκρούς, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση χιλιάδων παλαιστινίων κρατουμένων και διαπραγματεύσεις για τον οριστικό τερματισμό του πολέμου.

Δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό αν η πρόταση περιλαμβάνει και την αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από τη Γάζα, όρο που θέτει ξεκάθαρα η Χαμάς. Ή αν αντίστοιχα περιλαμβάνει τον αφοπλισμό της παλαιστινιακής οργάνωσης, όρο που ζητούν ακροδεξιοί υπουργοί της κυβέρνησης Νετανιάχου και ο ίδιος ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Η Χαμάς ανέφερε πως έλαβε την πρόταση και τη μελετά, διαβεβαιώνοντας κατόπιν πως είναι έτοιμη να καθίσει «αμέσως» στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, όμως θέλει «ξεκάθαρη ανακοίνωση πως ο πόλεμος τελειώνει» και πλήρη απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων από τον θύλακο.

Από την άλλη, αξιωματούχος της κυβέρνησης Νετανιάχου ανέφερε πως «εξετάζεται σοβαρά» η νέα πρόταση του Αμερικανού προέδρου Τραμπ, αποφεύγοντας να αναφερθεί σε λεπτομέρειες.