Οι υποκριτικοί όροι του Ισραήλ στη Χαμάς για «τερματισμό του πολέμου»

Ζητά να αφεθούν ελεύθεροι οι όμηροι, όρος στον οποίο έχει συμφωνήσει και η Χαμάς, αλλά και τον πλήρη αφοπλισμό της παλαιστινιακής οργάνωσης.

Την ώρα που το σχέδιο για το «Μεγάλο Ισραήλ» είναι πια ξεκάθαρο από την κυβέρνηση Νετανιάχου, η οποία συνεχίζει ακάθεκτη τη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού, ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκιντεόν Σαάρ έθεσε δύο όρους στη Χαμάς για πιθανό τερματισμό του «πολέμου». Παράλληλα, ακροδεξιοί υπουργοί της κυβέρνησης δεν «βλέπουν» καμία κατάπαυση πυρός, αντιθέτως εντείνουν τα σχέδιά τους για ολοκληρωτική κατάληψη της Γάζας.

Ειδικότερα, ο Γκιντεόν Σαάρ δήλωσε σήμερα ότι ο πόλεμος στη Γάζα θα μπορούσε να τερματιστεί αν αφεθούν ελεύθεροι οι όμηροι και η παλαιστινιακή οργάνωση καταθέσει τα όπλα της.

Ο Σαάρ έκανε τη δήλωση αυτή σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μαζί με τον Δανό ομόλογό του στην Ιερουσαλήμ, μία ημέρα αφού η Χαμάς επανέλαβε την επί μακρόν θέση της ότι θα απελευθερώσει όλους τους ομήρους αν το Ισραήλ συμφωνήσει να τερματιστεί ο πόλεμος και αποσύρει τις δυνάμεις του από την πόλη της Γάζας.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ δήλωσε πρόσφατα πως δεν πρόκειται να υπάρξει παλαιστινιακό κράτος, ενώ ευχαρίστησε τις ΗΠΑ από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ, λέγοντας πως «το Ισραήλ δεν έχει μεγαλύτερο φίλο από τις Ηνωμένες Πολιτείες υπό τον Πρόεδρο Τραμπ και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν μεγαλύτερο σύμμαχο από το Ισραήλ!».

Σε επιδρομή στη Δυτική Όχθη ο Μπεν-Γκβιρ

Την ίδια ώρα, ο σιωνιστής Ισραηλινός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ εισέβαλε στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη στη Δυτική Όχθη και διέταξε την αστυνομία να προβεί σε περισσότερες κατεδαφίσεις σπιτιών στην πόλη, όπως μεταδίδει το Al Jazeera.

وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير يقتحم أم الفحم في الداخل الفلسطيني المحتل ويوجه شرطة الاحتلال لتنفيذ مزيد من عمليات هدم المنشآت والمنازل في المدينة ضمن مخططاته لتهجير الفلسطينيين pic.twitter.com/1VGkyJwY7z — القسطل الإخباري (@AlQastalps) September 7, 2025

Ο ίδιος φαίνεται να συμμετείχε σε έφοδο στην κατεχόμενη πόλη Ουμ αλ-Φαμ, βορειοδυτικά της Τζενίν, με την ισραηλινή αστυνομία και τη συνοριακή αστυνομία, στο πλαίσιο των γενοκτονικών σχεδίων για εκτοπισμό των Παλαιστινίων και της Δυτικής Όχθης.

Οι ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποιούν μαζικές επιδρομές σε όλη τη Δυτική Όχθη σήμερα το πρωί, συλλαμβάνοντας αρκετούς Παλαιστίνιους.