Εντολές εκκένωσης της Γάζας εν μέσω βομβαρδισμών που ισοπεδώνουν την πόλη

Χωρίς την παραμικρή, ουσιαστική ενέργεια παρεμπόδισης από τη Δύση, το Ισραήλ προελαύνει ακάθεκτο στην πόλη της Γάζας, συνεχίζοντας τη γενοκτονία των άμαχων Παλαιστινίων που βρίσκονται –και επισήμως– σε κατάσταση λιμού.

Τη στιγμή, λοιπόν, που οι δυτικές χώρες περιορίζονται σε συστάσεις και εκκλήσεις προς το Τελ Αβίβ για... αυτοσυγκράτηση, ο στρατός του Ισραήλ εξέδωσε νέες απειλές αναγκαστικής εκκένωσης προς τους Παλαιστίνιους, ανακοινώνοντάς τους ότι πρέπει να εγκαταλείψουν την πόλη τους και να προωθηθούν προς το νότο. Οι ισραηλινές εντολές δόθηκαν πριν από τον βομβαρδισμό ενός πολυώροφου κτιρίου, καθώς ο στρατός προχωρά όλο και βαθύτερα στη μεγαλύτερη αστική περιοχή του παλαιστινιακού θύλακα.

«Στόχος να γίνουν αφόρητες οι συνθήκες διαβίωσης»

Στο στόχαστρο του ισραηλινού στρατού, λοιπόν, βρέθηκε σήμερα κτίριο που στέγαζε δεκάδες εκτοπισμένες παλαιστινιακές οικογένειες στην πόλη της Γάζας. Η εκπρόσωπος της UNWRA, Tamara Alrifai, λέει ότι οι ισραηλινές επιθέσεις όπως η σημερινή, σε κτίρια κατοικιών, αποτελούν μέρος μιας προσπάθειας να καταστούν οι συνθήκες διαβίωσης αφόρητες για όσους Παλαιστίνιους έχουν καταφέρει να επιζήσουν από τις πολύμηνες επιθέσεις και την πείνα.

«Τέτοιες επιθέσεις προστίθενται σε μια συνεχή, αδιάκοπη, συνεχή εκστρατεία για την ισοπέδωση... ολόκληρων γειτονιών, κτιρίων και την εξάλειψη ολόκληρων οικογενειών και ζωών», δήλωσε στο Al Jazeera. Πρόσθεσε ότι σχεδόν το 90% της Γάζας είχε πλέον καταστεί «μη κατοικήσιμο λόγω της καταστροφής και της αναγκαστικής εκτόπισης που επιβάλλεται κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα από την έναρξη αυτής της σύγκρουσης».

«Αυτό που έχουμε δει εδώ και σχεδόν 700 ημέρες είναι εκτεταμένες δολοφονίες, αναγκαστική εκτόπιση και αδύνατες συνθήκες επιβίωσης», είπε και τόνισε: «Είτε τους στερεί την ασφάλεια –πουθενά δεν υπάρχει ασφαλές μέρος στη Γάζα– είτε τους στερεί την τροφή –έχει κηρυχθεί λιμός σε περιοχές της Γάζας– είτε καθιστά το περιβάλλον αδύνατο για επιβίωση...».

Καταρρίπτουν τους ισχυρισμούς Νετανιάχου

Οι Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις διεξάγουν μία επιθετική επιχείρηση στα προάστια της πόλης εδώ κι εβδομάδες, μετά τη διαταγή του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου που έδωσε εντολή στον στρατό να καταλάβει την πόλης της Γάζας. Ο Νετανιάχου υποστηρίζει πως η πόλη της Γάζας είναι ένα προπύργιο της Χαμάς και ότι η κατάληψή της είναι απαραίτητη, προκειμένου να ηττηθούν οι Παλαιστίνιοι ισλαμιστές ένοπλοι. Ωστόσο, η απτή πραγματικότητα είναι ότι ο ισραηλινός στρατός διεξάγει γενοκτονία στον θύλακα κατά αμάχων, επικαλούμενος συνεχώς το «δικαίωμα στην αυτοάμυνα».

Από την πλευρά της η κυβέρνηση της Γάζας απορρίπτει τους ισραηλινούς ισχυρισμούς, πως τα πολυώροφα κτίρια που ισοπεδώθηκαν σε πρόσφατες επιθέσεις, χρησιμοποιούνταν από τη Χαμάς για στρατιωτικούς σκοπούς.

«Αντικρούουμε, πλήρως και λεπτομερώς, τα ψέματα και τους ισχυρισμούς που διαδίδει η ισραηλινή κατοχή για να δικαιολογήσει τη βάρβαρη επιθετικότητά της», ανέφερε σε ανακοίνωσή της και πρόσθεσε ότι οι ισχυρισμοί του Ισραήλ αποτελούν «μέρος μιας συστηματικής πολιτικής εξαπάτησης που χρησιμοποιείται από την κατοχή για να δικαιολογήσει τη στοχοποίηση αμάχων και υποδομών» και ότι οι ενέργειές της συνιστούν «αναγκαστική εκτόπιση», η οποία είναι παράνομη βάσει του διεθνούς δικαίου.

Σε κάθε περίπτωση, η επίθεση του ισραηλινού στρατού απειλεί να προκαλέσει τον εκτοπισμό εκατοντάδων χιλιάδων Παλαιστινίων που έχουν βρει καταφύγιο στην πόλη, μετά από περίπου δύο χρόνια της ένοπλης πολεμικής σύγκρουσης. Πριν από τον πόλεμο, περίπου ένα εκατομμύριο άνθρωποι, που αντιστοιχούσαν περίπου στο 50% του πληθυσμού της Λωρίδας της Γάζας, ζούσαν στην ομώνυμη πόλη.