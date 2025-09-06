700 ημέρες γενοκτονίας στη Λωρίδα της Γάζας

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ισοπέδωσαν, χθες Παρασκευή, μεγάλη πολυκατοικία στην πόλη της Γάζας, καθώς το Ισραήλ ετοιμάζεται να εξαπολύσει μείζονα επίθεση, την 700ή ημέρα του γενοκτονικού πολέμου που διεξάγει η κυβέρνηση του Νετανιάχου. Στην πόλη της Γάζας, ο στρατός βομβάρδισε πολυκατοικία που κατέρρευσε σαν «πύργος από τραπουλόχαρτα». Ο γενοκτονικός στρατός ισχυρίζεται πως είχε προειδοποιήσει τον πληθυσμό για να περιοριστούν οι απώλειες.

Σήμερα το πρωί, κάλεσαν τους κατοίκους της πόλης της Γάζας να απομακρυνθούν προς μια «ανθρωπιστική ζώνη» που κήρυξε το Ισραήλ, η οποία βρίσκεται νοτιότερα στην Λωρίδα της Γάζας, καθώς σχεδιάζει να επεκτείνει τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις στον παλαιστινιακό θύλακα.

«Από τώρα, και με στόχο να διευκολυνθεί η αποχώρηση κατοίκων από την πόλη, κηρύσσουμε την (παραλιακή) ζώνη του Αλ Μαουάσι (στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας) ως ανθρωπιστική ζώνη», αναφέρεται σε μήνυμα στα αραβικά προς τους κατοίκους της πόλης της Γάζας, το οποίο δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον Αβιτσάι Αντραΐ, τον εκπρόσωπο του ισραηλινού στρατού για το αραβόφωνο κοινό. «Επωφεληθείτε της ευκαιρίας για να μετακινηθείτε χωρίς καθυστέρηση προς την ανθρωπιστική ζώνη και να συναντήσετε τους χιλιάδες ανθρώπους που έχουν ήδη μεταβεί εκεί», προστίθεται στο κείμενο αυτό, ενώ ο ΟΗΕ υπολογίζει σε περίπου ένα εκατομμύριο τους ανθρώπους που βρίσκονται στην περιοχή της πόλης της Γάζας για ολέθρια καταστροφή, στην περίπτωση επέκτασης των ισραηλινών επιχειρήσεων.

Πριν από λίγες ημέρες, ο ισραηλινός ακροδεξιός υπουργός Μπεζαλέλ Σμότριτς εισηγήθηκε να προσαρτηθούν μεγάλα κομμάτια της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, προκειμένου να «ενταφιαστεί η ιδέα» της ίδρυσης παλαιστινιακού κράτους οριστικά.

Τα αραβικά κράτη ζητούν κράτος της Παλαιστίνης εδώ και τώρα

Ο Αραβικός Σύνδεσμος τόνισε χθες Παρασκευή ότι η ειρηνική συνύπαρξη στην Εγγύς Ανατολή είναι ανέφικτη δίχως την εγκαθίδρυση κράτους της Παλαιστίνης και το τέλος αυτών που χαρακτήρισε «εχθρικές ενέργειες» του Ισραήλ. Στην απόφασή του το κείμενο της οποίας καταρτίστηκε από την Αίγυπτο και τη Σαουδική Αραβία και η οποία εγκρίθηκε προχθές Πέμπτη, ο Σύνδεσμος Αραβικών Κρατών σημείωσε ότι «η απουσία δίκαιης λύσης του παλαιστινιακού ζητήματος και οι εχθρικές πρακτικές της δύναμης κατοχής» παραμένουν τα μεγάλα εμπόδια για «την ειρηνική συνύπαρξη» στην περιοχή.

Η απόφαση ακολούθησε σύνοδο του οργανισμού που διεξήχθη στο Κάιρο κι ολοκληρώθηκε χθες. Κατά τη διάρκειά της, οι υπουργοί Εξωτερικών των κρατών - μελών ενέκριναν «κοινό όραμα για την ασφάλεια και τη συνεργασία στην περιοχή».

Στην απόφασή του, αντίγραφο της οποίας περιήλθε στην κατοχή του Γαλλικού Πρακτορείου, ο Αραβικός Σύνδεσμος επιμένει ότι είναι ανέφικτη η διαρκής ειρήνη, η συνεργασία και η συνύπαρξη στην Εγγύς Ανατολή όσο το Ισραήλ συνεχίζει την κατοχή αραβικών εδαφών και «διατυπώνει έμμεσες απειλές για την κατάληψη ή την προσάρτηση περισσότερων αραβικών εδαφών». Τα περισσότερα από τα 22 κράτη μέλη του Συνδέσμου Αραβικών Κρατών (ΣΑΚ) δεν έχουν διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ.

Η Αίγυπτος και η Ιορδανία υπέγραψαν, το 1979 και το 1994 αντίστοιχα, συμφωνίες ειρήνης με τις οποίες έλαβε τέλος η εμπόλεμη κατάσταση στην οποία βρίσκονταν με το εβραϊκό κράτος. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν και το Μαρόκο εξομάλυναν τις σχέσεις τους με το Ισραήλ το 2020, στο πλαίσιο των λεγόμενων συμφωνιών του Αβραάμ, που διαπραγματεύτηκαν οι ΗΠΑ.

Στην απόφασή του, ο Αραβικός Σύνδεσμος τόνισε πως κάθε διαρκής διευθέτηση πρέπει να θεμελιωθεί στη λύση των δυο κρατών και τη λεγόμενη αραβική ειρηνευτική πρωτοβουλία του 2002, που προέβλεπε πλήρη εξομάλυνση των σχέσεων με αντάλλαγμα την αποχώρηση του Ισραήλ από όλα τα εδάφη που κατέλαβε το 1967 και συνεχίζει να κατέχει.