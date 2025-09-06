Εκτελέστηκε Ιρανός που συμμετείχε στη φεμινιστική εξέγερση του 2022

Το Ιράν εκτέλεσε σήμερα άνδρα που καταδικάστηκε για τον φόνο αξιωματικού των δυνάμεων ασφαλείας κατά τη διάρκεια της φεμινιστικής εξέγερσης, που πυροδότησε ο θάνατος το 2022 της Μαχσά Αμινί, σύμφωνα με τον ιστότοπο Mizan, που πρόσκειται στις ιρανικές δικαστικές αρχές.

Σύμφωνα με οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι αρχές συχνά στηρίζονται σε ομολογίες που αποσπάστηκαν με τη χρήση βασανιστηρίων για να καταδικάσουν διαδηλωτές. Ο ιστότοπος Mizan πρόσθεσε ότι ο Μεχράν Μπαχραμιάν βρισκόταν μεταξύ αυτών που επιτέθηκαν σε όχημα των δυνάμεων ασφαλείας στην περιοχή Σεμιρόμ της επαρχίας Ισφαχάν, κατά την οποία πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε ο αξιωματικός Μοχσέν Ρεζαΐ, τον Δεκέμβριο του 2022. Σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία, ομολογίες που αποσπάστηκαν με ξυλοδαρμούς, παρατεταμένη κράτηση στην απομόνωση και απειλές κατά των κρατουμένων και των οικογενειών τους χρησιμοποιούνται συστηματικά ως «αποδεικτικά στοιχεία» στο δικαστήριο.

Με τη σημερινή εκτέλεση ανέρχονται σε τουλάχιστον 10 αυτοί που έχουν απαγχονιστεί και κατηγορήθηκαν πως συμμετείχαν στις μαζικές διαμαρτυρίες που ξέσπασαν στα μέσα Σεπτεμβρίου του 2022, μετά τον θάνατο της 22χρονης Μαχσά Αμινί, ενώ βρισκόταν υπό κράτηση από την αστυνομία ηθών του Ιράν για φερόμενη ως παραβίαση του νόμου περί ενδυμασίας. Ο θάνατός της πυροδότησε ογκώδεις διαδηλώσεις με το σύνθημα «Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία».

Σύμφωνα με οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο αδελφός του Μπαχραμιάν, ο Φαζέλ, καταδικάστηκε επίσης με την ίδια κατηγορία. Άλλος αδελφός τους, ο Μοράντ Μπαχραμιάν, είχε σκοτωθεί από τις δυνάμεις ασφαλείας στη διάρκεια των μαζικών κινητοποιήσεων του 2022.