«Φωτιά» στο υπουργικό συμβούλιο του Λιβάνου για τη Χεζμπολάχ - Αποχώρησαν Σιίτες υπουργοί

Το υπουργικό συμβούλιο του Λιβάνου μπήκε σε δύσκολα μονοπάτια μετά την αποχώρηση Σιιτών υπουργών σε συνεδρίαση για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ.

Σε «καζάνι που βράζει» γίνεται το υπουργικό συμβούλιο του Λιβάνου, το οποίο σήμερα συνεδρίασε σε ένα κλίμα έντονης αντιπαράθεσης ανάμεσα σε υπουργούς, με θέμα τη διαδικασία αφοπλισμού της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, κατόπιν συμφωνίας με το Ισραήλ.

Η ένταση έγινε φανερή όταν έφτασε στη συνεδρίαση ο αρχηγός του λιβανέζικου στρατού, Ρούντολφ Χαϊκάλ, καθώς τόσο οι υπουργοί που υποδείχθηκαν από τη Χεζμπολάχ και το κόμμα Αμάλ και ο ανεξάρτητος υπουργός Φάντι Μάκι αποχώρησαν τόσο από την αίθουσα του υπουργικού συμβουλίου όσο και από το κυβερνητικό μέγαρο. Μια κίνηση που επανέλαβαν σε πρόσφατη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου όταν η κυβέρνηση της χώρας ανέθεσε στον στρατό την κατάρτιση ενός πλάνου αφοπλισμού της οργάνωσης.

Η Χεζμπολάχ από τον Νοέμβριο, δέχεται πιέσεις τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό του Λιβάνου, να παραδώσει τα εναπομείναντα όπλα της μετά την εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στην σιιτική οργάνωση και το Ισραήλ.

Στελέχη της έχουν δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν θα παραδώσει τα όπλα της αν το Ισραήλ δεν αποχωρήσει από πέντε στρατηγικά σημεία της χώρας που τελούν υπό κατάληψη από το Τελ Αβίβ, ενώ ζητά την παύση των βομβαρδισμών στη χώρα. Από τη πλευρά του το Τελ Αβίβ, ισχυρίζεται ότι οι βομβαρδισμοί γίνονται για να μην ενεργοποιηθεί στρατιωτικά η Χεζμπολάχ αλλά και για τη προστασία των πολιτών της στα βόρεια σύνορα.

Οι λιβανέζικες αρχές σχεδιάζουν προσεκτικά τη διαδικασία αφοπλισμού της Χεζμπολάχ, φοβούμενες ότι η παραμικρή κίνηση προς αυτή τη κατεύθυνση ενδέχεται να οδηγήσει τη χώρα σε εμφύλιο σπαραγμό.

Τις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου της Παρασκευής, το Ισραήλ κλιμάκωσε τις επιθέσεις του στο νότιο Λίβανο. Λιβανέζοι αξιωματούχοι του υπουργείου Υγείας δήλωσαν την Πέμπτη ότι μια σειρά ισραηλινών επιθέσεων στο νότιο Λίβανο την προηγούμενη ημέρα προκάλεσαν το θάνατο τεσσάρων ανθρώπων και τον τραυματισμό 17, μεταξύ των οποίων και τέσσερα παιδιά.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Λιβάνου καταδίκασε τις επιθέσεις σε δήλωσή του και κάλεσε «τη διεθνή κοινότητα να ασκήσει πίεση στο Ισραήλ να σταματήσει τις συνεχιζόμενες επιθέσεις και να σεβαστεί την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και την ασφάλεια του λαού του Λιβάνου».

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι είχε στοχεύσει στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ και μια εγκατάσταση στο χωριό Ανσαριέ, η οποία, όπως ανέφερε, αποθήκευε «μηχανικό εξοπλισμό που προοριζόταν για την ανασυγκρότηση της οργάνωσης και την προώθηση τρομοκρατικών σχεδίων». Όμως, φωτογράφος του AP βρέθηκε στη περιοχή μετά το συμβάν και βρήκε μια αποθήκη με... μπουλντόζες.

Την Τετάρτη, η ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ στο νότιο Λίβανο, UNIFIL, η οποία έλαβε μια τελευταία παράταση στην λειτουργία της μέχρι το 2027, δήλωσε ότι ισραηλινά drones έριξαν τέσσερις χειροβομβίδες κοντά στους κυανόκρανούς της, ενώ αυτοί εργάζονταν για να καθαρίσουν οδοφράγματα κοντά στα σύνορα. Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι δεν στόχευσε σκόπιμα τους κυανόκρανους του ΟΗΕ, αλλά έριξε αρκετές ηχητικές βόμβες κοντά σε έναν ύποπτο στην παραμεθόρια περιοχή.