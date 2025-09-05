Mηνυτήρια αναφορά κατά ισραηλινού αξιωματικού που κάνει διακοπές στην Ελλάδα

Η παρουσία του Yair Ohana στο ελληνικό έδαφος δημιουργεί την υποχρέωση του ελληνικού κράτους να αναλάβει δράση • Αντίγραφο της έκθεσης υποβλήθηκε επίσης στην Ιντερπόλ, προκειμένου να διευκολυνθούν οι διεθνείς μηχανισμοί σύλληψης, καθώς και στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ICC) στη Χάγη

Το Ίδρυμα Hind Rajab υπέβαλε επίσημα μηνυτήρια αναφορά κατά του ταγματάρχη Yair Ohana, αξιωματικού των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, ενώπιον του Εισαγγελέα του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Ελλάδας (Άρειος Πάγος), εκπροσωπούμενο από τη νομική σύμβουλό του κ. Ευγενία Κουνιάκη.

Σύμφωνα με την οργάνωση, ο Ohana υπηρέτησε ως διοικητής λόχου και αξιωματικός logistics στο 432ο Τάγμα Πεζικού «Tzabar» της Ταξιαρχίας Givati, μία από τις βασικές μονάδες που συμμετείχαν στην εκστρατεία γενοκτονίας εναντίον του παλαιστινιακού λαού στη Γάζα.

Σύμφωνα με την οργάνωση, ο Ohana βρίσκεται στην Ελλάδα ως τουρίστας.

Η καταγγελία συνοδεύεται από μια ολοκληρωμένη έκθεση αποδεικτικών στοιχείων που εκπόνησε το Ίδρυμα και αποδεικνύει ότι ο ταγματάρχης Οχάνα φέρει ατομική ποινική ευθύνη για εγκλήματα πολέμου, βασανιστήρια και γενοκτονία. Ως διοικητής λόχου στο 432ο Τάγμα και αξιωματικός υπεύθυνος για την εφοδιαστική, ο Οχάνα διαδραμάτισε κρίσιμο ρόλο στην υποστήριξη των επιχειρήσεων του Τάγματος στη Γάζα και, ως εκ τούτου, συμμετείχε άμεσα στην εγκληματική του συμπεριφορά.

Η παρουσία του Yair Ohana στο ελληνικό έδαφος δημιουργεί την υποχρέωση του ελληνικού κράτους να αναλάβει δράση: Σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ελληνικού Συντάγματος: οι διεθνείς συνθήκες, όπως οι Συμβάσεις της Γενεύης και η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά των Βασανιστηρίων, αποτελούν μέρος του εσωτερικού δικαίου και υπερισχύουν των αντιφατικών διατάξεων. Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ελληνικού Ποινικού Κώδικα: το ελληνικό ποινικό δίκαιο εφαρμόζεται σε εγκλήματα που διαπράττονται στο εξωτερικό, όταν αυτό απαιτείται από διεθνείς συνθήκες.

Το άρθρο 7 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά των Βασανιστηρίων (Νόμος 1782/1988) και τα άρθρα 49, 50, 129 και 146 των Συμβάσεων της Γενεύης (Νόμος 3481/1955) επιβάλλουν στα κράτη την απόλυτη υποχρέωση να διώκουν ή να εκδίδουν τους δράστες βασανιστηρίων και σοβαρών παραβιάσεων («aut dedere aut judicare»). Κατά συνέπεια, η Ελλάδα δεν μπορεί να αγνοήσει την παρουσία ενός υπόπτου για εγκλήματα πολέμου και γενοκτονία στο έδαφός της. Ο νόμος απαιτεί την έναρξη ποινικής έρευνας και, εφόσον υπάρχουν τεκμηριωμένα στοιχεία, τη δίωξη ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων, σύμφωνα με τη μηνυτήρια αναφορά.

Τι αναφέρει η έκθεση - καταγγελία της οργάνωσης Hind Rajab:

Συστηματικές επιθέσεις σε πολιτικά αντικείμενα χωρίς στρατιωτική αναγκαιότητα

Στο πλαίσιο του λεγόμενου «Σχεδίου των Στρατηγών», το 432ο Τάγμα προέβη σε ολοκληρωτική καταστροφή των περιοχών Netzarim και Jabaliya, καταστρέφοντας σπίτια, σχολεία, νοσοκομεία και βασικές υποδομές. Οι επιθέσεις αυτές ήταν σκόπιμες και ελεγχόμενες κατεδαφίσεις με στόχο να καταστούν μεγάλες περιοχές της βόρειας Γάζας μόνιμα ακατοίκητες και εξυπηρετούσαν τον στρατηγικό στόχο της εξάλειψης ολόκληρων κοινοτήτων. Τέτοιες πράξεις μπορεί να συνιστούν επιθέσεις κατά πολιτικών στόχων, εκτεταμένη καταστροφή περιουσιών, που δεν δικαιολογούνται από στρατιωτική αναγκαιότητα, καθώς και επίθεση ή βομβαρδισμό, με οποιοδήποτε μέσο, πόλεων, χωριών, κατοικιών ή κτιρίων που δεν προστατεύονται και δεν αποτελούν στρατιωτικούς στόχους, εγκλήματα πολέμου σύμφωνα με το Καταστατικό της Ρώμης και την Τέταρτη Σύμβαση της Γενεύης.

Βασανιστήρια και απάνθρωπη μεταχείριση

Τα στοιχεία φανερώνουν τη συμμετοχή της Ohana στη μεταφορά Παλαιστινίων που κρατούνται στη Γάζα υπό συνθήκες ταπείνωσης και κακοποίησης - με δεμένα μάτια, δεμένους και μεταφερόμενους στο Ισραήλ. Οι πράξεις αυτές παραβιάζουν τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά των Βασανιστηρίων και συνιστούν εγκλήματα πολέμου.

Γενοκτονική συμπεριφορά

Δημιουργώντας συνθήκες διαβίωσης που αποσκοπούν στην αποτροπή της επιβίωσης του άμαχου πληθυσμού στη βόρεια Γάζα - μέσω της καταστροφής ολόκληρων κατοικημένων συνοικιών και άλλων πολιτικών στόχων - οι πράξεις αυτές συνιστούν έγκλημα γενοκτονίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 6(γ) του Καταστατικού της Ρώμης: «η σκόπιμη επιβολή συνθηκών διαβίωσης που αποσκοπούν στη φυσική καταστροφή ενός λαού, εν όλω ή εν μέρει».

Με τη μεταφορά Παλαιστινίων που συνελήφθησαν από τον στρατό σε απάνθρωπες συνθήκες σε μέρη όπου ήταν πιθανό να υποστούν βασανιστήρια και κακομεταχείριση, προκάλεσε επίσης «σοβαρή σωματική ή ψυχική βλάβη», όπως ορίζεται στο άρθρο 6(β) του Καταστατικού της Ρώμης.

Η καταγγελία και ο πλήρης φάκελος με τα αποδεικτικά στοιχεία κατά του Yair Ohana κοινοποιήθηκαν επίσης σε όλες τις γειτονικές χώρες της Ελλάδας -Τουρκία, Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία, Βουλγαρία και Κύπρο- προκειμένου να ενθαρρυνθεί η παράλληλη δράση και να αποτραπεί η παροχή ασφαλούς καταφυγίου σε υπόπτους για εγκλήματα πολέμου στην περιοχή. Επιπλέον, η έκθεση διαβιβάστηκε στο Βέλγιο, την Ισπανία, την Ιρλανδία, τη Σλοβενία, τη Νότια Αφρική, τη Βραζιλία και το Περού, χώρες που έχουν αναλάβει ηγετικό ρόλο στην υποστήριξη της λογοδοσίας για διεθνή εγκλήματα. Αντίγραφο της έκθεσης υποβλήθηκε επίσης στην Ιντερπόλ, προκειμένου να διευκολυνθούν οι διεθνείς μηχανισμοί σύλληψης, καθώς και στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ICC) στη Χάγη, εντάσσοντας την έτσι στο ευρύτερο πλαίσιο εξέτασης από το Δικαστήριο των φρικαλεοτήτων που διαπράχθηκαν στη Γάζα.

Η καταγγελία εναντίον του ταγματάρχη Yair Ohana δεν αφορά μόνο το αίτημα για δικαιοσύνη για τα θύματα της γενοκτονίας στη Γάζα, αλλά και μια δοκιμασία για την τήρηση των διεθνών υποχρεώσεων της Ελλάδας. Τα εγκλήματα που έχουν τεκμηριωθεί δεν είναι αφηρημένες παραβιάσεις -είναι πράξεις υπολογισμένης βίας, με στόχο την εξόντωση του άμαχου πληθυσμού μέσω της καταστροφής, της εκτόπισης και του τρόμου. Με την έναρξη της διαδικασίας εναντίον του Οχάνα, η Ελλάδα έχει την ευκαιρία να σταθεί στο πλευρό του διεθνούς δικαίου, της δικαιοσύνης και της ανθρωπότητας, και να στείλει ένα σαφές μήνυμα ότι η ατιμωρησία για εγκλήματα πολέμου και γενοκτονία δεν θα γίνει ανεκτή στο έδαφός της.