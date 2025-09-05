Συλλογή υπογραφών για να αποκλειστεί το Ισραήλ από το Μουντιάλ

Σε εξέλιξη βρίσκεται συλλογή υπογραφών στην πλατφόρμα Avaaz με αίτημα τον αποκλεισμό του Ισραήλ από Παγκόσμιο Κύπελλο, μέχρι να σταματήσει ο γενοκτονικός πόλεμος που διεξάγει στη Γάζα και να συμμορφωθεί πλήρως με το διεθνές δίκαιο. Μόλις μία βδομάδα πριν τον αγώνα Ιταλία-Ισραήλ για τα προκριματικά, η Ιταλική Ένωση Προπονητών Ποδοσφαίρου βγαίνει μπροστά, απαιτώντας από FIFA και UEFA να αποκλείσουν το Ισραήλ απ’ το Μουντιάλ.
Μάλιστα, η Ένωση υπογραμμίζει τα άμεσα αντανακλαστικά της FIFA , όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία - κάτι που δεν συνέβη με το Ισραήλ.
Μπορείτε να υπογράψετε ΕΔΩ. Έως το μεσημέρι της Παρασκευής, είχαν υπογράψει 395.319 πολίτες από όλο τον κόσμο.
Το κείμενο της καμπάνιας:
FIFA: Αποκλείστε το Ισραήλ απ’ το Μουντιάλ
«Ως πολίτες απ’ όλο τον κόσμο, σας ζητάμε να αποκλείσετε το Ισραήλ απ’ το Παγκόσμιο Κύπελλο, μέχρι η κυβέρνησή του να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον αμάχων στη Γάζα και να συμμορφωθεί πλήρως με το διεθνές δίκαιο. Πάνω από 55.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί μέσα σε 2 χρόνια. Έχουν δολοφονηθεί οικογένειες, βρέφη κι εκατοντάδες αθλητές. Κι όμως η FIFA ετοιμάζεται να καλωσορίσει το Ισραήλ στο Μουντιάλ.
Αλλά τώρα, μόλις μία βδομάδα πριν τον αγώνα Ιταλία-Ισραήλ για τα προκριματικά, η Ιταλική Ένωση Προπονητών Ποδοσφαίρου βγαίνει μπροστά, απαιτώντας από FIFA και UEFA να αποκλείσουν το Ισραήλ απ’ το Μουντιάλ.
Αυτός ο αποκλεισμός θα απομονώσει το Ισραήλ όσο συνεχίζει να δολοφονεί αμάχους και θα στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα: Καμία χώρα που διαπράττει γενοκτονία δεν μπορεί να απαιτεί θέση στη διεθνή σκηνή.
Όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία, μέσα σε λίγες μέρες η FIFA την είχε αποκλείσει. Γιατί να μην ισχύει το ίδιο και για το Ισραήλ που διαπράττει εγκλήματα πολέμου; Ας στηρίξουμε τους Ιταλούς προπονητές με εκατομμύρια φωνές, ώστε η FIFA να μην έχει άλλη επιλογή παρά να αναλάβει δράση».
