Παρασκευή, 05 Σεπτεμβρίου, 2025
gaza
(AP Photo/Esteban Felix)

Συλλογή υπογραφών για να αποκλειστεί το Ισραήλ από το Μουντιάλ

ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
efsyn.gr

Σε εξέλιξη βρίσκεται συλλογή υπογραφών στην πλατφόρμα Avaaz με αίτημα τον αποκλεισμό του Ισραήλ από Παγκόσμιο Κύπελλο, μέχρι να σταματήσει ο γενοκτονικός πόλεμος που διεξάγει στη Γάζα και να συμμορφωθεί πλήρως με το διεθνές δίκαιο. Μόλις μία βδομάδα πριν τον αγώνα Ιταλία-Ισραήλ για τα προκριματικά, η Ιταλική Ένωση Προπονητών Ποδοσφαίρου βγαίνει μπροστά, απαιτώντας από FIFA και UEFA να αποκλείσουν το Ισραήλ απ’ το Μουντιάλ. 

Μάλιστα, η Ένωση υπογραμμίζει τα άμεσα αντανακλαστικά της FIFA , όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία - κάτι που δεν συνέβη με το Ισραήλ. 

Μπορείτε να υπογράψετε ΕΔΩ. Έως το μεσημέρι της Παρασκευής, είχαν υπογράψει 395.319 πολίτες από όλο τον κόσμο. 

Το κείμενο της καμπάνιας: 

FIFA: Αποκλείστε το Ισραήλ απ’ το Μουντιάλ

«Ως πολίτες απ’ όλο τον κόσμο, σας ζητάμε να αποκλείσετε το Ισραήλ απ’ το Παγκόσμιο Κύπελλο, μέχρι η κυβέρνησή του να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον αμάχων στη Γάζα και να συμμορφωθεί πλήρως με το διεθνές δίκαιο. Πάνω από 55.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί μέσα σε 2 χρόνια. Έχουν δολοφονηθεί οικογένειες, βρέφη κι εκατοντάδες αθλητές. Κι όμως η FIFA ετοιμάζεται να καλωσορίσει το Ισραήλ στο Μουντιάλ.

Αλλά τώρα, μόλις μία βδομάδα πριν τον αγώνα Ιταλία-Ισραήλ για τα προκριματικά, η Ιταλική Ένωση Προπονητών Ποδοσφαίρου βγαίνει μπροστά, απαιτώντας από FIFA και UEFA να αποκλείσουν το Ισραήλ απ’ το Μουντιάλ.

Αυτός ο αποκλεισμός θα απομονώσει το Ισραήλ όσο συνεχίζει να δολοφονεί αμάχους και θα στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα: Καμία χώρα που διαπράττει γενοκτονία δεν μπορεί να απαιτεί θέση στη διεθνή σκηνή.

Όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία, μέσα σε λίγες μέρες η FIFA την είχε αποκλείσει. Γιατί να μην ισχύει το ίδιο και για το Ισραήλ που διαπράττει εγκλήματα πολέμου; Ας στηρίξουμε τους Ιταλούς προπονητές με εκατομμύρια φωνές, ώστε η FIFA να μην έχει άλλη επιλογή παρά να αναλάβει δράση». 

