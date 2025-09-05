Ραντεβού ειρήνης από Ισραηλινούς καθηγητές

Αντιπολεμικές δράσεις οργανώνουν εδώ και 11 εβδομάδες εκατοντάδες πανεπιστημιακοί του Ισραήλ μέσω διαδικτύου ● Ζητούν άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και λογοδοσία στη Δικαιοσύνη για όσους διέπραξαν εγκλήματα πολέμου

Κόντρα στην κυβέρνηση Νετανιάχου, αλλά και στην πλειονότητα της κοινής γνώμης της πατρίδας τους, εκατοντάδες ειρηνιστές πανεπιστημιακοί του Ισραήλ συμμετέχουν συστηματικά στις εκδηλώσεις κατά του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, με επίκεντρο τον ιστότοπο «Eyes On Gaza».

Συγκροτούν την εμπροσθοφυλακή μιας μερίδας της ισραηλινής κοινής γνώμης που ήδη υιοθετούσε ή τον τελευταίο καιρό μετατοπίζεται σε θέσεις κατά της γενοκτονίας των Παλαιστινίων. Απαιτούν την άμεση κατάπαυση του πυρός, την επιστροφή των Ισραηλινών ομήρων τους οποίους απήγαγε η Χαμάς στην αιματηρή επιδρομή της 23ης Οκτωβρίου 2025 στο νότιο Ισραήλ, την αποφυλάκιση Παλαιστίνιων κρατουμένων και την επιστροφή των διεθνών οργανώσεων αρωγής. Ζητούν επίσης τη λογοδοσία στη Δικαιοσύνη όσων διέπραξαν εγκλήματα πολέμου, συμπεριλαμβανομένου του καταζητούμενου από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Κεντρική δράση του «Eyes On Gaza» («Τα μάτια στη Γάζα») είναι μια σειρά σχεδόν καθημερινών διαδικτυακών συναντήσεων μέσω zoom, οι οποίες περιλαμβάνουν οκτάλεπτες, εκλαϊκευτικές ομιλίες από ειδικούς διαφόρων πεδίων: ακαδημαϊκούς, ακτιβιστές, νομικούς, γιατρούς, δημοσιογράφους και άλλους.

Οι ομιλητές αναφέρονται στη συνεχιζόμενη καταστροφή στη Λωρίδα της Γάζας και στις συνέπειές της. Παρέχουν πληροφορίες, αναλύσεις και απόψεις τις οποίες τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης του Ισραήλ (με τιμητικές εξαιρέσεις όπως η γενναία κεντροαριστερή εφημερίδα «Χααρέτζ») δεν προβάλλουν.

Ακολουθεί πάντα μια σύντομη διαδικτυακή συζήτηση. Τα βίντεο παραμένουν αναρτημένα με διαθέσιμους υπότιτλους στα αγγλικά και στα αραβικά.

Από την επίθεση στο Ιράν

Η ερχόμενη θα είναι η 11η συνεχής εβδομάδα αντιπολεμικής δραστηριότητας της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, η οποία γεννήθηκε στα τέλη Ιουνίου, υπό δύσκολες συνθήκες: στη διάρκεια των βομβαρδισμών που εξαπέλυσαν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ εναντίον του Ιράν.

«Ο αρχικός στόχος μας ήταν να παραμείνουν οι συμπατριώτες μας Ισραηλινοί συνειδητοποιημένοι για τις θηριωδίες που διαπράττονται στη Γάζα, σε μια περίοδο όπου ήμασταν όλοι απομονωμένοι σε καταφύγια και ανίκανοι να διαμαρτυρηθούμε για τους συνεχιζόμενους κύκλους βίας και πολέμου τους οποίους υποκινούσε η κυβέρνησή μας» τονίζουν οι πρωτεργάτες της πρωτοβουλίας.

Το «Eyes On Gaza» το ξεκίνησαν τρεις καθηγητές στο Πανεπιστήμιο της Χάιφας, η Αγελέτ Μπεν-Γισάι που διδάσκει αγγλική φιλολογία, η Λιόρ Λεβί και ο ιστορικός και κοινωνικός ανθρωπολόγος Ιντό Σαχάρ. Ακτιβιστές και οι τρεις, συμμετέχουν εδώ και χρόνια στην περίφημη «Μαύρη Σημαία» («Black Flag»), ομάδα δράσης πανεπιστημιακών ενάντια στα εγκλήματα που διαπράττει η ισραηλινή κυβέρνηση.

Η «Black Flag» ενώνει εκατοντάδες ακαδημαϊκούς σε όλο το Ισραήλ, που δραστηριοποιούνται τόσο στις πανεπιστημιουπόλεις όσο και στους δημόσιους χώρους, για να ευαισθητοποιήσουν σχετικά με τις θηριωδίες που υφίστανται οι Παλαιστίνιοι στα κατεχόμενα εδάφη.

Νέο «όχι» Νετανιάχου

Η ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς ανακοίνωσε ότι είναι ανοιχτή στην επιστροφή και των 48 ομήρων που εξακολουθεί να κρατά, με περίπου 20 από αυτούς να είναι ζωντανοί κατά τις εκτιμήσεις των μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ. Ως αντάλλαγμα ζητά την αποφυλάκιση εκατοντάδων Παλαιστίνιων κρατουμένων, μια διαρκή εκεχειρία, την αποχώρηση των Ισραηλινών εισβολέων από όλη τη Λωρίδα της Γάζας, το άνοιγμα των συνοριακών περασμάτων για τα καραβάνια με την ανθρωπιστική βοήθεια και τη δρομολόγηση της ανοικοδόμησης.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου απέρριψε την πρόταση χαρακτηρίζοντάς την «παρωδία». Παρά τις ανάλογες ειρηνευτικές προτάσεις της ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ, ο καταζητούμενος ως εγκληματίας πολέμου Νετανιάχου δήλωσε ότι «ο πόλεμος θα συνεχιστεί μέχρι να γυρίσουν όλοι οι όμηροι, να αφοπλιστεί η Χαμάς και το Ισραήλ να έχει τον πλήρη έλεγχο ασφαλείας της περιοχής, με την πολιτική διοίκηση να ανατίθεται σε τρίτους - εννοώντας εκλεκτούς των συντηρητικών αραβικών κρατών.