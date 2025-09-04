«Κατηγορητήριο» Αλμπανέζε προς τη Δύση για τη στήριξη του Ισραήλ

Προειδοποίησε τις κυβερνήσεις της Δύσης και τα μέλη τους, ότι ενδέχεται να υποστούν ποινικές κυρώσεις για τη στήριξή τους στο Ισραήλ.

Η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, Φραντσέσκα Αλμπανέζε, δήλωσε στην παρουσίαση μιας έρευνας για τη Γάζα που διεξήγαγε ο Τζέρεμι Κόρμπιν ότι τα κράτη, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους για την προστασία των Παλαιστινίων. Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στο Church House του Γουέστμινστερ στο Λονδίνο και έχει τίτλο «Το Δικαστήριο της Γάζας» («The Gaza Tribunal»).

Το Δικαστήριο της Γάζας, το οποίο συγκέντρωσε μάρτυρες, ακαδημαϊκούς, δημοσιογράφους, εργαζόμενους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και πολιτικές προσωπικότητες για να εξετάσουν και να δώσουν μαρτυρίες σχετικά με τον «ρόλο της Βρετανίας στα ισραηλινά εγκλήματα πολέμου στη Γάζα», ξεκίνησε στο κέντρο του Λονδίνου.

Μιλώντας μέσω βίντεο στην παρουσίαση της έρευνας, η Αλμπανέζε είπε ότι οι κυβερνήσεις «έχουν ενημερωθεί εδώ και δεκαετίες για τις υποχρεώσεις τους και δεν έχουν ενεργήσει αναλόγως» – αναφερόμενη στο «μακροχρόνιο δομικό σύστημα ευρείας και συστηματικής καταπίεσης και εκμετάλλευσης των Παλαιστινίων από το Ισραήλ, το οποίο έχει μετατραπεί σε γενοκτονία».

Επανέλαβε ότι υπάρχει «απαίτηση σε κράτη όπως το Ηνωμένο Βασίλειο να διακόψουν τις επενδύσεις και τις οικονομικές σχέσεις με το κράτος του Ισραήλ».

Και πρόσθεσε: «Τα κράτη, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, έχουν ενημερωθεί εδώ και δεκαετίες για τις νομικές τους υποχρεώσεις», δηλώνοντας ακόμη ότι έχουν «αποτύχει παταγωδώς» παρέχοντας όπλα, στρατιωτική βοήθεια και πολιτική υποστήριξη στο Ισραήλ.

«Αυτή η μη τήρηση των μακροχρόνιων διεθνών υποχρεώσεων μπορεί να είναι αρκετή για να στοιχειοθετήσει ποινική υπόθεση για συνενοχή στις ενέργειες του Ισραήλ», προειδοποίησε η Αλμπανέζε. Εξήγησε περαιτέρω ότι «οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι μπορούν να θεωρηθούν ατομικά υπεύθυνοι για εγκλήματα», συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης πώλησης όπλων στο Ισραήλ και της παροχής πληροφοριών.

Σύμφωνα με το Anadolu, η ειδική εισηγήτρια πρόσθεσε ότι η Συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών για το εμπόριο όπλων απαιτεί από το Ηνωμένο Βασίλειο να επιβάλει πλήρες εμπάργκο όπλων στο Ισραήλ, προκειμένου να εκπληρώσει τις νομικές του υποχρεώσεις, υπογραμμίζοντας ότι, ως συμβαλλόμενο μέρος στο Καταστατικό της Ρώμης, το Ηνωμένο Βασίλειο είναι επίσης νομικά υποχρεωμένο να συμμορφώνεται με τα εντάλματα σύλληψης του ΔΠΔ για ισραηλινούς αξιωματούχους και να κινήσει τις δικές του διαδικασίες κατά των υπόπτων για εγκλήματα πολέμου.

Είπε ότι η διεθνής κοινότητα έχει την υποχρέωση να βοηθήσει στην υλοποίηση «των δικαιωμάτων αυτοδιάθεσης των Παλαιστινίων. Έχουν την υποχρέωση να σέβονται και να διασφαλίζουν τον σεβασμό του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, και έχουν αποτύχει παταγωδώς σε αυτό το θέμα».

«Όλα αυτά δημιουργούν μια κατάσταση στην οποία η διατήρηση των δεσμών από το Ηνωμένο Βασίλειο με το Ισραήλ είναι απαράδεκτη. Όσο περισσότερο διατηρεί το Ηνωμένο Βασίλειο τους δεσμούς, τόσο περισσότερο συμβάλλει στη νομιμοποίηση και την ομαλοποίηση του παράνομου και στην επιδείνωση της ατιμωρησίας. Αυτή η μη τήρηση μακροχρόνιων διεθνών υποχρεώσεων από μόνη της μπορεί να είναι επαρκής για να στοιχειοθετήσει μια υπόθεση για ισχυρισμό περί εγκληματικής συνενοχής στις ενέργειες του Ισραήλ», δήλωσε επίσης η Αλμπανέζε.