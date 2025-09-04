Ισραηλινή νομοθεσία περί «παράνομων μαχητών» επιτρέπει στις στρατιωτικές και αστυνομικές αρχές να συλλαμβάνουν και να θέτουν υπό κράτηση για εβδομάδες Παλαιστίνιους αυθαίρετα χωρίς κατηγορίες ή δίκη.

Αποκαλυπτική της αυθαιρεσίας των Ισραηλινών στρατιωτικών και αστυνομικών αρχών είναι η έρευνα του Guardian σε συνεργασία με το +972 Magazine και του Local Call, καθώς μεταδίδει πως τρεις στους τέσσερις φυλακισμένους Παλαιστίνιους στις ισραηλινές φυλακές είναι άμαχοι, οι οποίοι μάλιστα κρατούνται χωρίς κατηγορίες ή δίκη. Μόνο ένας στους τέσσερις θεωρείται μαχητής της Χαμάς ή της Ισλαμικής Τζιχάντ.

Η έρευνα βασίστηκε σε απόρρητα στρατιωτικά δεδομένα του Ισραήλ, τα οποία φανερώνουν πως η πλειονότητα των κρατουμένων που δεν έχουν δικαστεί ή κατηγορηθεί αποτελούν υγειονομικούς, δασκάλους, δημόσιους υπαλλήλους, δημοσιογράφους, συγγραφείς, ασθενείς πολίτες, ανάπηρα άτομα καθώς και ανήλικα παιδιά.

Από τις πιο κραυγαλές περιπτώσεις αυθαιρεσίας αποτελεί η κράτηση μιας 82χρονης γυναίκας με Αλτσχάιμερ, που κρατήθηκε για έξι εβδομάδες, και μιας ανύπαντρης μητέρας που αποχωρίστηκε από τα μικρά της παιδιά. Όταν η μητέρα αφέθηκε ελεύθερη μετά από 53 ημέρες, βρήκε τα παιδιά της να ζητιανεύουν στο δρόμο.

Στη στρατιωτική βάση Sde Teiman, σε κάποιο σημείο κρατούνταν τόσοι πολλοί άρρωστοι, ανάπηροι και ηλικιωμένοι Παλαιστίνιοι, ώστε είχαν δικό τους υπόστεγο, το οποίο είχε ονομαστεί «το γεροντικό κλουβί», σύμφωνα με στρατιώτη που υπηρέτησε εκεί.

Η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών του Ισραήλ διατηρεί βάση δεδομένων με πάνω από 47.000 άτομα, τα οποία κατατάσσει ως μαχητές της Χαμάς ή της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ.

Οι διοικητές του Ισραήλ θεωρούν αυτή τη βάση ως την πιο ακριβή πηγή πληροφοριών σχετικά με τις εχθρικές δυνάμεις, σύμφωνα με πολλές πηγές των υπηρεσιών πληροφοριών. Βασίζεται σε φακέλους που κατασχέθηκαν από τη Χαμάς, ενημερώνεται τακτικά και περιλαμβάνει ονόματα νέων στρατολογηθέντων

Τον Μάιο του τρέχοντος έτους, η βάση δεδομένων ανέφερε ότι 1.450 άτομα ήταν σε κράτηση, των οποίων οι φάκελοι έφεραν την ένδειξη «συνελήφθησαν». Αυτό ισοδυναμεί με μόνο το ένα τέταρτο των Παλαιστίνιων από τη Γάζα που κρατούνται σε ισραηλινές φυλακές με υποψία σχέσης με μαχητικές οργανώσεις από τις 7 Οκτωβρίου του 2023.

Τον ίδιο μήνα, το Ισραήλ είχε κρατήσει 6.000 άτομα βάσει της νομοθεσίας περί «παράνομων μαχητών», η οποία επιτρέπει αόριστη κράτηση χωρίς κατηγορία ή δίκη, σύμφωνα με επίσημα δεδομένα που δημοσιεύθηκαν μετά από νομικές προσφυγές.

Το Ισραήλ κρατά επίσης έως 300 Παλαιστίνιους από τη Γάζα που θεωρούνται ύποπτοι για συμμετοχή στις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου. Αυτοί βρίσκονται σε κράτηση, διότι, όπως ισχυρίζεται το Ισραήλ, υπάρχουν επαρκή στοιχεία για δίωξη, αν και δεν έχει διεξαχθεί καμία δίκη.

Πιθανόν να είναι ακόμη περισσότεροι οι αθώοι μέσα στις φυλακές

Η Οργάνωση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Al Mezan με έδρα τη Γάζα έχει εκπροσωπήσει εκατοντάδες πολίτες που κρατούνται σε ισραηλινές φυλακές. «Πιστεύουμε ότι το ποσοστό των πολιτών μεταξύ των κρατουμένων είναι ακόμη υψηλότερο από αυτό που υποδηλώνουν τα ίδια τα στοιχεία του Ισραήλ», δήλωσε ο Σαμίρ Ζακούτ, αναπληρωτής διευθυντής του Mezan.

«Το πολύ, ίσως ένας στους έξι ή επτά να έχει κάποια σχέση με τη Χαμάς ή άλλες ένοπλες οργανώσεις, και ακόμη και τότε, όχι απαραίτητα μέσω των στρατιωτικών τους πτερύγων».

Οι ισραηλινοί πολιτικοί, ο στρατός και τα μέσα ενημέρωσης συχνά αναφέρονται σε όλους τους κρατούμενους ως «τρομοκράτες».

Κάτι που συνέβη και με την περίπτωση της Φαχαμίγια Αλ Καλίντι, μιας 82χρονης γυναίκας με Αλτσχάιμερ που απήχθη μαζί με τη γυναίκα που τη φρόντιζε στην πόλη της Γάζας τον Δεκέμβριο του 2023 και κρατήθηκε στο Ισραήλ για έξι εβδομάδες βάσει του νόμου περί παράνομων μαχητών, όπως δείχνουν τα αρχεία της φυλακής.

Ήταν αποπροσανατολισμένη, δεν μπορούσε να θυμηθεί την ηλικία της και νόμιζε ότι βρισκόταν ακόμα στη Γάζα, σύμφωνα με έναν στρατιωτικό γιατρό που την περιέθαλψε στο κέντρο κράτησης Ανατότ, αφού τραυματίστηκε σε έναν φράχτη.

«Θυμάμαι ότι κούτσαινε πολύ καθώς πήγαινε προς την κλινική. Και έχει χαρακτηριστεί παράνομη μαχήτρια. Ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιείται αυτή η ετικέτα είναι παράλογος», είπε ο γιατρός. Φωτογραφίες επιβεβαιώνουν την παρουσία της στο Ανατότ εκείνη την περίοδο.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι η Καλίντι στοχοποιήθηκε «με βάση συγκεκριμένες πληροφορίες που αφορούσαν προσωπικά την ίδια», αλλά η σύλληψη δεν έπρεπε να είχε πραγματοποιηθεί.

«Η κράτηση δεν ήταν κατάλληλη και ήταν αποτέλεσμα ενός τοπικού, μεμονωμένου σφάλματος κρίσης», δήλωσε ο στρατός, προσθέτοντας ότι «άτομα με ιατρικά προβλήματα ή ακόμη και αναπηρίες μπορούν να εμπλέκονται σε τρομοκρατικές ενέργειες», αναφέροντας τον πρώην στρατιωτικό αρχηγό της Χαμάς, Μοχάμεντ Ντέιφ.

Η ισραηλινή νομοθεσία για τους παράνομους μαχητές επιτρέπει την αόριστη κράτηση χωρίς την παρουσίαση αποδεικτικών στοιχείων σε δημόσια δίκη.

Το κράτος μπορεί να κρατήσει κάποιον υπό κράτηση για 75 ημέρες πριν του επιτρέψει να έχει πρόσβαση σε δικηγόρο και για 45 ημέρες πριν τον παραπέμψει σε δικαστή για να εγκρίνει την κράτησή του. Με την έναρξη της σφαγής, οι περίοδοι αυτές παρατάθηκαν σε 180 και 75 ημέρες αντίστοιχα. Δεν είναι γνωστή καμία δίκη ατόμου που συνελήφθη στη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου 2023.

Ο Ταλ Στάινερ, διευθυντής της Δημόσιας Επιτροπής κατά των Βασανιστηρίων, δήλωσε: «Μόλις ξεκίνησε το κύμα μαζικών συλλήψεων στη Γάζα τον Οκτώβριο του 2023, υπήρξε σοβαρή ανησυχία ότι πολλοί άσχετοι άνθρωποι κρατούνταν χωρίς λόγο.

«Αυτή η ανησυχία επιβεβαιώθηκε όταν μάθαμε ότι οι μισοί από τους συλληφθέντες στην αρχή του πολέμου τελικά αφέθηκαν ελεύθεροι, αποδεικνύοντας ότι δεν υπήρχε καμία βάση για την κράτησή τους εξ αρχής».

Τα στοιχεία του κράτους σχετικά με τον αριθμό των παράνομων μαχητών δόθηκαν στην ομάδα μετά την άσκηση αγωγής. Ένας στρατιώτης που υπηρέτησε στη στρατιωτική φυλακή Τέιμαν, η οποία έγινε διαβόητη για τις κακοποιήσεις, περιέγραψε μαζικές συλλήψεις ηλικιωμένων και βαριά ασθενών.

«Έφεραν άνδρες σε αναπηρικά αμαξίδια, ανθρώπους χωρίς πόδια», είπε, προσθέτοντας ότι αυτοί οι κρατούμενοι στάλθηκαν σε «γηριατρική πτέρυγα». «Πάντα υπέθετα ότι η υποτιθέμενη δικαιολογία για τη σύλληψη των ασθενών ήταν ότι ίσως είχαν δει τους ομήρους ή κάτι τέτοιο».

Ο Χασάν Τζαμπάριν, διευθυντής της παλαιστινιακής ομάδας για τα νομικά δικαιώματα Αντάλα, δήλωσε ότι η ισραηλινή νομοθεσία για τους παράνομους μαχητές «σχεδιάστηκε για να διευκολύνει τη μαζική κράτηση αμάχων και τις αναγκαστικές εξαφανίσεις».

«Στερεί από τους κρατούμενους την προστασία που τους εγγυάται το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών εγγυήσεων για τους αμάχους, χρησιμοποιώντας την ετικέτα του «παράνομου μαχητή» για να δικαιολογήσει τη συστηματική άρνηση των δικαιωμάτων τους».

Ο στρατιωτικός γιατρός που περιέθαλψε την Καλίντι είπε ότι περιμάζεψε επίσης μια γυναίκα που αιμορραγούσε βαριά μετά από αποβολή και μια θηλάζουσα μητέρα που είχε χωριστεί από το μωρό της και του ζήτησε μια αντλία για να μην στεγνώσει το μητρικό της γάλα.

Η 40χρονη Αμπίρ Γκάμπαν, η οποία κρατήθηκε μαζί με τον Χαλίντι στο Ισραήλ, χωρίστηκε από την 10χρονη κόρη της και τα δύο αγόρια της, ηλικίας 9 και 7 ετών, όταν συνελήφθη σε ισραηλινό σημείο ελέγχου τον Δεκέμβριο του 2023.

Κατά την ανάκριση συνειδητοποίησε ότι οι αξιωματικοί είχαν μπερδέψει τον σύζυγό της, έναν αγρότη, με ένα μέλος της Χαμάς με το ίδιο όνομα. Ένας από αυτούς παραδέχτηκε το λάθος του αφού συνέκρινε φωτογραφίες, είπε, αλλά την κράτησαν στη φυλακή για έξι ακόμη εβδομάδες.

Ομάδες για τα ανθρώπινα δικαιώματα υποψιάζονται ότι αυτή η προσέγγιση υπήρξε ανεπίσημα η κινητήρια δύναμη των μαζικών συλλήψεων καθ’ όλη τη διάρκεια της ισραηλινής σφαγής. «Ακόμη και πριν από τις 7 Οκτωβρίου, το Ισραήλ κρατούσε τα πτώματα εκατοντάδων Παλαιστινίων, χρησιμοποιώντας τα ως διαπραγματευτικό χαρτί αντί να τα επιστρέψει στις οικογένειές τους για ταφή», δήλωσε εκπρόσωπος του Al Mezan.

«Πιστεύουμε ότι οι χιλιάδες άμαχοι από τη Γάζα που βρίσκονται τώρα υπό κράτηση προορίζονται επίσης να χρησιμοποιηθούν ως διαπραγματευτικό χαρτί».

Η πλειονότητα των ατόμων που κρατούνται ως παράνομοι μαχητές βρίσκονται επίσης σε απομόνωση, γεγονός που εντείνει την αγωνία τόσο για τους ίδιους όσο και για τους αγαπημένους τους στη Γάζα.

Όταν η Γκάμπαν αφέθηκε ελεύθερη, βρήκε τα παιδιά της να ζητιανεύουν στο δρόμο. «Ήταν ζωντανά, αλλά η θέα της κατάστασης στην οποία βρισκόντουσαν για 53 ημέρες χωρίς εμένα με κατέστρεψε», είπε. «Μακάρι να είχα μείνει στη φυλακή αντί να τους δω έτσι»…